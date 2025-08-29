Solskjaer bị Besiktas sa thải, khả năng trở lại MU thay Amorim ra sao?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Solskjaer bị Besiktas sa thải, khả năng trở lại MU thay Amorim ra sao?

Sự kiện: HLV Ole Gunnar Solskjaer Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Solskjaer bị Besiktas sa thải khiến không ít fan MU hy vọng ông sẽ trở lại thay thế Ruben Amorim.

❌ Vì sao Besiktas sa thải Solskjaer

CLB Besiktas đã sa thải HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer sau khi Besiktas thua loạt trận playoff Conference League. Besiktas đã cầm hòa CLB Lausanne (Thụy Sĩ) 1-1 trên sân khách, nhưng lại thua sốc 0-1 ngay trên sân nhà ở lượt về và mất vé dự giải.

Solskjaer bị Besiktas sa thải sau khi bị loại khỏi mọi đấu trường châu Âu

Solskjaer bị Besiktas sa thải sau khi bị loại khỏi mọi đấu trường châu Âu

Trước đó Besiktas đã góp mặt ở vòng sơ loại của Europa League, nhưng bị Shakhtar Donetsk đánh bại và phải xuống đá playoff vòng loại Conference League. Thất bại mới đây đồng nghĩa đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ này sẽ không thi đấu ở cúp châu Âu trong mùa giải 2025/26, lần đầu tiên kể từ mùa 2022/23.

Solskjaer đã lên dẫn dắt Besiktas vào đầu năm nay sau khi CLB thay tướng giữa mùa, và dưới sự dẫn dắt của HLV người Na Uy, Besiktas đã tiến bộ vượt bậc để về đích ở vị trí thứ 4, vừa đủ để có vé ra châu lục. Đáng chú ý là trong giai đoạn đó, Besiktas của Solskjaer liên tục thắng các trận đấu lớn, bao gồm đánh bại cả 2 đội đầu bảng Galatasaray và Fenerbahce (họ là đội đầu tiên hạ Galatasaray trong cả mùa giải).

Quyết định sa thải Solskjaer đang gây nhiều tranh luận tại Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu do việc Besiktas đã thay tướng liên tục (9 đời HLV trưởng trong 6 năm, chưa tính các HLV tạm quyền). Solskjaer có số điểm trung bình/trận tại Besiktas tốt nhất trong các đời HLV 2 năm trở lại đây, nhưng điều đó thực ra cũng không nói lên nhiều điều do Besiktas luôn thiếu ổn định.

Bên cạnh đó, những điểm yếu trong cách cầm quân của Solskjaer được đánh giá là… không khác gì thời ông ở MU. Besiktas thắng được các đội mạnh khá thường xuyên, nhưng chơi khá bế tắc trước các đội yếu hơn, và trên sân nhà họ không có thành tích tốt cho lắm.

🔍 Fan MU có muốn Solskjaer trở lại?

Sự không thành công của Erik Ten Hag và thành tích bết bát của MU thời Ruben Amorim đã khiến các fan MU có cái nhìn tích cực hơn về thời gian Solskjaer dẫn dắt đội bóng. Thậm chí ông được đánh giá là HLV dẫn dắt MU tốt nhất từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, với 2 mùa liên tiếp vào top 4 (thậm chí về nhì) lẫn về ngôi Á quân Europa League.

Những hạn chế trong cách cầm quân của Solskjaer ở MU có vẻ vẫn tái hiện tại Besiktas

Những hạn chế trong cách cầm quân của Solskjaer ở MU có vẻ vẫn tái hiện tại Besiktas

Do đó không ít fan MU đã bày tỏ hy vọng Solskjaer sẽ trở lại, sau khi biết tin ông thất nghiệp. Thậm chí một fan MU viết trên phần bình luận của tờ Daily Mail như sau: “Có lẽ ông ấy giờ là lựa chọn tốt nhất của CLB. Những mùa qua đã khiến vị trí HLV trưởng tại MU không còn hấp dẫn được các HLV hàng đầu. Chỉ có Ole vẫn còn nặng lòng với CLB và nếu chúng ta tiếp tục sa lầy, chỉ có ông ấy có thể được trông cậy để kéo đội bóng khỏi vũng bùn”.

Tuy nhiên không phải fan MU nào cũng nghĩ như vậy. Rất nhiều người vẫn nhớ về những sự chỉ trích dành cho Solskjaer về mặt lối chơi, và họ càng có lý do để cảm thấy Solskjaer không còn hợp với MU hiện tại, khi những hạn chế của ông vẫn xuất hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên diễn đàn Reddit của MU, một người dùng viết: “Một số người ở đây đang có sự xét lại về thời gian ông ấy dẫn dắt đội bóng của chúng ta. Thứ bóng đá của Ole rất thiếu ổn định, và ông ấy rõ ràng là khá chật vật khi cần thay người. Ông ấy rất giỏi khi bố trí sơ đồ và đấu pháp trước trận, nhưng không phản ứng, hoặc phản ứng quá chậm, khi đối phương thay đổi”.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Amorim không phải HLV dễ "bay ghế" nhất, kẻ gieo sầu MU là bạn thân Rashford (Clip tin nóng)
Amorim không phải HLV dễ "bay ghế" nhất, kẻ gieo sầu MU là bạn thân Rashford (Clip tin nóng)

HLV Ruben Amorim không phải cái tên được các nhà cái dự đoán sẽ trở thành chiến lược gia đầu tiên mất việc tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2025 08:30 AM (GMT+7)
Tin liên quan
HLV Ole Gunnar Solskjaer Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN