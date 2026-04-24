Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
RB Leipzig vs Union Berlin
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Malaysia hôm nay 24/4 trên kênh nào?

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

Cập nhật đầy đủ thông tin lịch thi đấu, kênh trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Malaysia hôm nay 24/4.

U17 Việt Nam đấu với U17 Malaysia ở trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra lúc 19h30 hôm nay 24/4. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên hệ thống truyền hình TV360 (gồm ứng dụng TV360, website tv360.vn). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia.

Thông tin U17 Việt Nam và U17 Malaysia

U17 Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển vô địch U17 Đông Nam Á nhiều lần nhất. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland giành quyền vào chung kết sau màn thể hiện thuyết phục và là đội duy nhất bất bại đến thời điểm này.

Ở bán kết, U17 Việt Nam ngược dòng đầy cảm xúc và biến Australia trở thành cựu vương của giải. Trong khi đó, U17 Malaysia chấm dứt câu chuyện cổ tích đẹp của Lào bằng chiến thắng thuyết phục.

U17 Việt Nam đụng độ U17 Malaysia.

Khi cả Thái Lan, Indonesia và Australia đều bị loại, U17 Việt Nam trở thành ứng viên vô địch hàng đầu. Ở vòng bảng, U17 Việt Nam từng thắng U17 Malaysia. Khi 2 đội gặp nhau ở vòng loại U17 châu Á năm ngoái, thầy trò huấn luyện viên Roland cũng làm được điều tương tự. Đó là cơ sở để các cổ động viên tin vào khả năng giành danh hiệu quốc tế đầu tiên của lứa cầu thủ U17 Việt Nam hiện tại.

Trận đấu với U17 Malaysia tại vòng bảng cung cấp cho ông Roland nhiều dữ liệu quan trọng. Bóng đá trẻ Malaysia đang bị ảnh hưởng ít nhiều bởi dư chấn từ chiến lược khai thác cầu thủ nhập tịch. Trong những năm gần đây, đội tuyển trẻ của Malaysia đi xuống rõ rệt.

U17 Việt Nam được đánh giá cao hơn và có thể nhập cuộc trong thế tấn công. Bộ ba Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân và Nguyễn Văn Dương đóng vai trò quan trọng trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Chỉ cần có bàn thắng ở hiệp 1, chiến thắng trong trận chung kết không phải mục tiêu xa vời với U17 Việt Nam.

Báo Malaysia 'khoanh vùng' 4 gương mặt nguy hiểm nhất, mách nước giúp đội nhà chặn bước tiến của U17 Việt Nam

Sau 2 thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-4 của đội nhà trước U17 Việt Nam, truyền thông Malaysia buộc phải thừa nhận sức mạnh vượt trội của đối thủ....

Theo Mai Phương

Nguồn: [Link nguồn]

-24/04/2026 06:55 AM (GMT+7)
