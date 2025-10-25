Yamal thích chọc thủng lưới đội phủi hơn Real Madrid, nói đại kình địch là "đồ ăn cắp"

Yamal nói Real Madrid là "đồ ăn cắp"

Lamine Yamal xuất hiện trên chương trình "Chup Chup Kings" của sân chơi phủi Kings League nổi tiếng. Đây là giải bóng đá 7 người do Gerard Pique sáng lập, quy tụ các ngôi sao bóng đá đã giải nghệ, những cầu thủ nghiệp dư cho tới các streamer.

Trong chương trình này, Yamal có màn đối đáp thú vị và đầy thách thức với Ibai Llanos, chủ tịch của CLB Porcinos hiện thi đấu ở Kings League. Ibai Llanos vốn là fan Real Madrid và ngôi sao thuộc biên chế Barcelona không ngần ngại chế giễu "Los Blancos" trước mặt Ibai Llanos: "Real Madrid là đồ ăn cắp, họ phàn nàn quá nhiều”.

Yamal "khẩu chiến" với Ibai Llanos

Ibai Llanos sững sờ trước phát ngôn này, cắt ngang Yamal: “Real Madrid ăn cắp ư”. Yamal đáp lại với vẻ mặt như thể điều đó quá hiển nhiên: “Thì rõ rồi”. Cựu danh thủ Gerard Pique ngay lập tức hưởng ứng: “Chuyện này không cần tranh cãi”. Trong khi đó, Gerard Romero cũng có mặt tại chương trình, nhận thấy tình hình có thể đi quá xa nên vội kêu gọi mọi người bình tĩnh. Nhưng Yamal vẫn không dừng lại: “Trời ơi, đó là điều rõ ràng mà".

Yamal thích ghi bàn vào lưới đội phủi hơn Real Madrid

Ngoài việc chế giễu đội bóng yêu thích của Ibai Llanos, Yamal còn cá cược khá thú vị với vị chủ tịch của đội bóng phủi Porcinos. Sắp tới, đội bóng phủi La Capital do Yamal sáng lập sẽ đối đầu với Porcinos. Nếu La Capital thua Porcinos, ngôi sao sinh năm 2007 sẽ phải ăn mừng bàn thắng trong trận El Clasico bằng động tác “đội vương miện” nhưng kèm theo ký hiệu chữ “I” trong tên của Ibai.

Ibai đáp trả Yamal: “Trước tiên cậu phải ghi bàn đã”. Yamal lập tức phản pháo: “Anh không nhớ mùa trước tôi đã ghi bàn vào lưới Real Madrid rồi sao".

Yamal là nỗi ám ảnh của Real Madrid ở mùa giải 2024/25

Trong khi đó, nếu Porcinos thua La Capital của Yamal, chủ tịch Ibai Llanos sẽ phải mặc áo Barcelona để xem El Clasico.

Chưa hết, Yamal còn tuyên bố thích ghi bàn vào lưới của Porcinos hơn so với Real Madrid: "Tôi hào hứng ghi bàn vào lưới của Porcinos hơn là Real Madrid, vì tôi đã chọc thủng lưới của Real Madrid rồi".

Yamal đã có tới 4 lần chạm mặt Real Madrid vào mùa giải trước. Barcelona thắng cả 4 trận, trong khi Yamal ghi 3 bàn và có 2 tình huống kiến tạo. Anh được coi như nỗi ác mộng mới của "Los Blancos".