Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Video bóng đá Rayo Vallecano - Real Betis: Cột dọc và thủ môn cứu nguy cho Antony (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26 Antony

(Vòng 17 La Liga) Antony và các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ xếp ở nửa dưới BXH.

  

Video bóng đá Rayo Vallecano - Real Betis: Cột dọc và thủ môn cứu nguy cho Antony (La Liga) - 1

Một chiến thắng là cần thiết để Real Betis không bị Espanyol bỏ cách trên BXH, nhất là trong bối cảnh top 5 La Liga mùa này chưa chắc sẽ đi kèm suất dự Cúp C1 mùa sau. Rayo Vallecano đang đứng ở nửa dưới BXH nhưng họ không vì thế mà nhường Betis dù không thắng trong 5 vòng gần nhất.

Antony và các cầu thủ Betis chật vật trước Rayo Vallecano đá quyết liệt hơn

Antony và các cầu thủ Betis chật vật trước Rayo Vallecano đá quyết liệt hơn

Ngay phút thứ 4 Marc Roca đã phải giải cứu Betis khi ngăn De Frutos có cơ hội đệm cận thành. Hàng thủ Betis tiếp tục phải chống đỡ và phút 27, Valles đã cản phá cú đá căng của Lejeune trước khi kịp phá bóng ra sau khi 2 cầu thủ Rayo không dứt điểm bồi thành công.

Betis phải tới cuối hiệp 1 mới phần nào lên được bóng, tuy nhiên sự kết nối giữa các cầu thủ Betis không tốt. Dù vậy giờ giải lao khiến họ trở lại thi đấu khí thế hơn hẳn, Aitor Ruibal suýt mở điểm với một cú đá tầm xa, và Betis tiếp tục duy trì sức ép trong những phút kế tiếp.

Rayo dù vậy lại có những cơ hội tốt nhất của hiệp 2. Palazón đánh đầu chệch cột dọc ở phút 60 và cầu thủ này 10 phút sau đã thắng được thủ môn Valles nhưng lại bị cột dọc từ chối. Hai đội rốt cuộc không có bàn thắng nào và chấp nhận chia điểm.

Tỷ số trận đấu: Rayo Vallecano 0-0 Real Betis (hiệp 1: 0-0)

Đội hình xuất phát: 

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pathé Ciss, Valentín; De Frutos, Isi, Pacha, Álvaro García.

Real Betis: Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Riquelme, Cucho.

8

Tottenham - Liverpool 21.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Tottenham
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 00:30 ngày 21/12
Thể lệ
Video bóng đá Alaves - Real Madrid: Mbappe, Vinicius & Rodrygo lập đại công (La Liga)
Video bóng đá Alaves - Real Madrid: Mbappe, Vinicius & Rodrygo lập đại công (La Liga)

(Vòng 16 La Liga) Real Madrid giành thắng lợi khá nhọc nhằn trước Alaves trong ngày "tam tấu" Mbappe - Vinicius - Rodrygo mang tới khác biệt.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/12/2025 04:01 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN