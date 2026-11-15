Nóng nhất thể thao sáng 15/11: Võ sĩ gốc Việt đấu đối thủ bất bại 10 trận ONE Fight Night 50

Đỗ Việt Anh xác định đối thủ tại ONE Fight Night 50

Đỗ Việt Anh đã xác định được đối thủ tiếp theo của anh là Antonio Cesar (Brazil) trong trận đấu tại sự kiện ONE Fight Night 50 tổ chức ở Bangkok, Thái Lan ngày 18/12 tới. Võ sỹ người New Zealand gốc Việt này đang bất bại cả 7 trận từ đầu sự nghiệp và hồi tháng 5 đã thu về được bản hợp đồng 100.000 USD từ ONE sau 3 trận thắng liên tiếp. Anh sẽ đương đầu một Cesar đang thắng 10 trận liên tiếp và có thành tích 15 thắng – 2 thua trong sự nghiệp.

Antonio Cesar - Đỗ Việt Anh sẽ đối đầu ở ONE Fight Night 50 ngày 18/12

Joshua nói về sự khác nhau với Fury

Trận đấu Joshua – Fury sẽ diễn ra tháng sau và mới đây Anthony Joshua đã nói về sự khác biệt giữa mình với Tyson Fury trên võ đài boxing. Joshua cho biết: “Tyson không có vẻ ngoài của một vận động viên thể hình, điều đó là rõ ràng, và anh ấy cũng không có uy lực khi tung 1 cú đấm. Tuy nhiên anh ấy có thể chịu đòn rất tốt và sẽ không thể bị hạ chỉ bởi 1 cú đấm uy lực”.

Svitolina và Monfils ưu tiên chăm sóc con gái

Elina Svitolina cho biết dù tháng trước đã công bố cô ly thân với Gael Monfils, mối quan hệ giữa họ vẫn ổn vì cả hai tập trung vào chăm sóc con gái. “Tôi vừa nói chuyện với anh ấy trước khi thi đấu (ý nói trận gặp Sabalenka ở WTA Finals) và chúng tôi luôn đề cao sự hạnh phúc của con gái”, cô cho biết.

Covington không muốn thấy mặt Usman Nurmagomedov ở UFC

Sau vụ đánh nhau tai tiếng tại khách sạn ở Abu Dhabi với Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov đã bị phạt tù 6 tháng và cựu võ sỹ Colby Covington cho rằng đây là lý do vì sao UFC không nên tìm cách chiêu mộ em họ của Khabib Nurmagomedov. Nhằ cựu vô địch hạng bán trung UFC nói: “Tôi đã chứng kiến anh ta từng đánh trộm Song Yadong chỉ vì Song ăn mừng chiến thắng. Loại người như anh ta không nên, và không thể, được cho phép có mặt ở UFC khi chưa kiểm soát được bản thân”.