HLV Kim Sang-sik muốn cùng tuyển Việt Nam "phá dớp" tại AFF Cup 2026

Chức vô địch ASEAN Cup 2024 đưa đội tuyển Việt Nam trở lại đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, phía trước thầy trò ông Kim Sang-sik không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương, mà còn là cơ hội để phá bỏ một "lời nguyền" đã đeo bám bóng đá Việt Nam suốt gần hai thập niên.

Chưa từng vô địch AFF Cup hai mùa liên tiếp

Lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận ba lần đăng quang tại đấu trường Đông Nam Á vào các năm 2008, 2018 và 2024. Tuy nhiên, điểm chung của cả ba cột mốc này là "những chiến binh sao vàng" chưa bao giờ bảo vệ thành công chức vô địch ở kỳ giải kế tiếp. Sau ngôi vương năm 2008, tuyển Việt Nam dừng bước ở bán kết năm 2010. Tương tự, sau chức vô địch năm 2018, đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo tiếp tục lỗi hẹn với danh hiệu khi bị loại ở bán kết ASEAN Cup 2021.

Điều đó cho thấy bóng đá Việt Nam thường tạo ra những giai đoạn thăng hoa theo từng thế hệ cầu thủ nhưng chưa xây dựng được một chu kỳ thành công kéo dài. Sau lứa vàng của những Văn Quyến, Công Vinh, Minh Phương, Tài Em…, bóng đá Việt Nam mất nhiều năm tìm lại vị thế. Đến thời kỳ của HLV Park Hang-seo, một thế hệ vàng mới xuất hiện với Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Duy Mạnh..., giúp đội tuyển liên tiếp gặt hái thành công ở khu vực và châu lục.

Tuy nhiên, quy luật đào thải của bóng đá luôn khắc nghiệt. Khi một thế hệ bước qua đỉnh cao phong độ, khoảng trống kế cận sẽ lập tức xuất hiện nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

HLV Kim Sang-sik muốn "phá dớp"

ASEAN Cup 2024 mang đậm dấu ấn của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc xây dựng lối chơi thực dụng, giàu tính tổ chức và phát huy tối đa điểm mạnh của từng cá nhân. Trong đó, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son trở thành hiện tượng của giải đấu với 7 bàn thắng, góp công lớn đưa tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Nhưng một giải đấu thành công chưa đủ để khẳng định sự bền vững của cả nền bóng đá. Thước đo chính xác nhất cho triều đại ông Kim Sang-sik sẽ nằm ở khả năng duy trì vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á trong nhiều năm liên tiếp.

Khác với những lần đăng quang trước, tuyển Việt Nam hiện sở hữu nền tảng tích cực hơn với dàn cầu thủ nhập tịch và Việt kiều chất lượng cao. Nhiều gương mặt trẻ như Đình Bắc, Quốc Việt, Văn Khang hay Trung Kiên đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó, V-League cũng đang tạo điều kiện cho lớp tiềm năng trưởng thành nhanh hơn trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Dẫu vậy, thử thách vẫn rất lớn. Bóng đá Thái Lan đang quyết tâm lấy lại vị thế "anh cả" Đông Nam Á, trong khi Indonesia tiếp tục hưởng lợi từ chính sách nhập tịch quy mô lớn. Malaysia, Singapore hay Philippines cũng không còn là những đối thủ dễ bị đánh bại như trước.

ASEAN Cup 2026 không đơn thuần là cuộc đua tranh một danh hiệu mà còn là bài kiểm tra cho chiều sâu lực lượng, chất lượng đào tạo trẻ và khả năng duy trì thành công của bóng đá Việt Nam.

Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, đoàn quân HLV Kim Sang-sik sẽ không chỉ bổ sung thêm một chiếc cúp vào phòng truyền thống, mà còn chứng minh rằng bóng đá Việt Nam đã thực sự bước sang giai đoạn phát triển bền vững hơn, thay vì chỉ tỏa sáng theo từng chu kỳ ngắn ngủi của các "thế hệ vàng". Khi ấy, "lời nguyền" tồn tại suốt nhiều năm qua mới thực sự bị xóa bỏ.