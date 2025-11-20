Chi tiết lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026

Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 cuối cùng đã được xác nhận. Sự kiện sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 5-12-2025, tại Trung tâm Kennedy ở Washington, D.C (Mỹ)., lúc 12 giờ (giờ địa phương).

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup lớn nhất từ ​​trước đến nay, với 48 quốc gia tham dự, tăng so với 32 quốc gia trước đó. Ba quốc gia chủ nhà - Mỹ, Mexico và Canada - được đảm bảo có vé tham dự, trong khi các quốc gia khác phải vượt qua vòng loại.

Không chỉ lễ bốc thăm vòng bảng, FIFA cũng sẽ trao Giải thưởng Hòa bình FIFA đầu tiên, được trao trực tiếp bởi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào cùng ngày.

World Cup 2026 dự kiến ​​diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7 năm 2026 tại ba quốc gia: Mỹ, Mexico và Canada. Vậy, các lễ bốc thăm chia bảng được xác định như thế nào?

Lễ bốc thăm World Cup sẽ diễn ra vào ngày 5-12. ẢNH: BOLA

4 nhóm hạt giống

Trong số 48 đội tham dự, các đội sẽ được chia thành bốn nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 quốc gia. Vị trí nhóm được xác định dựa trên bảng xếp hạng FIFA và số lượng đội từ mỗi liên đoàn.

Theo đó, nhóm 1 bao gồm ba quốc gia chủ nhà cũng như chín quốc gia có thứ hạng FIFA cao nhất. Nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4 gồm các đội được xếp hạng tiếp theo.

Sáu đội chiến thắng trong vòng play-off liên khu vực dự kiến ​​sẽ vào nhóm 4, trong khi các quốc gia châu Âu và Nam Mỹ thường có thứ hạng cao hơn các quốc gia từ các liên đoàn khác nên họ thường ở nhóm hạt giống cao hơn.

FIFA cũng đã xác nhận thứ tự các đội chủ nhà ở vòng bảng. Mexico nằm ở Bảng A, Canada ở Bảng B, và Mỹ ở Bảng D.

Quy tắc bốc thăm chia bảng

Các đội từ cùng một liên đoàn không được nằm trong cùng một bảng, ngoại trừ khu vực châu Âu (UEFA).

2. Mỗi bảng có thể có tối đa hai đội thuộc UEFA.

3. Sẽ có tổng cộng 12 bảng, mỗi bảng gồm bốn đội.

4. Danh sách 48 đội tham dự vòng chung kết vẫn chưa được xác định hết. Danh sách sẽ được chốt sau khi vòng play-off liên khu vực và vòng loại khu vực CONCACAF hoàn tất.

Danh sách các đội đã giành vé dự World Cup 2026

Tính đến ngày 19-11-2025, đây là danh sách các quốc gia đã giành được vé tham dự World Cup:

Chủ nhà : Mỹ Canada, Mexico

Châu Phi (CAF): Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Maroc, Senegal, Nam Phi, Tunisia

Châu Á (AFC): Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Uzbekistan

Châu Âu (UEFA) : Áo, Bỉ, Croatia, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ

Châu Đại Dương (OFC) : New Zealand

Nam Mỹ (CONMEBOL) : Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay