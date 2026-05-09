Trước ngày đấu HAGL, PVF-CAND được treo thưởng... 8 tỷ đồng

PVF-CAND nhận thưởng 8 tỷ đồng nếu trụ hạng thành công

Hiện tại, PVF-CAND đang đứng cuối BXH V.League 2025/2026 khi chỉ có vỏn vẹn 14 điểm sau 21 trận, kém đội đứng trên là SHB Đà Nẵng 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Tại vòng 22 V.League 2025/2026 diễn ra ngày 10/5, đội bóng ngàng công an phải làm khách trước HAGL.

Theo thông tin mà PV Báo Dân Việt có được, nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Trần Tiến Đại, Ban lãnh đạo PVF-CAND đã quyết định treo thưởng 8 tỷ đồng nếu đội trụ hạng thành công tại V.League, kể cả thông qua trận play-off. Như vậy, PVF-CAND là CLB đầu tiên treo thưởng để trụ hạng.

Ngoài HAGL, PVF-CAND sẽ lần lượt chạm trán Hà Nội FC (17/5), Thể Công Viettel (22/5), Hải Phòng FC (41/5) và SLNA (7/6) ở giai đoạn cuối V.League 2025/2026. Với lịch thi đấu khó khăn như vậy, đội chủ sân PVF sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

Theo quy định của Ban tổ chức, đội đứng cuối BXH V.League 2025/2026 sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất Quốc gia mùa tới. Đội đứng thứ 13 thi đấu trận play-off với CLB đứng nhì BXH giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26.

Trong cuộc đọ sức tại sân nhà Việt Yên ở vòng 18 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, Bắc Ninh FC đã xuất sắc đánh bại Trường Tươi Đồng Nai với tỷ số 2-1. Tuy vẫn đứng thứ 2 trên BXH nhưng đội bóng xứ Kinh Bắc đã rút ngắn cách biệt về điểm số với chính đối thủ xuống còn 3 điểm (38 so với 41). Gần như chắc chắn, họ sẽ đoạt vé tham dự trận play-off V.League 2025/2026.