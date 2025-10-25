"Cựu thù" Rashford - Arnold và sự tương phản trước siêu kinh điển Real - Barca

Lý thuyết: phải dùng Alexander-Arnold để “trị” Rashford

Nếu cho rằng trận El Clasico quan trọng đến nỗi HLV Xabi Alonso đã phải nghiền ngẫm về nó ngay từ khi ông giữ ghế HLV trưởng Real Madrid, thì trên lý thuyết, Alonso hẳn đã có sẵn phương án để đối phó với Marcus Rashford – cầu thủ đang có phong độ tốt nhất tại Barcelona ngay thời điểm này.

Đó là dùng hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold, người đã có thừa kinh nghiệm qua rất nhiều lần trực tiếp đối đầu với Rashford (thường chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái), khi cả hai còn chơi bóng ở Premier League. Không những thế, họ còn tập với nhau trong đội tuyển Anh. Hỏi ai trong hàng ngũ Real hiểu rõ nhất về Rashford bên phía đối phương, câu trả lời chắc chắn phải là Alexander-Arnold.

Cả 2 đã nhiều lần đối đầu với nhau ở Ngoại hạng Anh

Không ít lần Alexander-Arnold đã “bỏ túi” Rashford. Tất nhiên phải là như vậy, bởi Liverpool vô địch cả Premier League (nhiều lần) lẫn Champions League, với Alexander-Arnold luôn là một trong những cầu thủ hay nhất, và đấy lại là giai đoạn thoái trào của MU – CLB chủ quản duy nhất của Rashford từ khi anh khởi nghiệp đến nay.

Ngược lại, cũng có những lúc Rashford tỏa sáng. Chẳng hạn như trận MU thắng Liverpool 2-1 tại sân Old Trafford vào ngày 10.3.2018: Rashford lập được cú đúp ngay trong hiệp 1, và “hành hạ” Alexander-Arnold trong suốt trận.

Hình ảnh Rashford thắng Alexander-Arnold khi ấy đã xuất hiện tràn ngập trên các mạng xã hội hồi cuối tháng 7 vừa qua, khi Rashford gia nhập Barcelona theo bản hợp đồng cho mượn từ MU. Vâng, sự hào hứng đã xuất hiện ngay từ mùa chuyển nhượng, khi rút cuộc thì cả Alexander-Arnold lẫn Rashford đều đến La Liga, hứa hẹn tiếp tục so tài trong trận El Clasico ở giải đấu này.

Giới hâm mộ Barcelona càng thích thú xem hình ảnh Rashford vượt qua Alexander-Arnold trong trận “derby nước Anh”, thì HLV Alonso của Real Madrid càng yên tâm về hậu vệ mà ông chọn lựa. Trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, người ta thường rút ra được kinh nghiệm tốt từ những thất bại, hơn là từ sự thành công!

Họ đến La Liga trong những hình ảnh trái ngược

Quả đúng là Alonso đã “chọn” Alexander-Arnold, ngay từ khi ông còn là HLV của đội Leverkusen tại giải Bundesliga. Real Madrid mời Alonso về thay HLV Carlo Ancelotti và hợp đồng đã được thỏa thuận từ trước khi mùa bóng cũ kết thúc. Khi ấy Alonso ra điều kiện là phải sớm mua Alexander-Arnold từ Liverpool. Hậu vệ này đã từ chối gia hạn hợp đồng với Liverpool, và sẽ gia nhập Real trong tư cách cầu thủ tự do – đấy là điều rõ như ban ngày.

Vậy mà Real vẫn phải trả phí chuyển nhượng (khoảng gần chục triệu euro, ở thời điểm 1 tháng trước khi hợp đồng của Alexander-Arnold tại Liverpool chính thức hết hạn), để đảm bảo sẽ có chữ ký của Alexander-Arnold, và để HLV Alonso yên tâm chuẩn bị các kế hoạch chuyên môn ngay khi nhận ghế ở Real. Tất cả cho thấy Alexander-Arnold quan trọng như thế nào đối với HLV Alonso.

Arnold đến Real với vị thế siêu sao, còn Rashford cập bến Barca trong sự hoài nghi

Nếu như Real trải thảm đón rước Alexander-Arnold, trong tư cách nhà vô địch Premier League, thì Rashford lại đến Barcelona một cách rất khiêm nhường. Bị HLV Ruben Amorim ruồng rẫy (“chẳng có vấn đề kỷ luật nào cả, đơn giản là tôi không chọn cầu thủ ấy” – Amorim từng giải thích như vậy trước câu hỏi vì sao Rashford thậm chí không có tên trên ghế dự bị MU), Rashford dạt sang Aston Villa theo hình thức cho mượn ở nửa cuối của mùa bóng trước. Hết hạn cho mượn, anh lại trở về MU và nằm trong danh sách cầu thủ... bị rao bán. Nhưng chẳng có đội nào mua.

