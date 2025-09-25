HLV Mai Đức Chung được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng trực tiếp trao phần thưởng danh giá này cho vị chiến lược gia 74 tuổi, người đang là HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao Động cho HLV Mai Đức Chung (bên trái)

Theo quyết định số 149/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký ngày 24-1-2025, HLV Mai Đức Chung được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần xây dựng nền thể thao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông xúc động chia sẻ: "Hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được nhận phần thưởng cao quý này. Tôi xin cảm ơn Đảng, Chính phủ, Bộ VH-TT&DL, Cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, những người hâm mộ trong và ngoài nước, đặc biệt là các học trò của tôi ở đội tuyển nữ đã luôn đồng hành và ủng hộ".

HLV Mai Đức Chung khẳng định, phần thưởng này là nguồn động viên để ông tiếp tục cống hiến: "Dù sức khỏe không còn như xưa, tôi vẫn nhắc mình phải nỗ lực hết sức, cùng các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam chinh phục thêm nhiều đỉnh cao, xứng đáng với vinh dự mà Tổ quốc trao tặng".

Trong sự nghiệp của mình, HLV Mai Đức Chung dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam giành 8 HCV SEA Games (1997, 2003, 2005, 2017, 2019, 2021-2022, 2023), vô địch AFF Cup 2019, hạng 4 ASIAD 2014, hạng 5 Asian Cup 2022, và quan trọng nhất là đưa tuyển nữ lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup 2023.

Danh hiệu Anh hùng Lao động không chỉ là sự ghi nhận trọn vẹn cho cả sự nghiệp cống hiến của HLV Mai Đức Chung, mà còn là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, khẳng định giá trị bền vững từ những nỗ lực thầm lặng và trái tim tận hiến cho Tổ quốc.