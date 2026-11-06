Người đẹp gây sốc, cán đích chạy marathon trong tình trạng thả rông vòng 1

Giải chạy New York City Marathon diễn ra vào đầu tháng 11/2026 đã chứng kiến một khoảnh khắc vô tiền khoáng hậu, khiến khán giả dọc hai bên đường đua và người dùng mạng xã hội phải sững sờ. Giữa hàng ngàn vận động viên đang gồng mình chinh phục thử thách, một người phụ nữ đã dũng cảm cởi bỏ chiếc áo ngực thể thao, để trần lồng ngực và sải bước đầy tự hào qua vạch đích của hành trình 42km khắc nghiệt với thời gian 4 giờ 54 phút.

Lauren Spiezia cán đích New York City Marathon với bộ ngực để trần, công khai những vết sẹo sau cuộc chiến ung thư để lan tỏa thông điệp về nghị lực sống

Hành động gây sốc và danh tính người trong cuộc

Bóng hồng gây chấn động đường đua New York năm nay nhanh chóng được xác định là Lauren Spiezia, 32 tuổi, một người mẹ đến từ bang New Jersey, Mỹ. Trên đường chạy đi qua 5 quận sầm uất của New York, Lauren hoàn toàn không mặc áo, cô chỉ sử dụng một loại băng keo y tế chuyên dụng chống trầy xước để nâng đỡ cơ thể và bảo vệ làn da trước thời tiết khắc nghiệt.

Hình ảnh một người phụ nữ thả rông vòng 1, băng băng về đích với nụ cười rạng rỡ ngay lập tức chiếm trọn các tiêu điểm truyền thông. Tuy nhiên, khi nhìn cận cảnh vào lồng ngực của cô, tất cả những ánh mắt tò mò, phán xét ban đầu đều phải chuyển thành sự im lặng đầy xúc động và khâm phục. Trên ngực của Lauren không phải là những đường cong nóng bỏng thông thường, mà là những vết sẹo chằng chịt, chứng tích của một cuộc chiến sinh tử.

Góc khuất ngỡ ngàng sau những vết sẹo

Để có được sự tự tin đứng trước thế giới trong tình trạng không mảnh vải che thân như ngày hôm nay, Lauren Spiezia đã phải trải qua một hành trình y khoa đầy cay đắng. Bi kịch ập đến khi cô mới 31 dặm tuổi, vừa mới nghỉ việc tại một công ty quản lý tài sản để ở nhà chăm sóc cậu con trai một tuổi.

Sau khi tự phát hiện một khối u ở ngực, cô đã đến gặp bác sĩ sản phụ khoa nhưng bị từ chối cho chụp nhũ ảnh vì lý do "còn quá trẻ", và kết quả siêu âm sau đó cũng được chẩn đoán là lành tính. Không đầu hàng trước trực giác của một người mẹ, Lauren quyết tâm tìm đến một bác sĩ chuyên khoa ung thư vú để làm sinh thiết và chụp MRI. Kết quả cuối cùng như sét đánh ngang tai, cô cùng lúc mắc ung thư vú thể tam âm giai đoạn 2 ở một bên ngực và ung thư biểu mô tuyến vú giai đoạn 1 ở bên ngực còn lại, đồng thời mang đột biến gen BRCA2.

Để giành giật lại sự sống, người mẹ trẻ đã phải kiên cường trải qua 16 đợt hóa trị, 8 đợt liệu pháp miễn dịch, trước khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ mô vú và tái tạo lại.

Thông điệp nhân văn lay động hàng triệu trái tim

Quyết định tham gia giải chạy marathon lớn nhất thế giới và cán đích trong tình trạng để trần vòng 1 chính là câu chuyện mạnh mẽ nhất của Lauren về sự tái sinh. Trước giờ xuất phát, cô đã chia sẻ một dòng trạng thái đầy xúc động trên trang cá nhân: "26,2 dặm (42km). Để trần ngực. Với tất cả những vết sẹo. Tôi chạy với những vết sẹo không che đậy, bởi vì tôi vẫn còn được sống ở trên đời này. Tôi chạy cho chính mình, vì những vết sẹo này không phải là điều cần phải giấu giếm. Chúng là bằng chứng cho thấy tôi đã chiến đấu và đã sống sót".

Bằng việc tham gia giải chạy với tư cách là thành viên chính thức của Fred's Team thuộc bệnh viện nơi mình điều trị, Lauren và các đồng đội đã gây quỹ được hơn 50.000 USD (hơn 1,2 tỷ đồng) cho quỹ nghiên cứu ung thư vú.