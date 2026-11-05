Video bóng đá Slavia Prague - Arsenal: Hiệp 1 tưng bừng, hiệp 2 khiếp vía (Cúp C1)

HLV Mikel Arteta thay 6 người trong đội hình Arsenal so với trận thắng Liverpool, đáng chú ý là sự trở lại của Saliba trên ghế dự bị sau thời gian dài dưỡng thương. Gyokeres được giao suất đá chính trong lúc phong độ của chân sút này chưa có gì đáng nói từ đầu mùa giải.

Gyokeres và Madueke mỗi người 1 bàn trong hiệp 1

Chính Gyokeres tạo ra đột biến chỉ sau 9 phút, trung phong người Thụy Điển giữ được bóng từ cú phất lên thẳng của Raya và anh chọc khe cho Madueke thoát xuống xỏ háng thủ môn. Một loạt cơ hội tiếp tục đến cho Arsenal nhưng Gyokeres, Merino, Eze liên tục bỏ lỡ, Merino thậm chí tới 2 lần hụt ăn ở sát cầu môn.

Nhưng tới phút 38 bàn thứ 2 đã đến cho Arsenal, Merino chuyền vào góc trái vòng cấm Slavia cho Gyokeres, và ở khu vực có thể gọi là "khu vực Henry", Gyokeres đã mở thân người và dứt điểm rất bén vào góc xa không kém gì Thierry Henry để có bàn thứ 2 sau 3 trận.

Slavia vùng lên đầu hiệp 2 và đã khiến Raya lần đầu phải cứu thua sau gần 3 giờ thi đấu cho Arsenal. Đến phút 75, Raya đã bắt hụt bóng ở một pha phạt góc nhưng đã có Gabriel phá bóng vạch vôi trước cú đánh đầu của Jurasek.

Tới phút 84, thêm một pha bóng bổng nữa làm khiếp vía các vị khách nhưng Raya đã đẩy cú đánh đầu của Kubiak chạm cột dọc trước khi ôm bóng trên vạch vôi. Dù vậy Raya một lần nữa mắc lỗi khi bắt trượt quả tạt phút 90, và lần này Nowak đã ghi bàn cho Slavia rút ngắn 1-2.

Slavia suýt nữa tạo ra một bất ngờ ở cuối trận

6 phút bù giờ cho Slavia, và ngay sau bàn thắng họ đã suýt ghi thêm bàn nữa nhưng không ai đệm được cận thành quả căng vào từ cánh trái. "Pháo thủ" kéo về hết phòng ngự bằng mọi giá và khi Raya bắt được cú dứt diểm của Konecny phút 90+6, Arteta mới có thể thở phào cùng các học trò mang 3 điểm về nước.

Tỷ số trận đấu: Slavia Prague 1-2 Arsenal.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Slavia Prague: Nowak 90' (Jurasek)

- Arsenal: Madueke 9' (Gyokeres), Gyokeres 38' (Merino).

Đội hình xuất phát:

Slavia Prague: Domchak; Vicek, Holes, Zima, Kubiak; Moses, Sadilek, Suleiman; Qyosi, Nowa, Sturm.

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice, Merino; Madueke, Gyokeres, Eze.