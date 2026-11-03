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Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai 2026 mới nhất

Sự kiện: Bóng đá Lịch thi đấu bóng đá

U23 Việt Nam sẽ có ba trận đấu đáng chú ý tại Gia Lai VTV Cup 2026, lần lượt gặp Thái Lan, Singapore và Qatar. Giải đấu là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình.

Lịch thi đấu U23 Gia Lai VTV Cup 2026

Giờ

Đội 1

Kết quả

Đội 2

10/11

15:00

U23 Qatar

U23 Singapore

10/11

19:00

U23 Việt Nam

U23 Thái Lan

12/11

15:00

U23 Thái Lan

U23 Qatar

12/11

19:00

U23 Singapore

U23 Việt Nam

14/11

15:00

U23 Thái Lan

U23 Singapore

14/11

19:00

U23 Việt Nam

U23 Qatar

Bảng xếp hạng U23 Gia Lai VTV Cup 2026

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Bại BT BB HS Điểm
1 U23 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
2 U23 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 U23 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
4 U23 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0

BT: Bàn thắng; BB: Bàn bại; HS: Hiệu số. Thứ hạng sẽ được cập nhật theo kết quả thi đấu thực tế.

Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 trên sân vận động Pleiku, quy tụ bốn đội tuyển U23 gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Qatar. Đây là cơ hội để các đội kiểm tra lực lượng, hoàn thiện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Thầy trò ban huấn luyện sẽ bắt đầu hành trình bằng cuộc đối đầu U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11. Đây được xem là trận đấu đáng chú ý nhất ở lượt mở màn, khi hai nền bóng đá trẻ hàng đầu Đông Nam Á có dịp so tài.

Đến ngày 12/11, U23 Việt Nam chạm trán U23 Singapore trong trận đấu thứ hai. Đây là đối thủ có phong cách thi đấu khác biệt, giúp đội chủ nhà có thêm phương án kiểm nghiệm khả năng tổ chức tấn công và phòng ngự.

Ở lượt trận cuối ngày 14/11, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar. Đại diện Tây Á được kỳ vọng mang đến thử thách về thể hình, thể lực và tốc độ, qua đó giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm trải nghiệm trước những đối thủ ngoài khu vực Đông Nam Á.

Theo thể thức, bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Mỗi đội có ba trận đấu, tương ứng với tổng cộng sáu trận trong toàn giải. Đội vô địch nhận phần thưởng 100.000 USD, đội á quân nhận 40.000 USD và đội đứng thứ ba nhận 20.000 USD.

Giải đấu cũng mang ý nghĩa chuẩn bị dài hạn cho bóng đá trẻ Việt Nam, hướng đến Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028. Ba trận đấu tại Gia Lai sẽ là dịp để ban huấn luyện đánh giá phong độ từng cầu thủ, thử nghiệm nhân sự và định hình bộ khung cho những mục tiêu tiếp theo.

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Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/lich-thi-dau-u23-viet-nam-tai-giai-giao-huu-qu...

-03/11/2026 15:50 PM (GMT+7)
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