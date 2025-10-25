HLV Flick toàn thắng 9 trận siêu kinh điển ở Đức & TBN, Barca gặp điềm không lành

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Ninh Bình
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Borussia M'gladbach vs Bayern Munich
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Fulham
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Sunderland
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Napoli vs Inter Milan
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Borussia Dortmund vs Köln
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Cremonese vs Atalanta
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Brentford vs Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công - Viettel
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Wolverhampton Wanderers vs Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bayer Leverkusen vs Freiburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Everton vs Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Lazio vs Juventus
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

HLV Flick toàn thắng 9 trận siêu kinh điển ở Đức & TBN, Barca gặp điềm không lành

Sự kiện: Barca - Real: Hận thù trăm năm Real Madrid La liga 2025-26

Barcelona hành quân tới Bernabeu trong lúc đang có chuỗi thắng 4 trận liên tiếp trước Real Madrid.

  

Sức mạnh tâm linh của Flick

Barcelona sẽ chuẩn bị cho trận đại chiến với Real Madrid vào Chủ nhật này (22h15, 26/10) mà không có HLV Hansi Flick trên đường pitch, do ông đã bị thẻ đỏ ở vòng trước và Barca khiếu nại không thành. Trợ lý Marcus Sorg, một cựu kỹ sư dân sự và là HLV trưởng tuyển U19 Đức vô địch châu Âu năm 2013, sẽ là người dẫn dắt thay Flick.

Hansi Flick đã toàn thắng trong các trận El Clasico, ông còn giúp Barca phá dớp thua El Clasico trong dịp Halloween

Hansi Flick đã toàn thắng trong các trận El Clasico, ông còn giúp Barca phá dớp thua El Clasico trong dịp Halloween

Gần đây fan Barcelona đã kháo nhau rằng từ khi có bạn gái là nữ ca sỹ Nicki Nicole, trận nào nữ ca sỹ này dự khán là bạn trai cô, tiền đạo Lamine Yamal, sẽ cùng Barcelona bất bại. Tuy nhiên Real Madrid là một đối thủ khác, một chướng ngại mà chỉ có sự hiện diện của Flick có vẻ mới đủ tạo ra khác biệt, đặc biệt là trong mùa Halloween.

Ban tổ chức La Liga hay sắp xếp các trận El Clasico lượt đi đá vào dịp Halloween hàng năm, và những trận diễn ra vào dịp này hay có kết quả tốt cho Real Madrid. Họ đã thắng Barca vào dịp Halloween các năm 2020, 2021 và 2023, trận nào họ cũng thủng lưới nhưng bù lại bằng việc ghi ít nhất 2 bàn.

Nhưng mùa trước Flick đến cầm quân ở Barca và lập tức xóa dớp, Barcelona đại thắng 4-0 ngay tại Bernabeu vào dịp Halloween 2024. Tất nhiên, Flick sau đó đưa Barca thắng tiếp cả 3 trận El Clasico tiếp theo để cho Real Madrid trắng tay trên mặt trận quốc nội. Trận El Clasico lượt đi của mùa này sẽ diễn ra đúng 1 năm sau trận đấu vừa đề cập, chỉ khác là giờ Flick sẽ vắng mặt.

Không chỉ đang toàn thắng ở các trận El Clasico, Flick thậm chí còn toàn thắng luôn cả các trận “Der Klassiker” tại Đức: từ 2019 đến 2021, ông toàn thắng cả 5 lần dẫn dắt Bayern Munich đấu Dortmund. Do đó các trận Siêu kinh điển của bóng đá Đức hay Tây Ban Nha, Flick đều đã thắng hết cả 9 trận dẫn dắt.

Marcus Sorg là ai?

Mặc dù chỉ là trợ lý nhưng Marcus Sorg không phải một nhân vật tầm thường trong làng bóng đá Đức. Sorg chính là chuyên gia phân tích đối thủ cho Flick để bố trí đấu pháp, và ông có “mắt xanh” trong việc phát hiện cầu thủ giàu tiềm năng.

Sorg là chuyên gia phân tích số 1 của Flick và đã tạm quyền thay Flick 2 trận mùa 2024/25. Không may là Barca thua cả 2 trận đó

Sorg là chuyên gia phân tích số 1 của Flick và đã tạm quyền thay Flick 2 trận mùa 2024/25. Không may là Barca thua cả 2 trận đó

Những cầu thủ trẻ đã được Sorg phát hiện có thể kể đến: Kimmich, Gnabry, Sule, Brandt, Goretzka, Ginter. Năng lực của Sorg khiến ông năm 2016 được đưa lên làm trợ lý cho HLV Joachim Low ở ĐT Đức, và tiếp tục công việc khi Hansi Flick thay thế Low.

Sorg đến Barca cùng Flick từ mùa trước và thực tế ông đã có 2 trận dẫn dắt hộ Flick mùa 2024/25 khi Flick bị cấm chỉ đạo 2 trận. Không may cho Barca, họ thua cả Leganes và Atletico Madrid trong 2 trận Sorg tạm quyền, nên Sorg thay Flick ở El Clasico sẽ lại khiến không ít fan Barca lo lắng.

Siêu kinh điển Real - Barca: 123 năm thù hận và vinh quang, chờ bước ngoặt 2 cột mốc lịch sử
Siêu kinh điển Real - Barca: 123 năm thù hận và vinh quang, chờ bước ngoặt 2 cột mốc lịch sử

Không chỉ là Siêu kinh điển thứ 262 trong lịch sử, đại chiến giữa Real Madrid và Barcelona (22h15, 26/10) còn có thể chứng kiến một kỷ lục được san...

Bấm xem >>

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

25/10/2025 15:00 PM (GMT+7)
Barca - Real: Hận thù trăm năm
