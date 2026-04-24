Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Báo Malaysia 'khoanh vùng' 4 gương mặt nguy hiểm nhất, mách nước giúp đội nhà chặn bước tiến của U17 Việt Nam

Sau 2 thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-4 của đội nhà trước U17 Việt Nam, truyền thông Malaysia buộc phải thừa nhận sức mạnh vượt trội của đối thủ. Tờ Berita Harian đã chỉ ra những vũ khí lợi hại nhất bên phía U17 Việt Nam và hy vọng các cầu thủ trẻ Malaysia có thể phát hiện và ngăn chặn.

Báo Malaysia &#39;khoanh vùng&#39; 4 gương mặt nguy hiểm nhất, mách nước giúp đội nhà chặn bước tiến của U17 Việt Nam - 1

Trong bài viết có nhan đề “Cơ hội đòi nợ U17 Việt Nam của Bầy hổ trẻ”, tờ Berita Harian nhận định: “Sau chiến thắng ở bán kết, U17 Việt Nam sẽ lần thứ 5 giành quyền vào chung kết giải Đông Nam Á trong khi U17 Malaysia chỉ là lần thứ 3. Trên lý thuyết, Việt Nam rõ ràng là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, đặc biệt là dựa trên thành tích bất bại xuyên suốt chiến dịch trên đất Indonesia.

Họ nổi lên như đội bóng nguy hiểm nhất với 16 bàn thắng và hàng phòng ngự vững chắc nhất khi chỉ để thủng lưới 1 bàn cho đến nay. Ngược lại, đội tuyển U17 Malaysia, gồm 21 cầu thủ 16 tuổi và 2 cầu thủ 15 tuổi, đã ghi được 6 bàn và để thủng lưới 4 lần - tất cả đều trong trận đấu đầu tiên với U17 Việt Nam”.

Nhìn vào cách chơi của U17 Việt Nam, ấn phẩm Malaysia thừa nhận sự chênh lệch đáng kể về trình độ. Các cầu thủ trẻ Việt Nam không chỉ mạnh ở thể lực mà còn sở hữu tư duy chiến thuật hiện đại cùng các cá nhân nổi trội. Berita Harian đã “khoanh vùng” 4 gương mặt đáng gờm nhất bên phía đối thủ và họ hy vọng U17 Malaysia có thể khắc chế.

Nguyễn Lực là cái tên nguy hiểm của U17 Việt Nam

“U17 Malaysia cần hết sức thận trọng trước những nhân tố nguy hiểm như Văn Dương, Nguyễn Lực, Mạnh Cường và Sỹ Bách. 4 cái tên này đã ghi tới 12 trong tổng số 16 bàn thắng của Việt Nam, trong đó Văn Dương và Nguyễn Lực mỗi người ghi được 4 bàn. Đội phải hạn chế tầm hoạt động của những cá nhân này”, ấn phẩm Malaysia viết.

Điều khiến truyền thông Malaysia lo ngại nhất chính là tính ổn định của U17 Việt Nam. Trong khi U17 Malaysia phải vất vả vượt qua vòng bảng thì U17 Việt Nam tiến vào trận chung kết với phong thái đĩnh đạc. Nhưng Berita Harian vẫn hy vọng vào một bất ngờ.

Họ cho rằng sau 2 trận thua muối mặt trước U17 Việt Nam, các cầu thủ trẻ Malaysia đã rút ra được những bài học đắt giá. Và quá khứ cũng ủng hộ đội bóng này vì tỷ lệ vô địch sân chơi U16/U17 khu vực của họ đang là 100%. “Đội trẻ Malaysia dường như đã gặp may mắn tại giải U17 Đông Nam Á vì mỗi lần lọt vào chung kết, đội đều vô địch. Năm 2013, U17 Malaysia vượt qua Indonesia rồi 2019, họ cũng hạ chủ nhà Thái Lan để đăng quang”, Berita Harian kết lại.

