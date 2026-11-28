Chelsea đang có phong độ tệ hại

Chelsea đang trải qua những ngày u ám tại Ngoại hạng Anh. Rạng sáng nay, họ lại vừa thất thủ trước đội bóng được đánh giá yếu hơn là Nottingham Forest với tỉ số 2-3. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của thầy trò Xabi Alonso. Nếu nhìn rộng ra thì Chelsea chỉ thắng 1/6 trận gần nhất.

Phong độ tệ hại của Chelsea trước khi gặp Nottingham Forest

Nếu không phải họ khởi đầu khá tốt, giờ có lẽ Chelsea đang “chung mâm” với MU ở nửa sau của bảng xếp hạng. Theo thống kê, thầy trò Xabi Alonso đang là đội xếp thứ hai về số lần thủng lưới, bằng với MU, và chỉ kém Crystal Palace (23 lần).

Chưa dừng lại ở đó, họ còn đứng thứ hai về số lần phải đối mặt với cú sút trúng đích của đối thủ (66 lần) và số lần phải đối mặt với cơ hội ngon ăn của đối thủ (41 lần). Chelsea thậm chí còn dẫn đầu danh sách về số lần mắc lỗi trực tiếp dẫn đến tình huống dứt điểm của đối thủ.

Đây là con số thực sự đáng báo động. Tính ra, Chelsea dưới Xabi Alonso còn khởi đầu kém hơn cả dưới thời Liam Rosenior. Ông thầy người Tây Ban Nha đã thua 6 trận chỉ sau 12 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Rosenior cán mốc 6 thất bại tại Ngoại hạng Anh sau 13 trận.

Chính Alonso cũng đang lạc lối

Phong độ của cầu thủ là một phần nhưng rõ ràng, chính Xabi Alonso cũng đang lạc lối. Hãy nhìn lại cuộc đối đầu với Nottingham Forest để thấy rõ hơn. Ông thầy người Tây Ban Nha đẩy Levi Colwill lên ghế dự bị như đòn trừng phạt sau thất bại 1-4 trước Leeds United ở vòng đấu trước.

Xabi Alonso cũng đang lạc lối với chiến thuật của mình

Đây là hành động khá hợp lý nhưng vấn đề nằm ở chỗ người Xabi Alonso chọn thay thế là… Moise Caicedo. Tiền vệ người Colombia là con “quái vật” ở khu trung tuyến với khả năng thu hồi bóng bền bỉ. Tuy nhiên, cầu thủ này quá nhỏ con khi đá trung vệ. Igor Thiago và Liam Delap đều là mẫu tiền đạo có thể hình và càn lướt khiến cho Caicedo bị “ngợp”.

Đá cạnh Caicedo là Wesley Fofana, cầu thủ đáng lẽ cũng phải nhận án kỷ luật nội bộ khi vừa tham gia phỏng vấn mà không có sự cho phép của CLB. Trung vệ này cười đùa về quả luân lưu hỏng trong trận đấu với Liverpool tại League Cup khiến CĐV Chelsea cực kỳ “nóng mắt”.

Họ quay ra chửi rủa và gây áp lực với cầu thủ đội nhà. Fofana không chịu nổi những tiếng la ó ấy và mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai của Chelsea. Không hiểu sao Xabi Alonso lại giữ trung vệ này trên sân lâu đến vậy.

Cặp trung vệ bất ổn đã đành, cặp tiền vệ trụ cũng gặp vấn đề. Jordan Henderson đã 36 tuổi nên không thể quét bóng như Caicedo, không những vậy, cầu thủ này với Lavia còn thường xuyên lạc nhịp. Kết quả của cách sắp xếp của Xabi Alonso là Chelsea bị đối thủ “bóp nghẹt” trong hiệp một khi không có cú sút trúng đích nào, chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,06! Bản thân tiền đạo cắm Danny Wellbeck chỉ có 7 lần chạm bóng cả thảy trong 45 phút đầu tiên. Đó chính là dấu hiệu cho thấy hệ thống của Chelsea đang vận hành không tốt.

Thua về chiến thuật, Chelsea còn thua luôn cả cường độ vận động so với đối thủ. Họ di chuyển ít hơn đối thủ tổng cộng tới 6 km. Nottingham Forest đánh chặn rất nhanh và họ phản công cực chóng vánh. Bởi vậy, Chelsea không thua mới lạ.

Thêm dấu hiệu của sự bất ổn

Một điểm cũng cho thấy Xabi Alonso đang lạc lối nữa là Chelsea đang phải dựa vào khả năng ghi bàn của Emmanuel Emegha. Trước khi mùa giải này bắt đầu, thậm chí là sau 5 vòng đầu tiên, nhiều người còn chưa biết tiền đạo người Hà Lan là ai.

Palmer đang là cái bóng của chính mình và Chelsea đang phải nhờ cậy vào Emmanuel Emegha

Còn 2 trận gần nhất, Emegha ghi cả 3 bàn cho Chelsea. Không phải “bom tấn” mùa hè vừa qua, Morgan Rogers hay tiền vệ từng được định giá 100 triệu bảng, Cole Palmer hay Pedro Neto, mà là anh chàng mới toanh tới từ Strasbourg. Khi các trụ cột hàng công thi đấu đủ 90 phút nhưng không ghi được bàn, chứng tỏ đội bóng của bạn đang có vấn đề.

Hồi đầu mùa, bộ ba Rogers – Palmer – Pedro làm mưa làm gió tại Ngoại hạng Anh. Còn hiện tại, họ giống những con “hổ giấy” hơn. Tóm lại, Chelsea vào lúc này đang rơi vào khủng hoảng và chuỗi ngày u ám ấy khó qua nhanh bởi chính Xabi Alonso cũng đang lạc lối. May cho họ là MU còn tệ hơn nên họ né được khá nhiều quan tâm. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài lâu, họ thê thảm như “Quỷ đỏ” cũng chỉ là chuyện sớm chiều.