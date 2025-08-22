HLV Kim Sang-sik có thể vắng mặt khi ĐT Việt Nam ra sân tháng 9

Theo kế hoạch, cả U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam đều hội quân trong dịp FIFA Days tháng 9-2025. Tuy nhiên, sự chú ý sẽ nghiêng nhiều về U23 Việt Nam khi thầy trò Kim Sang-sik chuẩn bị bước vào vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân nhà Việt Trì. Trong khi đó, ĐT Việt Nam phải đến tháng 10 mới trở lại đấu trường vòng loại Asian Cup.

HLV Kim Sang-sik

Để duy trì sự gắn kết và tạo nhịp thi đấu, ĐT Việt Nam vẫn tập trung trong tháng 9 và dự kiến thi đấu giao hữu với hai đại diện hàng đầu V-League: Công an Hà Nội (ngày 4-9) và Nam Định (7-9). Tuy vậy, do lịch trình chồng chéo và mục tiêu ưu tiên cho U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik được cho là sẽ không trực tiếp cầm sa bàn. Thay vào đó, một trong các trợ lý sẽ đảm nhận vai trò quyền HLV trưởng trong hai trận đấu này.

Cùng thời điểm, U23 Việt Nam sẽ chơi ba trận tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 gặp Bangladesh (ngày 3-9), Singapore (6-9) và Yemen (9-9). Đây là giải đấu then chốt, buộc Kim Sang-sik phải dành toàn bộ tâm huyết và sự hiện diện để đảm bảo mục tiêu giành vé đi tiếp.

Trước đây, trong một số đợt tập trung, HLV Kim Sang-sik từng ưu tiên cho ĐT Việt Nam, còn U22 hoặc U23 được giao cho các trợ lý như Đinh Hồng Vinh dẫn dắt ở các giải giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, kể từ giải U23 Đông Nam Á 2025, nhà cầm quân Hàn Quốc đã trực tiếp nắm quyền tại U23, cho thấy sự thay đổi về định hướng và mức độ ưu tiên.

Việc Kim Sang-sik trao quyền tạm thời cho trợ lý ở ĐT Việt Nam không chỉ thể hiện sự linh hoạt trong phân bổ nguồn lực mà còn cho thấy chiến lược dài hạn: đặt U23 làm trung tâm để hướng tới vòng chung kết U23 châu Á và SEA Games 33.