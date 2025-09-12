Hiệu ứng Antony quá khủng: 1.100 áo bay trong chớp mắt, Real Betis hốt vàng

🐔Gà đẻ trứng vàng

Hình xăm “Iluminado” (tạm dịch: “Khai sáng”) trên phần cổ trước của Antony sẽ trở thành điểm nhấn trong bộ sưu tập thời trang của Real Betis. Chia sẻ về hình xăm mang nhiều ý nghĩa cá nhân, Antony cho biết: “Đây là một trong những hình xăm tôi yêu thích nhất. Xuất phát từ nơi tôi sinh ra và những gì tôi đã trải qua, tôi cảm thấy mình được khai sáng, vì vậy tôi đã xăm nó lên cơ thể”.

Real Betis ra mắt bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ hình xăm của Antony

Lãnh đạo Real Betis chia sẻ với ESPN rằng ý tưởng ra mắt dòng sản phẩm đã được đưa ra ngay trong quá trình đàm phán hợp đồng hồi tháng 8. Do chấp nhận giảm lương để ký hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2030, Antony sẽ được hưởng tiền bản quyền từ bộ sưu tập này.

Giám đốc điều hành Ramon Alarcon của Real Betis tiết lộ: “Chúng tôi hợp tác cùng Antony để phát triển bộ sưu tập và anh ấy sẽ có thêm nguồn thu nhập bên ngoài bóng đá nhờ thương hiệu cá nhân”.

Hiện người hâm mộ đã có thể đặt trước áo thun in chữ “Iluminado” với giá 24,95 euro. Các sản phẩm khác như áo hoodie đang trong quá trình thiết kế và dự kiến phát hành trước Giáng sinh.

☀️Hiệu ứng quá khủng

Antony chỉ ghi được 12 bàn sau 96 trận trong 3 năm khoác áo MU, nhưng đã tìm lại phong độ khi khoác áo Real Betis theo dạng cho mượn mùa trước. Anh từng từ chối lời đề nghị béo bở từ Bayern Munich để ưu tiên trở lại đội chủ sân Villamarin. Theo thỏa thuận, Man United nhận 22 triệu euro (19 triệu bảng) phí ban đầu, kèm theo 3 triệu euro (2,6 triệu bảng) phụ phí. Đáng chú ý, “Quỷ đỏ” cũng cài điều khoản hưởng 50% lợi nhuận từ một thương vụ bán Antony trong tương lai.

Sự xuất hiện của Antony lập tức tạo hiệu ứng lớn cho Real Betis. Chỉ trong tuần đầu tháng 9, đội bóng Tây Ban Nha tăng thêm hơn 205.000 người theo dõi trên các nền tảng số, bán ra 1.100 áo đấu in tên Antony, đồng thời mức độ tương tác tăng 86% và lượt xem video tăng hơn 101%.

⚽Tìm lại cảm hứng

Antony đang cho thấy sự thích nghi nhanh chóng trong màu áo Real Betis, chỉ ít ngày sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng rời MU. Video do Real Betis đăng tải cho thấy anh ghi bàn bằng một cú vô lê chuẩn xác trong vòng cấm, thể hiện sự hứng khởi và tự tin.

Antony nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt mùa giải mới cho Real Betis vào cuối tuần này, khi đội bóng xứ Andalusia đến khách trên sân của Levante ở vòng 4 La Liga. Trong nửa mùa giải trước khoác áo Real Betis, cựu sao Ajax ghi 9 bàn và có 5 pha kiến tạo. Mục tiêu của Antony mùa này là tiếp tục nâng cao thành tích, qua đó khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình HLV Manuel Pellegrini.