Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Bóng đá nữ Việt Nam “đại phẫu”: CLB nào cản được TP Hồ Chí Minh 15 lần vô địch?

Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 tạo bước ngoặt lịch sử khi lần đầu áp dụng thể thức sân nhà - sân khách, đồng thời siết chuẩn AFC cực gắt khiến đội vô địch vẫn có nguy cơ mất vé dự Cúp C1 châu Á.

Sáng ngày 20/5/2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức tổ chức Lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Buổi lễ đánh dấu cột mốc 15 năm liên tiếp đồng hành của nhà tài trợ, đồng thời mở ra một chương mới mang tính cách mạng cho bóng đá nữ Việt Nam với hàng loạt thay đổi mang tính lịch sử về cả thể thức thi đấu lẫn tiêu chuẩn chuyên nghiệp hóa.

Buổi lễ diễn ra vào sáng 20/5. Ảnh VFF

Bước chuyển mình lịch sử: Đoạn tuyệt với mô hình đá tập trung

Thay đổi mang tính cốt lõi và nhận được sự quan tâm lớn nhất từ giới chuyên môn tại buổi họp báo chính là thể thức thi đấu. Sau nhiều thập kỷ vận hành theo mô hình thi đấu tập trung tại một hoặc hai địa phương cố định, Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ lần đầu tiên áp dụng thể thức sân nhà - sân khách đích thực.

7 đội bóng tranh tài bao gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than Khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, TPHCM I và TPHCM II sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Lượt đi sẽ khởi tranh từ ngày 20/6 đến 19/7/2026; lượt về diễn ra từ ngày 23/7 đến 21/8/2026.

Dưới góc nhìn chuyên môn, việc chuyển dịch sang thể thức sân nhà - sân khách ngoài câu chuyện thay đổi địa điểm. Đây là đòn bẩy tối quan trọng để xây dựng bản sắc bóng đá địa phương, tối ưu hóa giá trị thương mại, thu hút khán giả và buộc các câu lạc bộ phải nâng cao năng lực quản trị, tổ chức trận đấu cũng như bài toán di chuyển, hồi phục thể lực cho cầu thủ theo chuẩn quốc tế.

Tiêu chuẩn AFC: Nhà vô địch là chưa đủ

Một điểm nhấn chuyên môn khác được ban tổ chức nhấn mạnh là tấm vé bước ra đấu trường châu lục. Đội vô địch mùa giải 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải bóng đá nữ vô địch các câu lạc bộ châu Á (AFC Women's Champions League) mùa giải 2027-2028.

Tuy nhiên, khác biệt hoàn toàn với các mùa giải trước khi nhà vô địch được đặc cách thẳng, kể từ mùa này, AFC và FIFA chính thức siết chặt quy trình cấp phép. 

Đội lên ngôi vương chỉ mới đạt điều kiện cần. Điều kiện đủ là câu lạc bộ đó phải vượt qua vòng thẩm định nghiêm ngặt và đạt chứng chỉ "Câu lạc bộ chuyên nghiệp" của AFC bao gồm các tiêu chí khắt khe về cơ cấu pháp nhân doanh nghiệp, độc lập tài chính, kiểm toán và hệ thống đào tạo trẻ. Nếu đội vô địch không đạt chuẩn, suất đá Cúp châu Á sẽ lập tức bị tước bỏ và chuyển giao cho đội xếp kế tiếp có đủ điều kiện pháp lý.

Những trận đấu giữa 3 đội bóng mạnh&nbsp;TP Hồ Chí Minh I, Hà Nội I và Thái Nguyên T&amp;T sẽ rất hấp dẫn

Cục diện cuộc đua tam mã: Thách thức ngai vàng của TP Hồ Chí Minh I

Về khía cạnh chuyên môn sân cỏ, giải đấu năm nay chứng kiến tâm điểm đổ dồn vào cuộc đua tam mã khốc liệt giữa TP Hồ Chí Minh I, Hà Nội I và Thái Nguyên T&T.

TP Hồ Chí Minh I, bản lĩnh của "Bà hoàng":

Đoàn quân đến từ thành phố mang tên Bác đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, hướng tới chức vô địch quốc gia lần thứ 8 liên tiếp và là danh hiệu vô địch thứ 15 trong lịch sử câu lạc bộ. Không chỉ mạnh về con người và bản lĩnh trận mạc, TP Hồ Chí Minh I còn đang nắm lợi thế lớn khi Sở VH-TT TPHCM đã chủ động lộ trình chuyển đổi đội bóng sang mô hình Công ty Cổ phần để đáp ứng chuẩn AFC.

Hà Nội I và khát vọng đòi lại vị thế:

Là đối trọng truyền thống lớn nhất của TPHCM I, Hà Nội I sở hữu hệ thống đào tạo trẻ vô cùng bài bản và là nòng cốt của đội tuyển quốc gia. Điểm tựa chuyên môn vững vàng chính là vũ khí để đại diện thủ đô tự tin cản bước kỷ lục của đối thủ, dù họ đang phải chạy đua với thời gian để giải quyết bài toán chuyển đổi mô hình từ đơn vị sự nghiệp công lập sang doanh nghiệp.

Thái Nguyên T&T, "CLB nhà giàu" thăng hoa:

Được đầu tư toàn diện bởi Tập đoàn T&T, Thái Nguyên chính là đội bóng có dòng tiền ổn định và bộ máy quản trị tiệm cận mô hình chuyên nghiệp nhất hiện tại. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ cùng tham vọng lớn, đội bóng xứ Chè được kỳ vọng sẽ là "kẻ phá bĩnh" đại tài, đủ sức lật đổ sự thống trị của TPHCM I.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 đã trở thành cuộc sát hạch toàn diện từ tư duy chiến thuật, nền tảng thể lực cho đến năng lực vận hành chuyên nghiệp của các câu lạc bộ. Tiếng còi khai cuộc vào ngày 20/6 tới đây chắc chắn sẽ mở ra một trong những mùa giải đáng xem và kịch tính nhất lịch sử bóng đá nữ nước nhà.

Theo Nguyễn Hưng

Nguồn:

