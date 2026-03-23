Tiền đạo ĐT Việt Nam thừa nhận áp lực khi mặc áo số 22 của Tiến Linh

Chân sút của ĐT Việt Nam thừa nhận sự khác biệt về đẳng cấp của Xuân Son, đồng thời không né tránh áp lực khi khoác áo số 22 từng thuộc về Tiến Linh. Việt Cường cũng nói rõ mục tiêu cá nhân và quá trình thích nghi khi lần đầu lên tuyển.

Thừa nhận Xuân Son khác biệt đẳng cấp, sẵn sàng cạnh tranh công bằng

Chiều ngày 22/3, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Bangladesh (ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy) và trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 với ĐT Malaysia (ngày 31/3 trên sân Thiên Trường). Buổi tập này, ĐT Việt Nam có thêm sự góp mặt của các cầu thủ từ Ninh Bình FC và Thể Công Viettel.

Như vậy, quân số của ĐT Việt Nam chỉ còn thiếu nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, đội bóng có lịch đá bù vòng 13 V-League 2025/26 trước CLB Đà Nẵng vào chiều 22/3. Ở buổi tập này, Xuân Son vẫn chưa thể tập luyện trở lại bình thường cùng đồng đội. Cầu thủ nhập tịch sinh năm 1997 chỉ có thể đi bộ thả lỏng cùng bác sĩ của đội tuyển.

Trước khi bước vào buổi tập, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường có những chia sẻ với truyền thông về tình của ĐT Việt Nam. Trước câu hỏi về sự cạnh tranh trên hàng công, Nguyễn Trần Việt Cường tỏ ra khá thẳng thắn khi nhắc đến người đồng đội Xuân Son.

Tiền đạo sinh năm 2000 cho biết mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh riêng, nhưng anh không ngần ngại đánh giá Xuân Son ở một đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại. Dù vậy, Việt Cường khẳng định cuộc cạnh tranh vị trí ở đội tuyển là hoàn toàn sòng phẳng và tích cực, không có bất kỳ vấn đề nào trong nội bộ. Đây cũng là động lực để các tiền đạo cùng nhau cố gắng thể hiện tốt nhất.

Tự tin tốc độ, di chuyển – ưu điểm để ghi điểm với ban huấn luyện

Khi nói về điểm mạnh cá nhân, cầu thủ thuộc biên chế CLB Becamex TP.HCM cho biết anh tự tin nhất ở khả năng di chuyển và tốc độ. Đây được xem là những yếu tố quan trọng giúp anh tạo ra sự khác biệt trong lối chơi và tìm kiếm cơ hội ra sân.

Ở buổi tập trước đó, toàn đội chủ yếu tập trung vào việc củng cố thể lực, làm quen và lấy lại cảm giác bóng sau thời gian không thi đấu cùng nhau. Theo Việt Cường, các bài tập của ĐT Việt Nam vẫn ở mức cơ bản để các cầu thủ dần bắt nhịp.

Áp lực khi mặc áo số 22 từng thuộc về Tiến Linh

Một trong những chi tiết đáng chú ý trong đợt tập trung này của ĐT Việt Nam là việc Việt Cường khoác áo số 22, số áo từng gắn liền với chân sút Nguyễn Tiến Linh ở đội tuyển Việt Nam suốt thời gian dài. Chân sút này cho biết anh không chủ động lựa chọn mà được ban huấn luyện phân công.

Dù vậy, Việt Cường thừa nhận việc mặc lại số áo của đàn anh Tiến Linh ít nhiều mang đến áp lực. Đây cũng là động lực để anh nỗ lực nhiều hơn nhằm chứng tỏ bản thân.

Mục tiêu khiêm tốn, ưu tiên thích nghi với môi trường mới

Ở lần đầu lên tuyển, Việt Cường đặt mục tiêu khá thực tế là cố gắng được ra sân và tích lũy kinh nghiệm. Cầu thủ sinh năm 2000 cũng nhấn mạnh việc thích nghi với môi trường đội tuyển là thử thách lớn nhất.

So với V-League, môi trường đội tuyển đòi hỏi sự hòa nhập nhanh hơn, từ lối chơi đến cách giao tiếp giữa các cầu thủ. Việt Cường cho biết anh và Gia Hưng cần thêm thời gian để bắt nhịp với các đàn anh.

Đời sống đội tuyển: Hoàng Hên ăn chay, nội bộ dần gắn kết

Chia sẻ thêm về sinh hoạt đội tuyển, Việt Cường tiết lộ các cầu thủ đã bắt đầu ăn uống và sinh hoạt cùng nhau. Trong đó, tân binh Đỗ Hoàng Hên có chế độ ăn chay riêng biệt, nhưng anh không tiết lộ chi tiết do đây là vấn đề cá nhân.

Các tiền đạo cũng mới có đầy đủ lực lượng trong ngày 22/3 nên chưa có nhiều thời gian trao đổi chuyên sâu. Tuy nhiên, toàn đội đang dần gắn kết hơn sau từng buổi tập, hướng đến mục tiêu đạt kết quả tốt nhất trước các đối thủ Bangladesh và Malaysia.

Theo Đăng Khoa

23/03/2026 07:16 AM (GMT+7)