Tại Barcelona, giám đốc thể thao Deco muốn mua Luis Diaz của Liverpool, nhưng cầu thủ này chọn Bayern Munich. Ông cũng muốn mua Nico Williams của Athletic Bilbao, nhưng Williams bất ngờ “quay xe”, gia hạn hợp đồng với Athletic Bilbao. Rashford được chọn vì hai lý do: chi phí rẻ (trước mắt là mượn 1 mùa, thay vì phải mua ngay), và HLV Hansi Flick hối thúc.

Cần đến 2 nhà đại diện ở Tây Ban Nha và một công ty luật (chuyên làm việc với... Man City, chứ không phải MU), nỗ lực đàm phán hết sức, mới thỏa thuận được những chi tiết phức tạp trong bản hợp đồng mượn Rashford từ MU! Nếu muốn, Barcelona có thể mua đứt Rashford sau mùa bóng này, với giá chỉ 30 triệu euro. Đâu là một tiền đạo lớn, có giá “rẻ mạt” như thế, khi đang ở độ tuổi đỉnh cao phong độ?

Vận hạn đổi chiều

Trong những ngày qua, khi Liverpool thua liền 4 trận trên mọi đấu trường, đã có ý kiến cho rằng sự ra đi của Alexander-Arnold là một nguyên nhân quan trọng. HLV Arne Slot đã dùng đến 4 cầu thủ khác nhau (Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Conor Bradley, Wataru Endo) ở vị trí hậu vệ phải mà Alexander-Arnold để lại, nhưng vẫn thất bại.

Giới chuyên môn cũng cho rằng Mohamed Salah sa sút vì không còn được phối hợp với Alexander-Arnold ở hành lang bên phải. Đôi khi người ta chỉ cảm nhận rõ nhất về một sự quý giá, khi cái điều quý giá ấy mất đi, hơn là khi người ta còn đang sở hữu vốn quý ấy. Alexander-Arnold là trường hợp như vậy.

Cuộc đấu rất đáng chờ đợi ở siêu kinh điển

Nhưng hậu vệ phải mà HLV Alonso kỳ vọng lại chưa đóng góp được cho Real điều gì đáng kể trong mùa bóng này. Vì chấn thương, anh đã vắng bóng từ sau trận gặp Marseille ở Champions League hôm 16.9. Gần đây, Alexander-Arnold đã tập trở lại, được dự đoán là sẽ ra sân trong trận gặp Juventus hôm giữa tuần, nhưng cuối cùng anh không xuất hiện. Dù sao đi nữa, giới thạo tin khẳng định: Alexander-Arnold đã bình phục và đang sẵn sàng thi đấu trong trận El Clasico vào cuối tuần này.

Hoàn toàn trái ngược, Rashford “lên hương” không ngờ trong màu áo Barcelona. Ai nấy (kể cả chính anh) đều chỉ chờ đợi một vai trò dự bị cho Rashford. Nhưng chấn thương liên tục làm khổ Lamine Yamal, Robert Lewwandowski, Raphinha, Ferran Torres, Fermin Lopez, Dani Olmo. Thế là Rashford trở thành cầu thủ tấn công duy nhất luôn có mặt trong 12 trận đấu tính chung mọi giải của Barcelona kể từ đầu mùa.

Vấn đề không chỉ là cơ hội ra sân. Anh hòa nhập rất nhanh, đáp ứng mọi yêu cầu chuyên môn của HLV Flick (đá tiền đạo cánh hay trung phong đều được). Chỉ trong 1 tháng gần đây, anh đã đóng góp cho Barcelona 8 bàn (ghi hoặc kiến tạo) trong 8 trận đấu.

Tổng cộng là 10 bàn trong 12 trận. Anh đang là người trực tiếp đóng góp bàn thắng nhiều nhất cho Barcelona mùa này. Giá trị sáng tạo mà Rashford đóng góp cho hàng công, hoặc vai trò thủ lĩnh và tấm gương về sự nỗ lực của anh, lại là những điều mà giới thống kê không tính ra được.

Bây giờ thì Rashford mới là “vai chính” trước trận El Clasico đầu tiên của mùa bóng 2025-2026. Nhưng, trận đấu diễn ra trên sân Bernabeu của Real, và đấy cũng chính là đội đang dẫn đầu La Liga. Quay sang Champions League, ai cũng thấy rằng Barcelona vừa đè bẹp Olympiacos 6-1 hôm giữa tuần, với Rashford ghi 2 bàn.

Nhưng Real mới là đội đang toàn thắng 3 trận ở giải đấu này. Không dễ để Rashford, cũng như Barcelona nói chung, bay bổng tại Bernabeu. Sau 1 tháng vắng bóng, biết đâu vận hạn sẽ lại đổi chiều lần nữa, để Alexander-Arnold trở lại và gây tiếng vang trong trận đấu quá quan trọng vào Chủ Nhật này?