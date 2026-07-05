Mỹ nhân golf "siêu vòng 1" Spiranac bị nghi là sản phẩm AI vì quá xinh đẹp

Paige Spiranac là mỹ nhân nổi tiếng trên mạng xã hội tại Mỹ với hơn 4 triệu lượt theo dõi. Khởi điểm là một golfer nhưng giờ đây người đẹp tóc vàng này được chú ý bởi vẻ ngoài đẹp như tạc tượng. Mới nhất, cô nàng vừa bị nghi là sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo) do quá xinh đẹp.

Bức ảnh khiến Paige Spiranac bị nghi ngờ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI)

Câu chuyện bắt đầu từ bức ảnh Paige Spiranac chụp ảnh mặc bikini có hình lá cờ của Mỹ để chúc mừng ngày độc lập của đất nước này (4/7).Rất nhiều bình luận khen ngợi vẻ đẹp của mỹ nhân này nhưng cũng không ít người đặt dấu hỏi khả năng đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Gần đây rất nhiều người đã bị đánh lừa bởi những sản phẩm tương tự nên sự lo lắng là có thể hiểu được. Thêm vào đó, hình nền phía sau cũng đậm chất AI.

Tuy nhiên, mọi nghi ngờ liên quan đến Paige nhanh chóng được giải trừ khi cô nàng đính chính ngay trong bình luận của một người hâm mộ. “Đây không phải là sản phẩm của AI đâu. Đây là bức ảnh từ album chụp cho bộ lịch 2026 của tôi. Tôi chụp trong một phim trường rồi bản thiết kế đã tạo ra phần phông ảnh như vậy”.

Ngoài ra, một người hâm mộ khác cũng đăng lại bức ảnh Paige từng mặc bộ bikini này trước đó. Thực ra, đa phần bình luận đều là lời khen có cánh dành cho mỹ nhân tóc vàng như “Bức ảnh này xứng đáng có trong phòng mọi người đàn ông. Thực sự xinh đẹp và quyến rũ”, “Bộ bikini đó còn tỏa sáng hơn cả pháo hoa phía sau và không chỉ lá cờ ấy tỏa sáng đêm nay".

Cùng ngắm vẻ đẹp của Paige Spiranac