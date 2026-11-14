Pochettino bật khóc chia tay ĐT Mỹ, thừa nhận "khó từ chối" MU

Ông giải thích thế nào với người hâm mộ Mỹ về quyết định ra đi ngay sau khi vừa ký hợp đồng mới?

“Mỗi khi rơi vào hoàn cảnh như thế này, đó luôn là thời điểm khó khăn. Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Chúng tôi hào hứng với bước tiến tiếp theo, nhưng hiện tại chưa phải lúc để nói về điều đó.

Chúng tôi đã rất minh bạch trong mọi chuyện và luôn trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Mỹ. Hôm qua, khi mọi việc tiến triển tích cực và thỏa thuận được thông qua, chúng tôi đã có một cuộc họp. Tôi cũng đã thông báo quyết định này tới các cầu thủ và toàn thể ban huấn luyện.

Quyết định được đưa ra giữa Liên đoàn Bóng đá Mỹ và Manchester United, trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục công việc tại đội tuyển. Tôi nghĩ tuần tới sẽ là thời điểm thích hợp để nói về công việc tại Manchester United. Còn hiện tại, tốt hơn hết là chúng ta nên tập trung vào bóng đá Mỹ và đội tuyển quốc gia. Chúng tôi vẫn còn hai trận đấu phía trước và toàn bộ sự tập trung lúc này đều dành cho những trận đấu đó”.