MU, Chelsea và Real Madrid đang "tự bắn vào chân": Khi HLV trở thành "tốt thí"

Sự kiện: Manchester United Chelsea Nottingham Forest

MU, Chelsea hay Real Madrid cứ việc sa thải HLV, nhưng vấn đề nguy hại thực sự dành cho họ nằm ở những nhân vật quyền lực hơn.

Đang có một làn sóng thay tướng ở bóng đá châu Âu. Riêng ở Premier League, MU và Chelsea đã “mở hàng” đầu năm và có thể sắp tới là Tottenham, trong khi West Ham cũng đang tính tới khả năng đó. Juventus, Genoa, Fiorentina và Atalanta tại Serie A đều đã “xuống tay” với HLV, và La Liga cũng đã có 4 CLB sa thải HLV giữa mùa bóng, riêng Real Oviedo đã 2 lần.

Amorim và Maresca, 2 nạn nhân của việc bất đồng với những giám đốc thể thao

Amorim và Maresca, 2 nạn nhân của việc bất đồng với những giám đốc thể thao

Tuy nhiên thời gian gần đây một số đội bóng thay tướng đã khiến fan chĩa mũi dùi công kích vào một nhân vật quyền lực hơn: Giám đốc thể thao. Chelsea thay Enzo Maresca và các fan đều đã chê bai ban lãnh đạo đội bóng không có định hướng chiến thắng cho đội nhà, còn MU đập đi xây lại không biết lần thứ mấy với quyết định đuổi Ruben Amorim.

Điều này trái ngược với những thành công của Andrea Berta tại Arsenal, Monchi tại Aston Villa (và Monchi đã nghỉ việc ở Villa từ tháng 9) hay Hugo Viana với Man City. Thậm chí Phil Giles ở Brentford cũng là một thành công lớn: bán Ivan Toney, Bryan Mbeumo, Yoane Wissa nhưng giờ vẫn có Igor Thiago và Kevin Schade đang là cặp chân sút ghi bàn số 1 ở Premier League.

Điều gì đang xảy ra với những sếp lớn ở các CLB như Chelsea, MU hay thậm chí Real Madrid?

Những vụ chuyển nhượng mờ ám ở Nottingham Forest

Arsenal chia tay Edu Gaspar vào cuối năm 2024 và từ đó đến nay Edu đang cùng Nottingham Forest chìm trong cuộc đua trụ hạng dù mùa trước Nottingham đã về đích ở nhóm dự cúp châu Âu.

Nottingham phải trải qua tới 3 đời HLV khác nhau trong mùa này, và giờ tỷ phú Marinakis mới bắt đầu "hỏi tội" Edu

Nottingham phải trải qua tới 3 đời HLV khác nhau trong mùa này, và giờ tỷ phú Marinakis mới bắt đầu "hỏi tội" Edu

Chỉ riêng lực lượng Nottingham bổ sung trong hè 2025 đã khiến các fan phải lắc đầu: 43 triệu bảng cho Hutchinson, 42 triệu bảng cho Ndoye, 35 triệu bảng cho Bakwa, 30 triệu bảng cho Kalimuendo (và cầu thủ này hiện đã bị tống sang Frankfurt), 25 triệu bảng cho McAtee. Toàn những cầu thủ chỉ đủ trình độ đá ở Championship, vì sao họ có mức giá cao đến vậy?

Tất cả các cầu thủ đó là đều chung một người môi giới, Kia Joorabchian, người tình cờ thay cũng chính là đại diện cho Edu hồi còn làm cầu thủ. Edu bị nghi ngờ ăn “hoa hồng” chuyển nhượng từ Joorabchian và điều này đã bị nghi ngờ xảy ra từ thời ở Arsenal (Cedric Soares, Oleksandr Zinchenko).

Edu đã khiến Nuno Santo bị sa thải ở Nottingham, nhưng Ange Postecoglou cũng bật bãi nhanh chóng và gần đây Sean Dyche còn công khai chê dàn dự bị ông tung vào sân đã khiến Nottingham bị loại sốc ở FA Cup, đa số là cầu thủ Edu đưa về. Arsenal đã kiềm chế được Edu, nhưng cũng chính vì vậy mà Edu bỏ đi, tạo cơ hội cho Arsenal kiếm được một giám đốc còn tốt hơn.

Vô định hướng ở MU

Cách CEO Omar Berrada và giám đốc thể thao Jason Wilcox làm việc đã quá “nổi tiếng” với các fan MU vào lúc này. Phí công bỏ tiền và thời gian để đưa Dan Ashworth ra khỏi Newcastle, để rồi sa thải Ashworth sau chưa đầy nửa năm vì Ashworth không ủng hộ Ruben Amorim. Và rồi Amorim cũng bị đuổi việc vì Wilcox không hài lòng việc ông này không thay đổi sơ đồ thi đấu.

Jason Wilcox có muốn làm HLV trưởng MU không?

Jason Wilcox có muốn làm HLV trưởng MU không?

Hỏi Wilcox có định hướng gì cho CLB thì chắc đa số cũng chẳng trả lời được. Man City thành công lâu dài nhờ cặp Guardiola – Begiristain, Liverpool với cặp Klopp – Edwards, còn Arsenal đi lên nhờ sự hợp tác đắc lực giữa Edu và Arteta. Trong khi đó Wilcox không rõ muốn một HLV thế nào để cụ thể hóa tầm nhìn của mình, đó là giả định nếu ông này có tầm nhìn.

Thậm chí quyết định đuổi Amorim còn cho thấy Wilcox có cái tôi quá lớn. Có lẽ cựu cầu thủ của Blackburn Rovers ngày nào cũng muốn thử tự làm HLV trưởng?

Mô hình lỗi thời: Real Madrid

Rất nhiều fan Real Madrid vẫn ủng hộ Xabi Alonso sau khi ông bị sa thải, và không phải chỉ vì những công lao cũ thời ông còn thi đấu. Real Madrid đã không chống lưng cho Carlo Ancelotti hết mình trong mùa cuối Carletto dẫn dắt, và dường như họ cũng không mua cầu thủ mà Alonso mong muốn khi ông đến nhậm chức, tiêu biểu là việc Real không bổ sung tiền vệ kế tục Toni Kroos.

Mua Mbappe khi đã có Vinicius, và không mua ai sau khi Toni Kroos giải nghê, chỉ có thể là tư duy của Florentino Perez

Mua Mbappe khi đã có Vinicius, và không mua ai sau khi Toni Kroos giải nghê, chỉ có thể là tư duy của Florentino Perez

Mô hình của Real Madrid được xem là quá cũ, CLB chọn cầu thủ để đưa về rồi HLV tự nghĩ ra cách sắp xếp để họ tỏa sáng. Bây giờ Real Madrid còn không có chức danh giám đốc thể thao nữa và ai cũng biết chủ tịch Florentino Perez là người chọn cầu thủ, chẳng lẽ Perez vẫn chưa học được gì từ thất bại của “Galacticos 1.0”?

Chiến thắng không phải là ưu tiên: Chelsea

Mặc dù Todd Boehly là chủ tịch và Chelsea còn có một đội 5 người đảm nhiệm nhiều khâu khác nhau, quyền quyết định đều nằm ở tay của Behdad Eghbali. Maresca đã là đời HLV thứ 3 ở CLB có mâu thuẫn với Eghbali.

Chính Eghbali tự nói mình muốn làm bóng đá kiểu gì chỉ hơn 1 tuần trước: “Brighton là một CLB được điều hành rất tốt, một CLB ở giữa BXH làm ăn ra lợi nhuận. Đây là mô hình chúng tôi muốn mang đến Chelsea: mua những cầu thủ trẻ giỏi nhất, ký hợp đồng dài hạn với họ để họ có giá trị bán lại cao”. Nói là làm, Eghbali đã và đang lấp các vị trí quan trọng ở Chelsea toàn bằng người cũ của Brighton.

Eghbali không giấu giếm ý định bắt chước mô hình Brighton dành cho Chelsea

Eghbali không giấu giếm ý định bắt chước mô hình Brighton dành cho Chelsea

Bây giờ đổ lỗi cho tỷ phú Todd Boehly còn không đúng nữa, bởi chúng ta phải nhìn vào các CLB thể thao khác vị tỷ phú Mỹ này sở hữu. Tiêu biểu là đội bóng chày Los Angeles Dodgers vừa vô địch MLB trong năm 2025, Boehly để cho giám đốc điều hành Brandon Gomes được tự ra quyết định, và Gomes đón về một loạt cầu thủ với mức lương “trên trời”, trong đó siêu sao Shohei Ohtani được trao bản hợp đồng siêu kỷ lục 700 triệu USD.

Thế nên cách làm bóng đá của Chelsea rõ ràng là theo ý Eghbali, và Eghbali không nói đến chuyện chiến thắng, mà nói đến chuyện bán cầu thủ sinh lãi. Los Angeles Dodgers có khi còn giống Chelsea thời Roman Abramovich hơn là chính Chelsea hiện tại.

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 15:27 PM (GMT+7)
