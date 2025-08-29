Solskjaer bị Besiktas sa thải, khả năng trở lại MU thay Amorim ra sao?

❌ Vì sao Besiktas sa thải Solskjaer

CLB Besiktas đã sa thải HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer sau khi Besiktas thua loạt trận playoff Conference League. Besiktas đã cầm hòa CLB Lausanne (Thụy Sĩ) 1-1 trên sân khách, nhưng lại thua sốc 0-1 ngay trên sân nhà ở lượt về và mất vé dự giải.

Solskjaer bị Besiktas sa thải sau khi bị loại khỏi mọi đấu trường châu Âu

Trước đó Besiktas đã góp mặt ở vòng sơ loại của Europa League, nhưng bị Shakhtar Donetsk đánh bại và phải xuống đá playoff vòng loại Conference League. Thất bại mới đây đồng nghĩa đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ này sẽ không thi đấu ở cúp châu Âu trong mùa giải 2025/26, lần đầu tiên kể từ mùa 2022/23.

Solskjaer đã lên dẫn dắt Besiktas vào đầu năm nay sau khi CLB thay tướng giữa mùa, và dưới sự dẫn dắt của HLV người Na Uy, Besiktas đã tiến bộ vượt bậc để về đích ở vị trí thứ 4, vừa đủ để có vé ra châu lục. Đáng chú ý là trong giai đoạn đó, Besiktas của Solskjaer liên tục thắng các trận đấu lớn, bao gồm đánh bại cả 2 đội đầu bảng Galatasaray và Fenerbahce (họ là đội đầu tiên hạ Galatasaray trong cả mùa giải).

Quyết định sa thải Solskjaer đang gây nhiều tranh luận tại Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu do việc Besiktas đã thay tướng liên tục (9 đời HLV trưởng trong 6 năm, chưa tính các HLV tạm quyền). Solskjaer có số điểm trung bình/trận tại Besiktas tốt nhất trong các đời HLV 2 năm trở lại đây, nhưng điều đó thực ra cũng không nói lên nhiều điều do Besiktas luôn thiếu ổn định.

Bên cạnh đó, những điểm yếu trong cách cầm quân của Solskjaer được đánh giá là… không khác gì thời ông ở MU. Besiktas thắng được các đội mạnh khá thường xuyên, nhưng chơi khá bế tắc trước các đội yếu hơn, và trên sân nhà họ không có thành tích tốt cho lắm.

🔍 Fan MU có muốn Solskjaer trở lại?

Sự không thành công của Erik Ten Hag và thành tích bết bát của MU thời Ruben Amorim đã khiến các fan MU có cái nhìn tích cực hơn về thời gian Solskjaer dẫn dắt đội bóng. Thậm chí ông được đánh giá là HLV dẫn dắt MU tốt nhất từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, với 2 mùa liên tiếp vào top 4 (thậm chí về nhì) lẫn về ngôi Á quân Europa League.

Những hạn chế trong cách cầm quân của Solskjaer ở MU có vẻ vẫn tái hiện tại Besiktas

Do đó không ít fan MU đã bày tỏ hy vọng Solskjaer sẽ trở lại, sau khi biết tin ông thất nghiệp. Thậm chí một fan MU viết trên phần bình luận của tờ Daily Mail như sau: “Có lẽ ông ấy giờ là lựa chọn tốt nhất của CLB. Những mùa qua đã khiến vị trí HLV trưởng tại MU không còn hấp dẫn được các HLV hàng đầu. Chỉ có Ole vẫn còn nặng lòng với CLB và nếu chúng ta tiếp tục sa lầy, chỉ có ông ấy có thể được trông cậy để kéo đội bóng khỏi vũng bùn”.

Tuy nhiên không phải fan MU nào cũng nghĩ như vậy. Rất nhiều người vẫn nhớ về những sự chỉ trích dành cho Solskjaer về mặt lối chơi, và họ càng có lý do để cảm thấy Solskjaer không còn hợp với MU hiện tại, khi những hạn chế của ông vẫn xuất hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên diễn đàn Reddit của MU, một người dùng viết: “Một số người ở đây đang có sự xét lại về thời gian ông ấy dẫn dắt đội bóng của chúng ta. Thứ bóng đá của Ole rất thiếu ổn định, và ông ấy rõ ràng là khá chật vật khi cần thay người. Ông ấy rất giỏi khi bố trí sơ đồ và đấu pháp trước trận, nhưng không phản ứng, hoặc phản ứng quá chậm, khi đối phương thay đổi”.