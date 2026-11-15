TP.HCM tạo dấu ấn riêng tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc

Dấu ấn đặc biệt trên sông Sài Gòn

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra lúc 19h ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP.HCM. Sau 20 năm, thành phố trở lại vai trò đăng cai chính Đại hội và đặt mục tiêu tổ chức một lễ khai mạc mang dấu ấn riêng, kết hợp giữa thể thao, văn hóa và nghệ thuật trình diễn hiện đại.

Tại cuộc họp báo ngày 12/11, Ban Tổ chức cho biết chương trình được xây dựng với quy mô lớn, huy động hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên và vận động viên tham gia biểu diễn. Không gian bên sông Sài Gòn được lựa chọn nhằm khai thác đặc trưng sông nước của thành phố, đồng thời tạo sự khác biệt so với những kỳ Đại hội trước.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM cho biết lễ khai mạc hướng đến việc thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam, đồng thời giới thiệu hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, lễ khai mạc được dàn dựng với sự kết hợp giữa các nghi thức truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, công nghệ sân khấu và những màn trình diễn thể thao trên mặt nước. Chương trình hướng đến việc thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam, đồng thời giới thiệu hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại.

Hai hình tượng xuyên suốt chương trình là “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”, gợi mở câu chuyện về sự kết nối, sức mạnh và khát vọng phát triển. Các tiết mục nghệ thuật được xây dựng trên nền tảng văn hóa dân tộc, kết hợp âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là nghi thức rước đuốc Đại hội trên sông Sài Gòn, với sự tham gia của 21 vận động viên ưu tú. Hành trình rước đuốc đi qua những địa danh gắn liền với lịch sử và sự phát triển của thành phố như Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son, trước khi tiến về địa điểm tổ chức lễ khai mạc.

Đồng hành với đoàn rước đuốc là hơn 100 vận động viên tham gia biểu diễn, hộ tống bằng thuyền buồm, mô tô nước cùng các hoạt động Flyboard, dù lượn. Sự kết hợp giữa nghi thức truyền thống và những môn thể thao hiện đại được kỳ vọng tạo nên hình ảnh đặc sắc, mang đậm dấu ấn của thành phố bên sông Sài Gòn.

Bên cạnh nghi thức rước và châm đuốc, chương trình còn có màn diễu hành của các đoàn thể thao, lực lượng trọng tài cùng những tiết mục nghệ thuật tái hiện hành trình phát triển của thể thao Việt Nam.

Một điểm nhấn khác là khu vực thảm xanh “Đại lộ vinh quang”, dự kiến bắt đầu đón khách lúc 18h. Không gian này được thiết kế dài khoảng 200m, kết hợp hệ thống đèn LED, cờ hoa và các hình ảnh biểu trưng cho tinh thần thể thao. Trong đó, hình tượng chim Lạc được sử dụng như một điểm nhấn trang trí, gắn với những giá trị văn hóa truyền thống.

Theo kế hoạch, chương trình được sơ duyệt ngày 17/11, tổng duyệt ngày 19/11 trước khi chính thức diễn ra. Lễ khai mạc cũng được truyền hình trực tiếp để phục vụ người hâm mộ trên cả nước.

Gần 2.000 chỗ ngồi dành cho người dân TP.HCM

Không chỉ chú trọng nội dung nghệ thuật, Ban Tổ chức còn dành gần 2.000 chỗ ngồi cho người dân đăng ký tham dự trực tiếp lễ khai mạc, tạo cơ hội để khán giả hòa mình vào không khí ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Theo Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, hệ thống đăng ký trực tuyến dự kiến mở lúc 10h ngày 15/11, thông qua đường dẫn được công bố trên fanpage chính thức của đơn vị.

Khán giả đăng ký cần cung cấp họ tên, số điện thoại, email và thông tin giấy tờ tùy thân. Mỗi căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu chỉ được sử dụng để đăng ký một lần.

Lễ khai mạc dự kiến dành gần 2.000 chỗ ngồi cho người dân đăng ký tham dự trực tiếp lễ khai mạc, tạo cơ hội để khán giả hòa mình vào không khí ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Từ ngày 16 đến 19/11, hệ thống sẽ gửi mã QR xác nhận qua email đến những khán giả đăng ký thành công. Mỗi mã QR chỉ có giá trị check-in một lần và được sử dụng để xác nhận thông tin tại khu vực đón tiếp.

Trong ngày 21/11, thời gian check-in dành cho khán giả bắt đầu từ 15h và kết thúc lúc 17h30. Sau khi xuất trình mã QR, người tham dự được nhận vòng tay và hướng dẫn vào khu vực khán đài theo thứ tự đến.

Ban Tổ chức bố trí tổng cộng 1.946 ghế dành cho khán giả đăng ký, chia thành ba khu vực. Trong đó, Zone Toàn quốc có 360 ghế, Zone Đại hội gồm 600 ghế và Zone Thể thao có 986 ghế. Việc phân bổ được thực hiện theo thứ tự check-in, khán giả đến sớm được bố trí tại khu vực đầu tiên.

Do số lượng chỗ ngồi có hạn, Ban Tổ chức khuyến cáo người dân theo dõi thông tin từ kênh chính thức, thực hiện đúng quy trình đăng ký và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng phục vụ tại địa điểm tổ chức.

Việc dành gần 2.000 chỗ ngồi cho người dân được xem là một trong những hoạt động nhằm tăng sự kết nối giữa Đại hội với cộng đồng, để ngày hội thể thao không chỉ dành riêng cho các đoàn vận động viên mà còn có sự tham gia, cổ vũ trực tiếp của người hâm mộ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ 36 đoàn thể thao thuộc các tỉnh, thành phố và ngành, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi các địa phương thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Với TP.HCM, việc đăng cai chính sau hai thập kỷ không chỉ là nhiệm vụ tổ chức sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố, phát huy hiệu quả các công trình thể thao và lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Lễ khai mạc bên sông Sài Gòn vì thế được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mở đầu cho Đại hội, nơi tinh thần thể thao, bản sắc văn hóa và hình ảnh một đô thị hiện đại cùng hội tụ, tạo khí thế cho những cuộc tranh tài phía trước.