HLV Amorim từng muốn từ chức, ghét bỏ cầu thủ MU sau trận thua sốc

Premier League 2025-26 Manchester United Ruben Amorim
HLV Ruben Amorim hé lộ cảm xúc của bản thân và tình hình hiện tại của MU trước trận gặp Burnley ở vòng 3 Ngoại hạng Anh (21h, 30/8).

   

😔 Amorim hé lộ cảm xúc sau trận thua sốc của MU

Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa MU và Burnley ở vòng 3 Ngoại hạng Anh (21h, 30/8), HLV Ruben Amorim đã bị cánh phóng viên gặng hỏi về thất bại sốc trước đội hạng 4 Grimsby Town ở vòng 2 League Cup cách đây vài ngày.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận, ông thực sự thất vọng và bực bội, thậm chí "ghét bỏ" các cầu thủ: “Thành thật mà nói, mỗi khi chúng tôi thua một trận như thế – hoặc có thể là những trận thua tương tự trong tương lai – tôi đều sẽ phản ứng như vậy. Tôi có thể nói rằng đôi khi tôi ghét các cầu thủ của mình, đôi khi tôi yêu họ, có lúc tôi muốn bảo vệ họ.

HLV Amorim thừa nhận từ muốn từ chức

HLV Amorim thừa nhận từ muốn từ chức

🔥 Amorim quyết không từ bỏ cá tính

Dù vậy, Amorim cho biết ông sẽ giữ nguyên cá tính của mình: "Tôi nghĩ đó là cách tôi làm nghề, và tôi sẽ vẫn như vậy. Ở thời điểm đó, tôi thực sự rất thất vọng và bực bội. Tôi biết có nhiều người giàu kinh nghiệm cho rằng tôi nên bình tĩnh, nên kiềm chế hơn khi phát ngôn trước truyền thông. Nhưng tôi không phải kiểu người như vậy.

Tôi đang cố gắng chấp nhận và sống đúng với con người mình. Chính vì thế tôi mới có niềm đam mê với công việc này. Lúc đó, tôi thực sự rất giận và buồn. Vì tôi cảm thấy đội đã có một giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải khá tốt, lối chơi cải thiện rõ rệt.

Chúng tôi chỉ chơi tệ trong 30 phút trước Fulham. Nhưng rồi lại có một màn trình diễn như trước Grimsby. Tôi thấy thất vọng với mọi thứ. Nhưng giờ là trận đấu mới, tôi sẽ tập trung cho trận tiếp theo. Khi bạn là kiểu người như tôi, bạn phải chấp nhận rằng tính cách đó có cả điểm tốt lẫn điểm xấu. Tôi hiểu điều đó".

MU chưa "hoàn hồn" sau trận thua sốc&nbsp;Grimsby Town

MU chưa "hoàn hồn" sau trận thua sốc Grimsby Town

💭 Amorim từng muốn rời MU

Bên cạnh đó, Amorim thừa nhận ông từng có ý định rời bỏ MU vì không thể giúp đội bóng cải thiện phong độ lẫn thành tích: "Đúng là có lúc tôi muốn từ bỏ, có lúc tôi lại nghĩ mình có thể gắn bó ở đây 20 năm. Có lúc tôi rất quý các cầu thủ, có lúc tôi không muốn nhìn mặt ai cả. Tôi biết mình phải cải thiện điều đó. Dù sao đi nữa, hiện tôi đang sẵn sàng cho trận kế tiếp".

Sau khi MU thua Tottenham ở chung kết Europa League hồi tháng 5, Amorim từng tuyên bố rằng ông sẵn sàng ra đi mà không đòi bồi thường nếu ban lãnh đạo không còn ủng hộ mình nữa.

⚽ Sẵn sàng cho những trận đấu tiếp theo

Khi được hỏi liệu cảm giác đó có còn không, chiến lược gia 40 tuổi tuyên bố: “Tôi có cảm giác đó sau trận gặp Grimsby. Nhưng giờ thì không. Thật ra điều khó chịu nhất khi thua trận không phải là tỷ số, mà là cách chúng tôi để thua hoặc đánh rơi chiến thắng. Đó mới là điều khó chấp nhận, bởi tôi biết chúng tôi có thể làm tốt hơn.

Hiện tại, chúng tôi vẫn chạy, vẫn tranh chấp, vẫn cố gắng, nhưng đôi lúc lại thiếu đi sự quyết liệt, thiếu tập trung vào những chi tiết nhỏ. Điều tích cực là chúng tôi có cơ hội sửa sai ngay ở trận đấu tới. Nhưng đó cũng chính là vấn đề".

Tương lai của Mainoo ở MU là dấu hỏi

Tương lai của Mainoo ở MU là dấu hỏi

🔄 Cập nhật tương lai Mainoo, từ chối nói về Garnacho

Cũng trong buổi họp báo, HLV Amorim xác nhận MU không có ý định để Kobbie Mainoo rời đi trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Bên cạnh đó, ông từ chối nói về Alejandro Garnacho. Giới truyền thông cho hay, MU đã đồng ý bán Garnacho cho Chelsea với giá 40 triệu bảng:

“Chừng nào chưa có thông tin gì chính thức, tôi không thể nói nhiều. Còn với Kobbie, tôi muốn cậu ấy ở lại. Cậu ấy cần cạnh tranh cho vị trí của mình và chúng tôi cũng rất cần Kobbie. Điều đó sẽ không thay đổi”.

Về khả năng những cầu thủ khác rời đi, Amorim thừa nhận: “Tôi không biết mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào. Tôi hiểu những cầu thủ không được ra sân lúc này có thể thất vọng, nhưng ai cũng sẽ có cơ hội như nhau. Các bạn phải chiến đấu trong suốt tuần lễ để giành suất đá chính".

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2025 21:52 PM (GMT+7)
