U23 Việt Nam tạo "địa chấn" trước U23 UAE, dân mạng ngất ngây: "Trời ơi, tuyệt vời quá!"

U23 Việt Nam vừa tạo nên một đêm bùng nổ cảm xúc tại VCK U23 châu Á khi đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở, qua đó giành vé vào bán kết. Đây là chiến thắng xứng đáng cho tinh thần quả cảm và bản lĩnh của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, tiếp tục viết thêm một chương rực rỡ cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Cộng đồng mạng ngất ngây, mất ngủ vì... chiến thắng của U23 Việt Nam.

Trận tứ kết diễn ra với thế trận cân bằng ngay từ đầu. U23 UAE được đánh giá cao hơn về thể hình và tốc độ, nhưng U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Sau nhiều tình huống ăn miếng trả miếng, bước ngoặt đầu tiên đến ở phút 39 khi Lê Phát có pha dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam, khiến hàng triệu cổ động viên vỡ òa.

Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng áo đỏ không kéo dài quá lâu. Chỉ ba phút sau, U23 UAE nhanh chóng có bàn gỡ 1-1 ở phút 42, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hai đội bước vào giờ nghỉ với thế trận đầy căng thẳng và hứa hẹn nhiều kịch tính trong hiệp hai.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện sự chủ động. Phút 62, từ một pha treo bóng chuẩn xác, Đình Bắc bật cao đánh đầu ngược cực kỳ hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng cho thấy đẳng cấp và phong độ ấn tượng của tiền đạo đang được xem là ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Dù vậy, U23 UAE thêm một lần chứng minh họ không dễ bị khuất phục. Phút 68, đội bóng Tây Á có bàn gỡ hòa 2-2 sau một tình huống tấn công sắc bén. Thế trận giằng co được duy trì đến hết 90 phút chính thức, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.

Trong thời khắc khó khăn nhất, bản lĩnh của U23 Việt Nam đã lên tiếng. Ở hiệp phụ thứ nhất, Minh Phúc trở thành người hùng khi ghi bàn thắng quyết định, nâng tỷ số lên 3-2. Những phút còn lại, toàn đội chiến đấu kiên cường để bảo vệ thành quả, qua đó giành chiến thắng chung cuộc đầy xứng đáng.

"Việt Nam hay quá, Việt Nam ơi!", một Facebooker cảm thán.

U23 Việt Nam khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ bởi lối chơi sòng phẳng, thể lực sung mãn.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội Việt Nam tràn ngập cảm xúc tự hào. Facebooker Minh Hoàng viết: “Trời ơi, tuyệt vời quá! Trận đấu quá hay và quá cảm xúc. U23 Việt Nam đúng là những chiến binh thực thụ!”.

Tài khoản Lan Anh chia sẻ: “Xem mà tim đập thình thịch từng phút. Lâu lắm rồi bóng đá Việt mới mang lại cảm giác hạnh phúc đến vậy”.

Nhiều người dành lời khen cho các cá nhân nổi bật. Facebooker Quang Huy bình luận: “Đình Bắc tiếp tục là ngôi sao sáng nhất. Pha đánh đầu quá đẳng cấp, đúng chất thủ lĩnh trên sân”.

Trong khi đó, tài khoản Trần Nam nhận xét: “Thủ môn Trung Kiên hôm nay quá xuất sắc. Nếu không có cậu ấy, chưa chắc đã có hiệp phụ để chiến đấu”.

Facebooker Hồng Phúc bày tỏ: “Điều tôi tự hào nhất là tinh thần của các cầu thủ. Bị gỡ hòa hai lần nhưng không hề sụp đổ, vẫn đứng dậy chiến đấu đến cùng”.

Một cổ động viên khác là Thu Hà cũng chia sẻ: “Chiến thắng này xứng đáng được nhớ mãi. Cảm ơn các chàng trai đã mang lại một buổi tối tuyệt vời”.

Chia sẻ của một Facebooker sau khi xem trận U23 Việt Nam và U23 UAE.

Mạng xã hội đang "bùng nổ" những lời khen và chúc mừng dành cho U23 Việt Nam.

Chiến thắng trước U23 UAE không chỉ đưa U23 Việt Nam vào bán kết mà còn khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của thế hệ cầu thủ trẻ hiện tại. Họ thi đấu bằng sự tự tin, kỷ luật và khát khao chinh phục mạnh mẽ. Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng sau màn trình diễn này, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một kỳ tích mới của bóng đá Việt Nam trên sân chơi châu Á.