Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí
Arsenal & HLV Arteta lo sợ hụt hơi Ngoại hạng Anh: 7 cú sụp đổ đi vào lịch sử

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Arsenal

Lịch sử Premier League cho thấy chức vô địch không chỉ đòi hỏi phong độ, mà còn là bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Arsenal hiện tại đang đứng trước ngã rẽ quen thuộc: hoặc học được cách “khép lại cuộc đua”, hoặc tiếp tục viết thêm một chương buồn vào biên niên sử những cú sụp đổ đáng quên.

   

Sự lo sợ bủa vây Arsenal

Sau khi đội đầu bảng Arsenal bị đội bét bảng Wolves cầm hòa 2-2 tại Molineux, cựu tiền đạo Alan Smith thừa nhận: “Từ ‘bottle’ (tự làm hỏng việc) sẽ được nhắc đến khá nhiều trong vài ngày tới”.

Arsenal đang lo sợ

Arsenal đang lo sợ

Nhận định ấy không hề quá lời. Việc đánh rơi lợi thế dẫn hai bàn trước một trong những đội yếu nhất lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh khiến câu hỏi lớn đặt ra: liệu thầy trò Mikel Arteta có đang đi vào vết xe đổ quen thuộc và tự tay đánh rơi chức vô địch?

Đầu tháng 1, Arsenal nới rộng cách biệt lên sáu điểm với Man City nhờ chiến thắng trước Bournemouth. Thế nhưng kể từ đó, họ chỉ thắng 2/7 trận tại Premier League, riêng một tuần gần nhất đã mất bốn điểm. “Chúng tôi xứng đáng bị chỉ trích. Ở giải đấu này, sự thiếu ổn định trong vài tháng qua là thực tế không thể phủ nhận”, Arteta nói sau cú sảy chân mới nhất.

Về lý thuyết, Arsenal vẫn có thể đăng quang nếu toàn thắng phần còn lại. Nhưng điều tương tự cũng đúng với Manchester City, đội sẽ rút ngắn khoảng cách còn hai điểm nếu hạ Newcastle tại Etihad.

Lịch sử cho thấy thầy trò Pep Guardiola không lạ gì những cú nước rút lật ngược thế cờ. Thực tế, chính Arsenal của Arteta cũng đã góp mặt trong danh sách những cú “ngã ngựa” kịch tính nhất kỷ nguyên Premier League.

Newcastle 1995/96: Dẫn trước 12 điểm vẫn về nhì

Mùa giải 1995/96, Newcastle của Kevin Keegan – biệt danh “The Entertainers” – từng hơn Manchester United tới 12 điểm. Thế nhưng khoảng cách dần bị san lấp. Trận thua 3-4 trước Liverpool tại Anfield để lại hình ảnh Keegan gục đầu bên bảng quảng cáo, biểu tượng của một mùa giải rạn vỡ niềm tin.

Sau đó là màn “xả giận” nổi tiếng của Keegan trên sóng truyền hình, khi ông chỉ trích những phát biểu gây sức ép của Alex Ferguson. Nhưng cuối cùng, Man United vẫn thắng Middlesbrough, bứt lên và vô địch khá dễ dàng, còn Newcastle hòa hai trận cuối. Một bài học kinh điển về nghệ thuật “đấu trí” của Ferguson.

Man United 1997/98: Cú sốc của "Fergie"

Tháng 3/1998, Arsenal thắng Man United 1-0 tại Old Trafford nhờ bàn muộn của Marc Overmars, rút ngắn cách biệt còn sáu điểm và đá ít hơn ba trận. Ferguson khi ấy hạ thấp đối thủ, cho rằng Arsenal “không hay bằng” đội mình.

Thực tế chứng minh điều ngược lại: Arsenal thắng liền 10 trận, vô địch sớm hai vòng và sau đó hoàn tất cú đúp quốc nội khi đánh bại Newcastle ở chung kết FA Cup. Ngược lại, Man United, từng dẫn 11 điểm hồi tháng 2, kết thúc mùa giải trắng tay.

Arsenal 2002/03: “Khó chấp nhận”

Arsenal từng hơn tám điểm sau đầu tháng 3/2003 nhưng chỉ thắng 2/7 trận kế tiếp. Thất bại 2-3 trước Leeds tại Highbury gần như khép lại hy vọng bảo vệ ngôi vương. Hai trận hòa 2-2, một trước Man United, một trước Bolton dần bào mòn sự tự tin của đội bóng. “Lần đầu tiên, mọi thứ không còn trong tay chúng tôi”, HLV Arsene Wenger cay đắng thừa nhận.

Arsenal, Liverpool và MU từng gục ngã đau đớn

Arsenal, Liverpool và MU từng gục ngã đau đớn

Arsenal 2007/08: Gallas sụp đổ ở Birmingham

Sau cú va chạm kinh hoàng khiến Eduardo da Silva gãy chân, Arsenal đánh rơi lợi thế dẫn 2-1 trước Birmingham dù đối thủ chỉ còn 10 người. Hình ảnh đội trưởng William Gallas ngồi sụp xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc trở thành biểu tượng của sự rệu rã. Từ chỗ dẫn đầu với chuỗi 10 trận bất bại, Arsenal chỉ thắng 1/7 trận kế tiếp và cán đích thứ ba, kém nhà vô địch Man United bốn điểm.

Man United 2011/12: Món quà cho "Gã hàng xóm ồn ào"

Man United đánh rơi lợi thế dẫn 4-2 trước Everton ở Old Trafford trong trận hòa 4-4, rồi thua trận “chung kết” với Manchester City. Dù thắng hai vòng cuối, họ vẫn nhìn Man City đăng quang nhờ khoảnh khắc định mệnh của Sergio Aguero ở phút bù giờ cuối cùng mùa giải. Ferguson gọi đó là một “sự cho không”.

Liverpool 2013/14: “Đừng để trượt nữa!”

Sau khi hạ Man City 3-2, đội trưởng Steven Gerrard hô hào: “Đừng để trượt nữa!”. Nhưng rồi chính anh trượt chân, tạo cơ hội cho Demba Ba ghi bàn, khiến Liverpool thua Chelsea 0-2 trong trận then chốt. Tiếp đó là cú sảy chân khó tin khi hòa 3-3 trước Crystal Palace dù dẫn 3-0. “Crystanbul” khép lại giấc mơ vô địch của thầy trò Brendan Rodgers.

Arsenal 2022/23: “Chúng tôi bị trừng phạt”

Arsenal từng băng băng với chuỗi bảy chiến thắng, hơn tám điểm. Nhưng ba trận hòa liên tiếp trước Liverpool, West Ham và Southampton, rồi thất bại 1-4 trước Man City tại Etihad, đã bẻ gãy đà tiến.

Arteta thừa nhận đội bị “trừng phạt” bởi một đối thủ vượt trội. Việc mất trung vệ William Saliba vì chấn thương càng khiến Arsenal hụt hơi, để rồi về nhì, kém Man City năm điểm.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

-20/02/2026 14:50 PM (GMT+7)
