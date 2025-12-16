Video bóng đá Rayo Vallecano - Real Betis: Cột dọc và thủ môn cứu nguy cho Antony (La Liga)

Một chiến thắng là cần thiết để Real Betis không bị Espanyol bỏ cách trên BXH, nhất là trong bối cảnh top 5 La Liga mùa này chưa chắc sẽ đi kèm suất dự Cúp C1 mùa sau. Rayo Vallecano đang đứng ở nửa dưới BXH nhưng họ không vì thế mà nhường Betis dù không thắng trong 5 vòng gần nhất.

Antony và các cầu thủ Betis chật vật trước Rayo Vallecano đá quyết liệt hơn

Ngay phút thứ 4 Marc Roca đã phải giải cứu Betis khi ngăn De Frutos có cơ hội đệm cận thành. Hàng thủ Betis tiếp tục phải chống đỡ và phút 27, Valles đã cản phá cú đá căng của Lejeune trước khi kịp phá bóng ra sau khi 2 cầu thủ Rayo không dứt điểm bồi thành công.

Betis phải tới cuối hiệp 1 mới phần nào lên được bóng, tuy nhiên sự kết nối giữa các cầu thủ Betis không tốt. Dù vậy giờ giải lao khiến họ trở lại thi đấu khí thế hơn hẳn, Aitor Ruibal suýt mở điểm với một cú đá tầm xa, và Betis tiếp tục duy trì sức ép trong những phút kế tiếp.

Rayo dù vậy lại có những cơ hội tốt nhất của hiệp 2. Palazón đánh đầu chệch cột dọc ở phút 60 và cầu thủ này 10 phút sau đã thắng được thủ môn Valles nhưng lại bị cột dọc từ chối. Hai đội rốt cuộc không có bàn thắng nào và chấp nhận chia điểm.

Tỷ số trận đấu: Rayo Vallecano 0-0 Real Betis (hiệp 1: 0-0)

Đội hình xuất phát:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pathé Ciss, Valentín; De Frutos, Isi, Pacha, Álvaro García.

Real Betis: Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Riquelme, Cucho.