Athletic Club vs Osasuna 22/04/26 - Trực tiếp
1
0
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
-
-
Real Madrid vs Alavés
-
-
Girona vs Real Betis
-
-
Elche vs Atlético de Madrid
-
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-

Đình Bắc có cạnh tranh được vị trí ở đội tuyển Việt Nam?

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

TPO - HLV Kim Sang-sik luôn mở rộng cơ hội ở đội tuyển Việt Nam cho các tiền đạo trẻ như Nguyễn Đình Bắc. Nhưng để cạnh tranh được vị trí chính thức không phải câu chuyện dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch tăng lên.

Đình Bắc cần nhiều nỗ lực để cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam

Không giống người tiền nhiệm Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik để mở cơ hội cho nhiều gương mặt mới, gồm các cầu thủ trẻ. Các đợt tập trung đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik vì vậy luôn dành số lượng nhất định cho lứa U23 Việt Nam.

Đơn cử như đợt tập trung hồi tháng 3 vừa qua, bên cạnh các trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Xuân Son, tuyển Việt Nam có sự góp mặt của cả thủ môn Trung Kiên, 2 hậu vệ Lê Ngọc Bảo, Nhật Minh...hay Nguyễn Trần Việt Cường và Phạm Gia Hưng trên hàng tiền đạo.

Do thẻ phạt ở VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc không được gọi ở đợt tập trung trên. Tuy nhiên, tiền đạo Công an Hà Nội không giấu mong muốn được góp mặt khi đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026.

Hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ giàu cạnh tranh hơn nếu Geovane Magno hoàn tất thủ tục nhập tịch và được gọi

Khát khao của Đình Bắc không khó hiểu, và có những cơ sở để tin HLV Kim Sang-sik sẽ vẫn duy trì chính sách "cài" cầu thủ trẻ vào ĐTQG để rèn quân. Tuy nhiên với các tiền đạo trẻ Việt Nam hiện nay, thách thức để có vị trí chính thức không hề dễ.

Ngoài những cái tên như Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu Nguyễn Xuân Son giàu tốc độ, thể lực và khả năng càn lướt. Nếu Xuân Son duy trì phong độ tốt, rất khó để các tiền đạo khác cạnh tranh được vị trí của anh.

Bên cạnh đó nếu Geovane Magno hoàn tất thủ tục nhập tịch và được gọi, hàng công đội tuyển Việt Nam lại càng chật chội hơn. Tiền đạo Ninh Bình sở hữu chân trái khéo léo, kỹ năng dứt điểm tốt và đặc biệt khi cần có thể đá lệch biên trái. Ông Kim Sang-sik đặc biệt thích mẫu cầu thủ đa năng như vậy.

Đình Bắc đang chơi tốt trong màu áo Công an Hà Nội, nhưng để chiếm được vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam rõ ràng cần một bước tiến dài.

HLV Kim Sang Sik bất ngờ chia tay trợ lý số một, ĐT Việt Nam lo mất "vũ khí" lợi hại
Trợ lý Lee Jung Soo, người đứng sau “vũ khí” bóng chết lợi hại của các đội tuyển Việt Nam đã nói lời chia tay sau hơn 1 năm gắn bó. Sự ra đi này để...

-21/04/2026 13:09 PM (GMT+7)
Đội tuyển Việt Nam
