HLV Flick toàn thắng 9 trận siêu kinh điển ở Đức & TBN, Barca gặp điềm không lành

Sức mạnh tâm linh của Flick

Barcelona sẽ chuẩn bị cho trận đại chiến với Real Madrid vào Chủ nhật này (22h15, 26/10) mà không có HLV Hansi Flick trên đường pitch, do ông đã bị thẻ đỏ ở vòng trước và Barca khiếu nại không thành. Trợ lý Marcus Sorg, một cựu kỹ sư dân sự và là HLV trưởng tuyển U19 Đức vô địch châu Âu năm 2013, sẽ là người dẫn dắt thay Flick.

Hansi Flick đã toàn thắng trong các trận El Clasico, ông còn giúp Barca phá dớp thua El Clasico trong dịp Halloween

Gần đây fan Barcelona đã kháo nhau rằng từ khi có bạn gái là nữ ca sỹ Nicki Nicole, trận nào nữ ca sỹ này dự khán là bạn trai cô, tiền đạo Lamine Yamal, sẽ cùng Barcelona bất bại. Tuy nhiên Real Madrid là một đối thủ khác, một chướng ngại mà chỉ có sự hiện diện của Flick có vẻ mới đủ tạo ra khác biệt, đặc biệt là trong mùa Halloween.

Ban tổ chức La Liga hay sắp xếp các trận El Clasico lượt đi đá vào dịp Halloween hàng năm, và những trận diễn ra vào dịp này hay có kết quả tốt cho Real Madrid. Họ đã thắng Barca vào dịp Halloween các năm 2020, 2021 và 2023, trận nào họ cũng thủng lưới nhưng bù lại bằng việc ghi ít nhất 2 bàn.

Nhưng mùa trước Flick đến cầm quân ở Barca và lập tức xóa dớp, Barcelona đại thắng 4-0 ngay tại Bernabeu vào dịp Halloween 2024. Tất nhiên, Flick sau đó đưa Barca thắng tiếp cả 3 trận El Clasico tiếp theo để cho Real Madrid trắng tay trên mặt trận quốc nội. Trận El Clasico lượt đi của mùa này sẽ diễn ra đúng 1 năm sau trận đấu vừa đề cập, chỉ khác là giờ Flick sẽ vắng mặt.

Không chỉ đang toàn thắng ở các trận El Clasico, Flick thậm chí còn toàn thắng luôn cả các trận “Der Klassiker” tại Đức: từ 2019 đến 2021, ông toàn thắng cả 5 lần dẫn dắt Bayern Munich đấu Dortmund. Do đó các trận Siêu kinh điển của bóng đá Đức hay Tây Ban Nha, Flick đều đã thắng hết cả 9 trận dẫn dắt.

Marcus Sorg là ai?

Mặc dù chỉ là trợ lý nhưng Marcus Sorg không phải một nhân vật tầm thường trong làng bóng đá Đức. Sorg chính là chuyên gia phân tích đối thủ cho Flick để bố trí đấu pháp, và ông có “mắt xanh” trong việc phát hiện cầu thủ giàu tiềm năng.

Sorg là chuyên gia phân tích số 1 của Flick và đã tạm quyền thay Flick 2 trận mùa 2024/25. Không may là Barca thua cả 2 trận đó

Những cầu thủ trẻ đã được Sorg phát hiện có thể kể đến: Kimmich, Gnabry, Sule, Brandt, Goretzka, Ginter. Năng lực của Sorg khiến ông năm 2016 được đưa lên làm trợ lý cho HLV Joachim Low ở ĐT Đức, và tiếp tục công việc khi Hansi Flick thay thế Low.

Sorg đến Barca cùng Flick từ mùa trước và thực tế ông đã có 2 trận dẫn dắt hộ Flick mùa 2024/25 khi Flick bị cấm chỉ đạo 2 trận. Không may cho Barca, họ thua cả Leganes và Atletico Madrid trong 2 trận Sorg tạm quyền, nên Sorg thay Flick ở El Clasico sẽ lại khiến không ít fan Barca lo lắng.