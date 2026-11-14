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Pochettino bật khóc chia tay ĐT Mỹ, thừa nhận "khó từ chối" MU

Sự kiện: Manchester United Premier League 2026-27

HLV Mauricio Pochettino đã có những chia sẻ đầu tiên trên cương vị tân thuyền trưởng MU, trong buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐT Mỹ và Haiti tại tứ kết CONCACAF Nations League.

   

Diễn biến
Pochettino hào hứng trước cơ hội dẫn dắt MU

“Đây thực sự là một quyết định rất khó khăn, nhưng đồng thời, chúng tôi cũng rất hào hứng với bước tiến tiếp theo này”.

Pochettino bật khóc chia tay ĐT Mỹ, thừa nhận "khó từ chối" MU - 1

Tại sao ông ký hợp đồng mới với ĐT Mỹ nếu luôn muốn trở lại bóng đá châu Âu

“Tôi nghĩ điều đó đã quá rõ ràng. Tôi chưa bao giờ nói rằng mình muốn trở lại châu Âu. Họ hiểu rằng trong sự nghiệp huấn luyện, không có quá nhiều cơ hội xuất hiện với tầm vóc như Manchester United. Khi một cơ hội như vậy đến, thật khó để từ chối”.

Pochettino bật khóc chia tay ĐT Mỹ, thừa nhận "khó từ chối" MU - 2

Ông giải thích thế nào với người hâm mộ Mỹ về quyết định ra đi ngay sau khi vừa ký hợp đồng mới?

“Mỗi khi rơi vào hoàn cảnh như thế này, đó luôn là thời điểm khó khăn. Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Chúng tôi hào hứng với bước tiến tiếp theo, nhưng hiện tại chưa phải lúc để nói về điều đó.

Chúng tôi đã rất minh bạch trong mọi chuyện và luôn trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Mỹ. Hôm qua, khi mọi việc tiến triển tích cực và thỏa thuận được thông qua, chúng tôi đã có một cuộc họp. Tôi cũng đã thông báo quyết định này tới các cầu thủ và toàn thể ban huấn luyện.

Quyết định được đưa ra giữa Liên đoàn Bóng đá Mỹ và Manchester United, trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục công việc tại đội tuyển. Tôi nghĩ tuần tới sẽ là thời điểm thích hợp để nói về công việc tại Manchester United. Còn hiện tại, tốt hơn hết là chúng ta nên tập trung vào bóng đá Mỹ và đội tuyển quốc gia. Chúng tôi vẫn còn hai trận đấu phía trước và toàn bộ sự tập trung lúc này đều dành cho những trận đấu đó”.

Pochettino bật khóc chia tay ĐT Mỹ, thừa nhận "khó từ chối" MU - 3

Pochettino bật khóc trong buổi họp báo

Chiến lược gia người Argentina chia sẻ rằng ông là người giàu cảm xúc. Và điều đó đang được thể hiện rõ khi nhà cầm quân 54 tuổi bật khóc trong lúc nhìn lại quãng thời gian dẫn dắt ĐT Mỹ. Pochettino cho biết đây là một trong những quyết định khó khăn nhất mà ông từng đưa ra. Ông phải dừng lại một lúc để lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục chia sẻ.

Tân thuyền trưởng MU cho biết: “Thật khó để nói vào lúc này bởi tôi là người rất giàu cảm xúc. Ở một khía cạnh nào đó, đây là quyết định khiến tôi rất buồn. Nhưng ở khía cạnh khác, chúng tôi là những người làm bóng đá chuyên nghiệp và luôn nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực”.

Pochettino bật khóc chia tay ĐT Mỹ, thừa nhận "khó từ chối" MU - 4

Pochettino gửi lời tri ân ĐT Mỹ

“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất chính là những gì chúng tôi để lại nơi đây: những khoảnh khắc đã cùng nhau trải qua, tất cả những điều chúng tôi đã đạt được, xây dựng và những tiêu chuẩn mà chúng tôi đã nâng cao từ nền tảng đó”.

MU đã xác nhận Pochettino sẽ là người thay thế Michael Carrick. Tuy nhiên, trước khi bay tới Manchester (Anh), chiến lược gia người Argentina vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Mỹ trong hai lượt trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/pochettino-bat-khoc-chia-tay-dt-my-thua-nha...

-13/11/2026 23:31 PM (GMT+7)
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