Trận đấu nổi bật

Arsenal vs Atlético de Madrid
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Có quốc tịch Việt Nam, Michael Olaha gia nhập CLB Công an TP.HCM?

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam, tiền đạo Michael Olaha nhiều khả năng sẽ gia nhập một đội bóng tại TP.HCM từ mùa giải 2026/2027, cụ thể là CLB Công an TP.HCM.

Michael Olaha gia nhập CLB Công an TP.HCM?

Tháng 1 năm 2017, Michael Olaha lần đầu đến Việt Nam thi đấu cho SLNA. Trong mùa đầu tiên, anh ra sân 32 trận và ghi 8 bàn. Mùa giải 2018, Michael Olaha trở thành trụ cột không thể thay thế ở đội bóng xứ Nghệ, ra sân tổng cộng 36 trận và ghi 10 bàn thắng. Bước sang mùa giải 2019, chân sút người Nigeria này có 26 lần ra sân và ghi 5 bàn thắng.

Khép lại mùa giải 2019, Michael Olaha hết hạn hợp đồng với SLNA và quyết định sang châu Âu tìm kiếm thử thách mới. Tiền đạo cao 1m88 này gia nhập đội bóng hàng đầu Israel là Hapoel Tel Aviv. Tuy nhiên, trong màu áo Hapoel Tel Aviv, Michael Olaha không gây được ấn tượng đáng kể. Anh ra sân 18 trận và chỉ ghi 1 bàn thắng.

Michael Olaha chia tay SLNA vào cuối mùa. Ảnh: SLNA FC.

Bước sang mùa giải 2020/2021, Michael Olaha bị Hapoel Tel Aviv đẩy tới Hapoel Kfar Shalem theo dạng cho mượn 1 năm. Tại đây, chân sút cao 1m86 này đã chơi bùng nổ, ghi 14 bàn/38 trận.

Tuy vậy, sau khi kết thúc mùa giải 2020/2021, Michael Olaha quyết định không tiếp tục khoác áo Hapoel Kfar Shalem hay tái ký hợp đồng với Hapoel Tel Aviv, mà trở lại Việt Nam để khoác áo SLNA.

Trở lại SLNA, Michael Olaha tiếp tục là nhân tố chủ chốt, thậm chí giờ đây được tin trưởng trao chiếc băng thủ quân. Thống kê trong 3 mùa gần nhất cho thấy, anh có tới 28 lần in dấu giày vào các bàn thắng của SLNA. Đây là con số đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh đội chủ sân Vinh thường xuyên sử dụng lực lượng trẻ và có nhiều biến động.

Điều làm nên giá trị của Michael Olaha không chỉ nằm ở những bàn thắng, mà còn ở sự bền bỉ. Tính đến vòng 21 V.League 2025/2026, anh đã ra sân cả 21 trận và ghi 9 bàn thắng, trở thành chân sút số một của đội bóng.

Michael Olaha có thể khoác áo CLB Công an TP.HCM kể từ mùa tới. Ảnh: SLNA FC.

Thế nhưng, đây sẽ là mùa cuối cùng Michael Olaha khoác áo SLNA. Thông tin từ Báo Nghệ An cho hay, sau khi mùa giải 2025/2026 khép lại, tiền đạo 30 tuổi này sẽ nói lời chia tay đội chủ sân Vinh để tìm kiếm thử thách mới.

Một số nguồn tin cho hay, sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam, Michael Olaha nhiều khả năng sẽ gia nhập một đội bóng tại TP.HCM từ mùa giải 2026/2027, cụ thể là CLB Công an TP.HCM.

Hồi năm ngoái, Michael Olaha đã bày tỏ nguyện vọng được nhập tịch để có cơ hội thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam. Anh đã đủ điều kiện để xin nhập quốc tịch Việt Nam. Được biết, phía SLNA cũng đã tạo điều kiện để Michael Olaha sớm hoàn thành giấc mơ của mình khi đã hoàn tất hồ sơ nhập tịch cho anh.

Dự kiến, Michael Olaha sẽ có quốc tịch Việt Nam trong tháng 8 tới đây. Điều này đồng nghĩa, khi V.League 2026/2027 diễn ra, anh sẽ ra sân với tư cách nội binh. Nhiều CĐV tin tưởng, khi Michael Olaha có quốc tịch Việt Nam, anh hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam.

Video bóng đá Công an TP HCM - Hà Nội: Tiến Linh tỏa sáng, "địa chấn" vòng mở màn (V-League)
Công an TP HCM tiếp Hà Nội trên sân nhà với quyết tâm cao độ. Cả hai đội bóng đều cho thấy tham vọng lớn ở V-League mùa giải 2025/26.

-05/05/2026 19:10 PM (GMT+7)
