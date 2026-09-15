HLV Thái Lan háo hức tái đấu ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup, quyết phục hận

⚽ HLV Thái Lan nóng lòng tái đấu Việt Nam

Chiều ngày 14/9, ĐT Thái Lan đã công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 26/9 đến 5/10. Đáng chú ý, HLV Anthony Hudson triệu tập trở lại một loạt ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Krtisada Kaman, Jonathan Khemdee, Supachai Chaided...

HLV trưởng ĐT Thái Lan háo hức tái đấu ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup.

Việc nhiều trụ cột trở lại giúp ĐT Thái Lan có lực lượng được đánh giá mạnh hơn so với giải đấu AFF Cup 2026, nơi "Voi chiến" đã thua ĐT Việt Nam chung cuộc 2-4 sau 2 trận chung kết. Đây cũng là những nhân tố mà HLV Hudson kỳ vọng sẽ giúp “Voi chiến” hướng tới mục tiêu xây dựng đội hình tốt nhất cho FIFA ASEAN Cup và xa hơn là Asian Cup 2027.

ĐT Thái Lan sẽ chạm trán ĐT Việt Nam lúc 19h30 ngày 29/9 ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Nhắc lại những cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup, HLV Anthony Hudson cho rằng các học trò của ông đã có màn trình diễn đáng ghi nhận, dù Thái Lan không thể giành chức vô địch.

“Ở AFF Cup, Việt Nam có lực lượng tốt nhất và có sự chuẩn bị kéo dài hơn 2 tháng trước khi bước vào giải. Tôi nghĩ trong hai trận chúng tôi gặp họ ở chung kết AFF Cup, nhìn tổng thể, tôi hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện và cách họ đối đầu với lực lượng tốt nhất của Việt Nam. Tất nhiên, tôi thất vọng về kết quả. Nhưng nếu bỏ qua kết quả, tôi tự hào về tất cả các cầu thủ”, HLV Hudson chia sẻ.

Chiến lược gia người Anh đặc biệt chờ đợi cuộc tái đấu với ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Thái Lan vẫn còn một trận đấu phải tập trung trước khi bước vào cuộc so tài được chờ đợi này (gặp Pakistan vào ngày 26/9). “Nhưng chúng tôi vẫn còn một trận đấu phải chơi trước khi gặp Việt Nam.

Tôi nghĩ tôi và tất cả các cầu thủ đều cảm thấy phấn khích và không thể chờ đợi để được gặp họ một lần nữa”, HLV Hudson nói. Với việc gọi trở lại nhiều trụ cột, trong đó có Chanathip, Supachok, Supachai hay Jonathan Khemdee, ĐT Thái Lan cho thấy quyết tâm có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam vì thế càng nhận được sự chú ý, đặc biệt sau những màn so tài căng thẳng giữa hai đội ở chung kết AFF Cup.

HLV Anthony Hudson trả lời báo chí chiều ngày 14/9.

🔥 HLV Hudson muốn xây dựng đội hình mạnh nhất

HLV Hudson cho biết ông hài lòng và háo hức được làm việc với 23 cầu thủ được lựa chọn lần này. Theo nhà cầm quân người Anh, ba đợt tập trung gần đây của ĐT Thái Lan đều có những thách thức khác nhau, từ vòng loại Asian Cup, FIFA Days tháng 6 đến AFF Cup.

“Sau đợt tập trung này cho đến Asian Cup vào đầu năm sau, tôi hy vọng chúng tôi có thể lựa chọn được những cầu thủ tốt nhất. Tất nhiên, chúng tôi muốn có đội hình mạnh nhất, tiếp tục phát triển và xây dựng đội bóng hướng đến Asian Cup.

Việc một số cầu thủ chấn thương và không sẵn sàng là điều bình thường. Chúng tôi sẽ cố gắng lựa chọn những cầu thủ tốt nhất để chuẩn bị cho Asian Cup”, HLV Hudson chia sẻ. Ở vị trí hậu vệ trái, HLV Hudson đánh giá cao Chaiyaphol Adthana, cầu thủ có thể chơi cả hậu vệ trái lẫn tiền vệ.

Nhà cầm quân người Anh cho rằng Chaiyaphol đã gây ấn tượng mạnh trong thời gian qua và có thể trở thành phương án thay thế quan trọng cho Nicholas Mickelson. “Ở vị trí hậu vệ trái, chúng tôi không chỉ có Nicholas Mickelson. Chúng tôi còn có Chaiyaphol Adthana. Cậu ấy có khả năng chơi được cả hậu vệ trái và tiền vệ, đồng thời đã thể hiện rất tốt ở AFF Cup.

Đây là một cầu thủ trẻ gây ấn tượng rất lớn với tôi. Cuối tuần qua, tôi cũng chứng kiến Chaiyaphol chơi hậu vệ trái cho Port FC và cậu ấy có màn trình diễn tốt. Vì vậy, chúng tôi có thêm một lựa chọn ở vị trí này và cậu ấy có thể thay thế khi cần thiết tại FIFA ASEAN Cup lần này”, HLV Hudson nói.

ĐT Thái Lan sẽ bắt đầu hội quân ngày 21/9 và có một buổi tập ở Bangkok trước khi di chuyển đi Indonesia. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, “Voi chiến” hướng tới mục tiêu có màn trình diễn tốt trên đất Indonesia. Trong đó, cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam lúc 19h30 ngày 29/9 chắc chắn là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất vòng bảng.