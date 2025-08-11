Cả Đông Nam Á chỉ Việt Nam vượt qua vòng loại U20 nữ châu Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Cả Đông Nam Á chỉ Việt Nam vượt qua vòng loại U20 nữ châu Á

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại U20 nữ châu Á 2026, tuyển U20 Việt Nam đã dễ dàng vượt qua Kyrgyzstan để giành vị trí dẫn đầu, qua đó chính thức tiến vào VCK. Đáng chú ý, Việt Nam trở thành đội Đông Nam Á duy nhất vượt qua được vòng loại.

Cả Đông Nam Á chỉ Việt Nam vượt qua vòng loại U20 nữ châu Á - 1

Ở trận đấu tối qua, tuyển nữ U20 Việt Nam vừa vượt trội về trình độ vừa nắm lợi thế sân bãi. Đội dễ dàng làm chủ cuộc chơi và ghi bàn ngay phút thứ 3. Trong một tình huống phá bóng thiếu dứt khoát, hậu vệ áo trắng đã đưa bóng đến đúng vị trí của Hồng Vân. Chân sút này tung ra cú đá vào góc hiểm mở điểm cho đội nhà.

Sau đó, U20 nữ Việt Nam làm chủ trận đấu. Phút 29, họ đã nhân đôi lợi thế và tiếp tục là một tình huống mắc lỗi của hàng thủ đối phương. Khánh Vy căng ngang từ biên phải vào, thủ môn Kyrgyzstan lúng túng đẩy bóng vào lưới.

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 2-0 nghiêng về các cô gái Việt Nam. Đội ung dung thi đấu trong hiệp 2 khi đã nắm chắc chiến thắng. Do Kyrgyzstan quá yếu đuối nên họ không thể tạo ra sức ép lên các cô gái áo đỏ. Phút 76, đội bóng Trung Á thua bàn thứ 3. Không ai theo kèm Khánh Vy để hậu vệ này dễ dàng đánh đầu tung lưới.

Việt Nam đá 3 trận thắng cả 3

Việt Nam đá 3 trận thắng cả 3

Việt Nam khép lại chiến dịch vòng loại U20 nữ châu Á 2026 với thắng lợi 3-0 để đứng đầu bảng. Đội thắng cả 3 trận, ghi 14 bàn và không thủng lưới bàn nào, qua đó có vé trực tiếp dự VCK. Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vượt qua vòng loại.

Các đại diện khác đều bị loại. Các đội xếp cuối bảng gồm Singapore, Campuchia, Timor Leste. Lào, Myanmar và Malaysia xếp thứ 3 trong khi Indonesia khá khẩm nhất đứng thứ 2 nhưng vẫn bị loại. Lý do vì họ không thể chen chân vào nhóm 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Với Thái Lan, do họ là chủ nhà của VCK nên đội bóng này được miễn đá vòng loại trong khi 2 đại diện còn lại của khu vực là Brunei và Philippines không cử đại diện tham dự.

U20 nữ Việt Nam lần đầu ghi bàn tại giải U20 châu Á 2024 vào lưới Trung Quốc
U20 nữ Việt Nam lần đầu ghi bàn tại giải U20 châu Á 2024 vào lưới Trung Quốc

U20 nữ Việt Nam có lần đầu tiên ghi bàn tại giải vô địch châu Á và khiến U20 Trung Quốc cũng phải "về nước".

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/08/2025 06:15 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN