02/09/2025

Tân binh V-League gây sốc khi dẫn đầu bảng xếp hạng

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Ninh Bình

(NLĐO) - Thắng đậm Thanh Hóa ngay trên sân nhà ở vòng 2 V-League 2025-2026 tối 23-8, CLB Ninh Bình gây sốc khi vươn lên dẫn đầu ngôi đầu bảng với 6 điểm

Không ngoài dự đoán, CLB Ninh Bình với dàn sao hàng đầu giải quốc nội, đang thể hiện vị thế ứng viên vô địch V-League 2025-2026. Dù là tân binh của sân chơi kỳ này, đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ sừng sỏ đến 4 bàn không gỡ.

Dàn ngoại binh của Ninh Bình FC ngày càng thăng hoa

Dàn ngoại binh của Ninh Bình FC ngày càng thăng hoa

Tận dụng lợi thế sân nhà, Hoàng Đức và các đồng đội tự tin triển khai thế trận tấn công khi tiếp đón Thanh Hóa. Nhỉnh hơn đội khách về tỉ lệ kiểm soát bóng, Ninh Bình FC còn vượt trội Thanh Hóa trong khâu dứt điểm.

Thống kê cho thấy đoàn quân HLV Albadalejo Castano Gerard tung 16 cú sút xuyên suốt trận đấu, nhiều hơn gấp đôi đối phương. Trong 7 lần dứt điểm đưa bóng trúng mục tiêu, đội tân binh V-League ghi được 4 bàn thắng vào lưới Thanh Hóa.

Ninh Bình FC bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng V-League

Ninh Bình FC bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng V-League

Sau 30 phút giằng co với đối phương, hai ngoại binh Daniel Da Silva và Gustavo Henrique lần lượt lập cú đúp bàn thắng, mang về 3 điểm đầy thuyết phục cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Ninh Bình FC tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau 2 vòng đấu.

Trong khi đó, thất bại nặng nề ở vòng 2 khiến đội bóng xứ Thanh rơi xuống cuối bảng xếp hạng V-League, có cùng 1 điểm với HAGL song kém hơn về chỉ số phụ.

Theo Tường Phước

Nguồn: [Link nguồn]

23/08/2025 22:19 PM (GMT+7)
