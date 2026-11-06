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Dòng người dự tang lễ tiền đạo Jesus de Miguel, thị trấn để tang 3 ngày

Sự kiện: Bóng đá La liga 2026-27

Hàng trăm người có mặt tại thị trấn Navahermosa, Tây Ban Nha để tiễn đưa tiền đạo Jesus de Miguel, người qua đời sau pha va chạm trên sân bóng.

Ngày 5/11, tang lễ của tiền đạo Jesus de Miguel được tổ chức tại thị trấn Navahermosa, miền Trung Tây Ban Nha. Hàng trăm người đến tiễn đưa cầu thủ 30 tuổi, trong đó có gia đình, bạn bè, đồng đội cùng nhiều nhân vật nổi tiếng của bóng đá nước này.

Theo AP, HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente, Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Rafael Louzan cũng có mặt tại buổi lễ. Các cầu thủ Tenerife, đội bóng mà De Miguel khoác áo trước khi qua đời, đã di chuyển từ quần đảo Canary đến Navahermosa để tiễn biệt đồng đội.

Lễ tiễn đưa Jesus de Miguel diễn ra ngày 5/11. (Ảnh: AP)

Lễ tiễn đưa Jesus de Miguel diễn ra ngày 5/11. (Ảnh: AP)

HLV Luis de la Fuente bày tỏ sự đau buồn trước mất mát của gia đình De Miguel.

“Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc và sự kính trọng chân thành. Đây là cách tốt nhất để thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng bóng đá, đồng thời gửi đến những người thân yêu của cậu ấy một cái ôm thật ấm áp”, nhà cầm quân Tây Ban Nha chia sẻ.

Chiếc xe tang được trang trí bằng nhiều vòng hoa từ từ tiến đến nhà thờ tại Navahermosa. Hàng chục người đi bộ theo sau, một số cầm nến để tưởng nhớ De Miguel. Sau thánh lễ, linh cữu của anh được đưa đến nghĩa trang địa phương để an táng.

Navahermosa là quê hương của cha mẹ De Miguel, nằm cách thủ đô Madrid chưa đầy hai giờ lái xe về phía nam. Thị trấn tuyên bố để tang ba ngày, đồng thời treo cờ rủ tại tòa thị chính để tưởng nhớ cầu thủ.

Gia đình De Miguel gửi lời cảm ơn đến những người đã chia sẻ mất mát, đồng thời đề nghị được tôn trọng quyền riêng tư trong thời gian đau buồn.

Hàng trăm người tiễn đưa tiền đạo De Miguel. (Ảnh: AP)

Hàng trăm người tiễn đưa tiền đạo De Miguel. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi cần được tưởng nhớ người thân trong sự bình yên. De Miguel để lại khoảng trống không gì có thể lấp đầy, nhưng cũng để lại những ký ức vô cùng quý giá trong lòng tất cả những người may mắn được gặp cậu ấy trong cuộc sống”, thông cáo của gia đình nêu rõ.

De Miguel sinh ra ở Madrid. Anh dành phần lớn sự nghiệp thi đấu cho các câu lạc bộ ở những giải hạng dưới của Tây Ban Nha, trước khi góp công giúp Tenerife giành quyền thăng hạng lên giải hạng Nhì vào năm ngoái.

Bi kịch xảy ra trong trận đấu giữa Tenerife và Andorra tại giải Hạng Nhì Tây Ban Nha hôm 2/11. Ở những phút cuối trận, De Miguel tham gia tranh chấp pha bóng bổng nhưng không quan sát thấy thủ môn Jesus Owono lao tới. Cú va chạm mạnh khiến tiền đạo 30 tuổi đổ gục xuống sân.

Nhân viên y tế lập tức tiếp cận và tiến hành sơ cứu trước khi đưa cầu thủ lên xe cứu thương. De Miguel ngừng tim sau tình huống va chạm và qua đời ngày 3/11.

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Theo Khánh Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vtcnews.vn/dong-nguoi-du-tang-le-tien-dao-jesus-de-miguel-thi-tran-...

-06/11/2026 09:33 AM (GMT+7)
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