HLV Roland ca ngợi "tinh thần chiến binh", U17 Việt Nam muốn tạo địa chấn trước Hàn Quốc

"Các em chiến đấu vì dòng máu Việt Nam"

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên với thắng lợi 1-0 nghẹt thở trước U17 Yemen, HLV Cristiano Roland đã không giấu nổi niềm tự hào. Trong phòng thay đồ của U17 Việt Nam, ông đặc biệt nhấn mạnh vào yếu tố tinh thần, thứ vũ khí giúp các cầu thủ trẻ vượt qua áp lực ở trận đấu ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

HLV Cristiano Roland động viên học trò sau trận thắng U17 Yemen.

"Tinh thần chiến binh luôn được các em thể hiện trên sân bởi các em là người Việt Nam", HLV Roland chia sẻ. "Người Việt Nam luôn chiến đấu và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn bằng tất cả khả năng của mình. Trận đầu tiên gặp nhiều thử thách nhưng các em vẫn có thể làm tốt hơn và quan trọng nhất là đã đạt được kết quả tích cực".

Thuyền trưởng người Brazil cũng đánh giá cao sự gắn kết của tập thể khi khẳng định mọi cầu thủ, dù đá chính hay dự bị, đều đóng vai trò quan trọng như nhau trong sơ đồ chiến thuật của ông. HLV Cristiano Roland mong các học trò tiếp tục đoàn kết, chiến đấu đến những phút cuối cùng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Chiến thắng lịch sử sau 10 năm và thử thách cực đại

Trận thắng trước U17 Yemen không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng với U17 Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau một thập kỷ, bóng đá Việt Nam mới lại có được niềm vui chiến thắng ở sân chơi U17 châu lục. Kết quả này tiếp thêm động lực cực lớn cho mục tiêu giành vé tham dự U17 World Cup của thầy trò ông Cristiano Roland.

U17 Việt Nam hướng đến kết quả tích cực trước U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5.

Tuy nhiên, niềm vui phải tạm gác lại để nhường chỗ cho sự chuẩn bị nghiêm túc nhất. Phía trước U17 Việt Nam là "ngọn núi" mang tên U17 Hàn Quốc. HLV Roland nhắn nhủ các học trò: "Bây giờ toàn đội cần phân tích lại trận đấu, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Chắc chắn phía trước sẽ còn nhiều khó khăn nhưng nếu toàn đội tiếp tục cố gắng, làm mọi thứ thật chuẩn chỉnh như thầy đã dặn thì chúng ta sẽ vượt qua được".

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 10/5. Người hâm mộ đang kỳ vọng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil, các "chiến binh sao vàng" trẻ tuổi sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại đấu trường châu Á.