Cả Đông Nam Á chỉ Việt Nam vượt qua vòng loại U20 nữ châu Á

Ở trận đấu tối qua, tuyển nữ U20 Việt Nam vừa vượt trội về trình độ vừa nắm lợi thế sân bãi. Đội dễ dàng làm chủ cuộc chơi và ghi bàn ngay phút thứ 3. Trong một tình huống phá bóng thiếu dứt khoát, hậu vệ áo trắng đã đưa bóng đến đúng vị trí của Hồng Vân. Chân sút này tung ra cú đá vào góc hiểm mở điểm cho đội nhà.

Sau đó, U20 nữ Việt Nam làm chủ trận đấu. Phút 29, họ đã nhân đôi lợi thế và tiếp tục là một tình huống mắc lỗi của hàng thủ đối phương. Khánh Vy căng ngang từ biên phải vào, thủ môn Kyrgyzstan lúng túng đẩy bóng vào lưới.

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 2-0 nghiêng về các cô gái Việt Nam. Đội ung dung thi đấu trong hiệp 2 khi đã nắm chắc chiến thắng. Do Kyrgyzstan quá yếu đuối nên họ không thể tạo ra sức ép lên các cô gái áo đỏ. Phút 76, đội bóng Trung Á thua bàn thứ 3. Không ai theo kèm Khánh Vy để hậu vệ này dễ dàng đánh đầu tung lưới.

Việt Nam đá 3 trận thắng cả 3

Việt Nam khép lại chiến dịch vòng loại U20 nữ châu Á 2026 với thắng lợi 3-0 để đứng đầu bảng. Đội thắng cả 3 trận, ghi 14 bàn và không thủng lưới bàn nào, qua đó có vé trực tiếp dự VCK. Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vượt qua vòng loại.

Các đại diện khác đều bị loại. Các đội xếp cuối bảng gồm Singapore, Campuchia, Timor Leste. Lào, Myanmar và Malaysia xếp thứ 3 trong khi Indonesia khá khẩm nhất đứng thứ 2 nhưng vẫn bị loại. Lý do vì họ không thể chen chân vào nhóm 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Với Thái Lan, do họ là chủ nhà của VCK nên đội bóng này được miễn đá vòng loại trong khi 2 đại diện còn lại của khu vực là Brunei và Philippines không cử đại diện tham dự.