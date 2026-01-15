Hậu vệ U23 Việt Nam có chỉ số phòng ngự dẫn đầu châu Á

Theo thống kê từ AFC, Hiểu Minh hiện dẫn đầu toàn giải về số lần giải nguy, với 26 pha can thiệp thành công, ngang bằng Xiao Peng của Trung Quốc. Đây là thông số cao nhất tại vòng chung kết tính đến thời điểm hiện tại, đưa trung vệ trẻ của U23 Việt Nam trở thành cái tên nổi bật trong danh sách những hậu vệ hiệu quả nhất châu Á.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (trái) và Phạm Lý Đức

Không chỉ có Hiểu Minh, hàng thủ U23 Việt Nam còn ghi dấu ấn rõ rệt về tính tổ chức và sự chắc chắn. Phạm Lý Đức cũng góp mặt trong top 10 cầu thủ giải nguy tốt nhất giải với 17 lần hóa giải nguy hiểm, xếp hạng 10 chung cuộc. Nhờ đó, U23 Việt Nam đứng thứ hai toàn giải về tổng số lần giải nguy, với 94 pha, chỉ xếp sau U23 UAE, cũng chính là đối thủ của thầy trò Kim Sang-sik ở vòng tứ kết.

Bức tranh tổng thể cho thấy U23 Việt Nam đang sở hữu một hệ thống phòng ngự rất đáng nể. Đội bóng áo đỏ giữ sạch lưới hai trong ba trận vòng bảng, qua đó góp mặt trong nhóm 5 đội phòng ngự tốt nhất giải. Thủ môn Trần Trung Kiên cùng các hậu vệ tạo nên một khối phòng ngự kín kẽ, kỷ luật và luôn duy trì cự ly đội hình hợp lý.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam không hề khô cứng trong lối chơi. Với 5 bàn thắng ghi được, đội bóng của Kim Sang-sik đang sở hữu hàng công hiệu quả thứ ba tại giải, chỉ đứng sau U23 Nhật Bản. Sự cân bằng giữa phòng ngự chắc chắn và phản công sắc bén chính là nền tảng giúp U23 Việt Nam lần lượt vượt qua U23 Kyrgyzstan, U23 Jordan và đặc biệt là chủ nhà U23 Saudi Arabia, để lần đầu tiên trong lịch sử khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng và ngôi nhất bảng.

Những gì U23 Việt Nam thể hiện cũng nhận được sự đánh giá cao từ đối thủ sắp tới. HLV Marcelo Broli của U23 UAE thừa nhận ông đã theo dõi kỹ chiến thắng 1-0 của Việt Nam trước Saudi Arabia và đặc biệt ấn tượng với khả năng tổ chức lối chơi. Theo nhà cầm quân này, U23 Việt Nam là một tập thể mạnh, di chuyển đồng đều, chuyển đổi trạng thái nhanh và phản công rất lợi hại. Việc đứng đầu bảng A với ba trận toàn thắng, theo ông, hoàn toàn không mang tính ngẫu nhiên.

Vào lúc 22h30 ngày 16-1 theo giờ Việt Nam, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết gặp U23 UAE. Với một Hiểu Minh đang đạt phong độ cao nhất giải và một hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, thầy trò Kim Sang-sik có cơ sở để tin rằng hành trình đáng nhớ tại sân chơi châu lục sẽ còn tiếp tục được viết thêm những chương mới.