HLV Roland ca ngợi "tinh thần chiến binh", U17 Việt Nam muốn tạo địa chấn trước Hàn Quốc

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Freiburg vs Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Liverpool vs Chelsea
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs AFC Bournemouth
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Manchester United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lazio vs Inter Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Manchester City vs Brentford
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Como - COM Como
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

HLV Roland ca ngợi "tinh thần chiến binh", U17 Việt Nam muốn tạo địa chấn trước Hàn Quốc

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Vị chiến lược gia người Brazil khẳng định tinh thần Việt Nam chính là chìa khóa để toàn đội hướng tới tấm vé dự U17 World Cup, sau trận thắng 1-0 trước U17 Yemen ở lượt trận mở màn bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026.

"Các em chiến đấu vì dòng máu Việt Nam"

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên với thắng lợi 1-0 nghẹt thở trước U17 Yemen, HLV Cristiano Roland đã không giấu nổi niềm tự hào. Trong phòng thay đồ của U17 Việt Nam, ông đặc biệt nhấn mạnh vào yếu tố tinh thần, thứ vũ khí giúp các cầu thủ trẻ vượt qua áp lực ở trận đấu ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

HLV Cristiano Roland động viên học trò sau trận thắng U17 Yemen.

HLV Cristiano Roland động viên học trò sau trận thắng U17 Yemen.

"Tinh thần chiến binh luôn được các em thể hiện trên sân bởi các em là người Việt Nam", HLV Roland chia sẻ. "Người Việt Nam luôn chiến đấu và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn bằng tất cả khả năng của mình. Trận đầu tiên gặp nhiều thử thách nhưng các em vẫn có thể làm tốt hơn và quan trọng nhất là đã đạt được kết quả tích cực".

Thuyền trưởng người Brazil cũng đánh giá cao sự gắn kết của tập thể khi khẳng định mọi cầu thủ, dù đá chính hay dự bị, đều đóng vai trò quan trọng như nhau trong sơ đồ chiến thuật của ông. HLV Cristiano Roland mong các học trò tiếp tục đoàn kết, chiến đấu đến những phút cuối cùng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Chiến thắng lịch sử sau 10 năm và thử thách cực đại

Trận thắng trước U17 Yemen không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng với U17 Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau một thập kỷ, bóng đá Việt Nam mới lại có được niềm vui chiến thắng ở sân chơi U17 châu lục. Kết quả này tiếp thêm động lực cực lớn cho mục tiêu giành vé tham dự U17 World Cup của thầy trò ông Cristiano Roland.

U17 Việt Nam hướng đến kết quả tích cực trước U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5.

U17 Việt Nam hướng đến kết quả tích cực trước U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5.

Tuy nhiên, niềm vui phải tạm gác lại để nhường chỗ cho sự chuẩn bị nghiêm túc nhất. Phía trước U17 Việt Nam là "ngọn núi" mang tên U17 Hàn Quốc. HLV Roland nhắn nhủ các học trò: "Bây giờ toàn đội cần phân tích lại trận đấu, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Chắc chắn phía trước sẽ còn nhiều khó khăn nhưng nếu toàn đội tiếp tục cố gắng, làm mọi thứ thật chuẩn chỉnh như thầy đã dặn thì chúng ta sẽ vượt qua được".

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 10/5. Người hâm mộ đang kỳ vọng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil, các "chiến binh sao vàng" trẻ tuổi sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại đấu trường châu Á.

Video bóng đá U17 Yemen - U17 Việt Nam: Đôi công mãn nhãn, vỡ òa phút 77 (Giải châu Á)
Video bóng đá U17 Yemen - U17 Việt Nam: Đôi công mãn nhãn, vỡ òa phút 77 (Giải châu Á)

(Bảng C) Các cầu thủ U17 Việt Nam thể hiện lối chơi tấn công tốc độ, đẹp mắt ngay trận ra quân giải U17 châu Á.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/05/2026 15:14 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển U17 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN