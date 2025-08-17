Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Haaland tìm được "bạn diễn" mới cực hay, Guardiola hết lời khen tân binh

Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tân binh Reijnders nhanh chóng bắt cặp với Haaland để tạo nên "song tấu" mới trên hàng công của Man City.

   

Haaland tìm được "bạn diễn" mới

Sau khi Kevin De Bruyne rời Man City, rất nhiều người đặt ra câu hỏi rằng "Haaland sẽ sống thế nào đây?". Mùa trước là minh chứng điển hình khi tiền đạo người Na Uy liên tục rơi vào tình trạng "đói bóng" và không thể đua tranh danh hiệu "Vua phá lưới Ngoại hạng Anh" cùng Mohamed Salah của Liverpool.

Haaland lập cú đúp có công rất lớn của Reijnders

Haaland lập cú đúp có công rất lớn của Reijnders

Tuy nhiên, lời giải của câu hỏi ấy đã sớm xuất hiện ngay ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26. Đó là Tijjani Reijnders, tân binh tới từ AC Milan của Man City. Tiền vệ người Hà Lan đã có màn chào sân không thể mỹ mãn hơn tại Anh với một bàn, một kiến tạo.

Reijnders khiến tất cả phải trầm trồ với pha độc diễn ở giữa sân, vượt qua hai cầu thủ của Wolves và câu bóng cho Rico Lewis băng xuống đáy biên để căng ngang vào cho Haaland mở tỉ số. Đó là tình huống bước ngoặt của trận đấu bởi trước đó, Man City thực sự bế tắc.

Cũng chỉ 3 phút sau, Reijnders khiến khán đài sân Molineux lại phải lặng yên với pha dứt điểm một chạm cực kỳ quyết đoán và chuẩn xác để nâng tỉ số lên thành 2-0. Sang tới hiệp hai, tiền vệ người Hà Lan tiếp tục phong độ chói sáng với đường chuyền ngược ra cho Haaland hoàn thành cú đúp. Tiền đạo người Na Uy rõ ràng không thể hài lòng hơn với "bạn diễn" mới của mình.

Reijnders có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn tại Ngoại hạng Anh

Reijnders có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn tại Ngoại hạng Anh

Phong cách chơi của Reijnders hoàn toàn khác so với De Bruyne. Nếu như tiền vệ người Bỉ cố gắng chơi lùi lại để tìm khoảng trống chuyền bóng thì cựu sao AC Milan sẵn sàng xông lên. Lối chơi có phần mạnh bạo của Reijnders tạo nên điểm nhấn mới trong lối chơi của Man City.

Pep Guardiola khen tân binh hết lời

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Pep Guardiola không tiếc lời khen cho cậu học trò mới. "Thực ra không chỉ hôm nay, Reijnders đã chơi tốt từ trận giao hữu với Palermo. Cậu ấy là mẫu cầu thủ chúng tôi rất cần tại Ngoại hạng Anh. Đó rõ ràng là bản hợp đồng rất chất lượng của CLB.

Tôi chẳng có gì để chê cậu ấy trong trận đấu này. Cậu ấy di chuyển không ngừng nghỉ, chiếm lĩnh khoảng không, kiểm soát bóng và sẵn sàng băng xuống ghi bàn. Điều đó thực sự rất tuyệt vời".

Theo Nhật Anh

