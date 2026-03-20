HLV thay thế Pep Guardiola ở Man City sẽ đến từ Barcelona

Tương lai của Pep Guardiola ở Man City có thể sẽ được công bố sau trận chung kết League Cup cuối tuần này gặp Arsenal (23h30, 22/3). Và khả năng cao là Pep sẽ nói lời chia tay đội bóng sau hơn 1 thập kỷ gắn bó, ông có vẻ đã khá mệt mỏi với công việc và không còn động lực ở lại Etihad.

Quá trình chuẩn bị cho việc thay thế Pep Guardiola đã được Man City thực hiện từ vài năm gần đây. Bên cạnh sự xuất hiện của giám đốc thể thao Hugo Viana để thay thế cho người tiền nhiệm lâu năm Txiki Begiristain, Man City cũng thay dần các ban bệ để thay đổi định hướng làm việc. Dù là ai kế nghiệp Pep thì Man City cũng đã sẵn sàng cho tương lai không có ông.

Và theo đa số nguồn tin, người kế vị sẽ là HLV Michel của CLB Girona tại La Liga. Michel đã đưa đội bóng thành Barcelona này từ Segunda lên vị trí dự Champions League, và tiếp tục giúp CLB này bám trụ ở La Liga trong 2 mùa qua. Girona cũng trực thuộc tập đoàn City Football Group như Man City và việc Michel về dẫn dắt Man City chẳng khác gì điều chuyển công tác nội bộ.

Thậm chí Michel mới đây đã thẳng thắn cho biết ông đang chờ kế vị Pep. Trong cuộc nói chuyện trên sóng phát thanh, Michel nói: “Tôi sẵn sàng rồi. Tôi nghĩ mình luôn sẵn sàng dẫn dắt bất cứ CLB nào tại châu Âu. Tôi chỉ không biết những người đứng đầu Man City có nghĩ như vậy, vì tất nhiên môi trường ở đó khác ở đây. Nhưng tôi có khả năng thích nghi với môi trường mới”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Michel thừa nhận ông là người tham vọng nên kể cả ghế HLV trưởng Real Madrid cũng không nằm ngoài tầm ngắm của ông. Nhưng vị HLV 50 tuổi này tin rằng Raul Gonzalez sẽ được giao trọng trách đó, nên với ông “ghế nóng” tại Man City vẫn sẽ là mục tiêu khả thi và đáng hướng đến nhất.