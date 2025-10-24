Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Barcelona kháng cáo thẻ đỏ HLV Flick, "cố đấm ăn xôi" vì Siêu kinh điển

Sự kiện: Barcelona Barca - Real: Hận thù trăm năm La liga 2025-26

Barcelona đang làm mọi cách để HLV Hansi Flick được phép chỉ đạo trong trận "Siêu kinh điển" diễn ra vào cuối tuần này.

  

Hansi Flick bị truất quyền chỉ đạo trận Siêu kinh điển

Hồi cuối tuần trước, HLV Hansi Flick nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa Barcelona và Girona thuộc vòng 9 La Liga. Ông thầy người Đức thể hiện sự bất mãn với những quyết định của trọng tài chính Gil Manzano. Sau nhiều lần nhân nhượng, "vị vua áo đen" này đã truất quyền chỉ đạo của HLV bên phía Barcelona khi trận đấu bước vào những phút bù giờ của hiệp hai.

Hansi Flick nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Girona&nbsp;

Hansi Flick nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Girona 

Tấm thẻ đỏ này cực kỳ tai hại, bởi Hansi Flick sẽ bị cấm chỉ đạo trong trận Siêu kinh điển tại Bernabeu (22h15, 26/10). Mặc dù Barcelona đang có thành tích khá tốt trong những lần đối đầu với Real Madrid gần đây, tuy nhiên việc HLV trưởng không ngồi chỉ đạo trực tiếp trên sân là một tổn thất lớn đối với đội bóng xứ Catalunya.

Bởi vậy, Barcelona quyết định gửi đơn kháng cáo lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cả Ủy ban Thi đấu và Ủy ban Kháng cáo đều phán quyết rằng đơn kháng cáo của Barça là không hợp lệ. Bởi vậy, họ buộc phải tạm đưa trợ lý Marcus Sorg làm người trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước trận Siêu kinh điển.

Barcelona vẫn quyết tâm kháng cáo

Theo thông tin mới nhất từ AS, Barcelona vẫn chưa từ bỏ cơ hội đưa Hansi Flick trở lại trận "El Clasico". Họ vừa nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Hành chính Thể thao (TAD).

Barcelona đang tìm kiếm biện pháp tạm thời cho phép chiến lược gia người Đức được chỉ đạo trong trận đấu được xem là một trong những trận quan trọng nhất của năm — trận có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với Barcelona và Real Madrid mà còn với cả giải đấu.

Theo giới chuyên môn đánh giá, khả năng Barcelona thắng kiện trong vụ này là cực thấp. Thực tế, ban đầu đội bóng xứ Catalunya cũng không định gửi đơn lên TAD. Thế nhưng, cuối cùng họ vẫn quyết định gửi đơn dù hy vọng thành công là rất nhỏ.

24/10/2025 18:36 PM (GMT+7)
