Carrick tìm đường thoát vòng xoáy sa thải ở MU, có cơ sở xoay chuyển tình thế

Thử thách của Carrick

Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag và Ruben Amorim từng rơi vào trạng thái mà Carrick đang đối diện. Những khoảnh khắc lạc quan, có thời điểm kéo dài hơn, có lúc chỉ tồn tại trong thời gian ngắn - rồi sau đó là sự sa sút nhanh chóng, dẫn tới điều dường như không thể tránh khỏi: đường ai nấy đi.

MU đã sa thải HLV vào giữa mùa ở cả hai mùa giải gần nhất. Đó là Ten Hag vào tháng 10/2024 và Amorim vào tháng 1/2026. Nếu nhìn xa hơn, trong 8 mùa giải đã hoàn tất gần nhất, có tới 4 mùa chứng kiến HLV trưởng của "Quỷ đỏ" bị sa thải giữa mùa.

Áp lực dành cho Carrick, người chỉ ký hợp đồng 2 năm khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức hồi tháng 5, hiện ngày càng gia tăng khi đội chủ sân Old Trafford chỉ thắng 2 trong 7 trận đầu tiên trên mọi đấu trường.

Carrick đối diện thử thách lớn

Bàn gỡ ở phút cuối giúp MU hòa Fulham 1-1 trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia đã ngăn họ phải nhận 3 thất bại liên tiếp. Dù vậy, Carrick cũng như toàn bộ cầu thủ một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Đợt FIFA Days vừa qua bị bao phủ bởi câu chuyện Man City và vụ kiện liên quan đến Ngoại hạng Anh. MU có thể nhận được hàng triệu bảng tiền bồi thường, nhưng hệ quả trước mắt và đáng mừng nhất là sự chú ý đã chuyển hướng sang sân Etihad thay vì Old Trafford.

Nhưng điều đó có còn được duy trì sau cuộc tiếp đón Tottenham Hotspur (23h30, 10/10), trong bối cảnh chính đối thủ này cũng đang rơi vào khủng hoảng? Hay đã đến lúc đặt dấu hỏi về vị trí của Carrick trên băng ghế huấn luyện?

Chắc chắn có nhiều điểm tương đồng với quá khứ. Ten Hag bị sa thải sau khi MU chỉ thắng 4 trong 13 trận trên mọi đấu trường ở giai đoạn đầu mùa giải 2024/25. Amorim sống sót sau khởi đầu với chỉ 2 chiến thắng trong 7 trận, nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi vào tháng 1.

Solskjaer trụ lại 17 trận ở mùa giải 2021/22, dù trước đó từng giúp MU cán đích ở vị trí thứ hai giải Ngoại hạng Anh. Mourinho cũng đưa MU về nhì ở mùa 2017/18, nhưng chỉ dẫn dắt đội bóng thêm 24 trận ở mùa giải tiếp theo trước khi bị sa thải.

Những con số đó cho thấy mọi thứ có thể sụp đổ nhanh đến mức nào tại Old Trafford. Sau khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào tháng 1 mùa trước, Carrick thắng 12 trong 17 trận, chỉ nhận 2 thất bại và gây ấn tượng với những chiến thắng trước Man City, Arsenal, Chelsea và Liverpool. Không HLV nào giành được nhiều điểm hơn MU trong cùng khoảng thời gian, giúp "Quỷ đỏ" cán đích thứ 3và giành quyền tham dự Champions League.

Tuy nhiên, cũng giống những thành tích mà Mourinho và Solskjaer từng tạo dựng, tất cả nhanh chóng bị lãng quên.

Thất bại trước Hull City, đội mới thăng hạng ngay ở vòng đấu mở màn lập tức đẩy Carrick vào thế khó. Màn trình diễn trước Man City, dù đối thủ chỉ còn 10 người, rất đáng thất vọng. Việc để Brighton ngược dòng đánh bại sau khi dẫn 2-0 chỉ 10 phút trong trận đấu tại League Cup cũng là đòn giáng mạnh vào tâm lý của MU.

MU vẫn có hy vọng

Dẫu vậy, Carrick khẳng định đội bóng của ông đã không gặp may ở một số tình huống quyết định. Everton ghi bàn gỡ hòa ở thời gian bù giờ nhờ cú dứt điểm khó tin của Ainsley Maitland-Niles, trong khi bàn thắng quyết định của Erling Haaland cho Man City lại từng bị xác định là không hợp lệ. Bàn thắng của Fulham cũng đến từ một tình huống hy hữu khi bóng bật vào người Senne Lammens rồi tìm đến Lisandro Martínez.

Nếu nhận định của Carrick là chính xác, một chuỗi kết quả tích cực có thể không còn quá xa. Các cầu thủ MU hứng chịu nhiều chỉ trích vì bị cho là thiếu nỗ lực. Fulham chạy nhiều hơn MU 6,5 km tại Craven Cottage, trong khi đội bóng của Carrick cũng bị Hull, Ipswich Town và Everton vượt qua về quãng đường di chuyển.

Sau 5 vòng đấu Ngoại hạng Anh, MU đứng cuối về quãng đường di chuyển ở cường độ cao, thời gian hoạt động ở cường độ cao, số lần bứt tốc và tổng thời gian thực hiện các pha bứt tốc.

Khi một đội bóng không giành được kết quả tốt, những thống kê này rõ ràng rất đáng lo. Tuy nhiên, không có mối tương quan thực sự rõ ràng giữa các chỉ số về quãng đường di chuyển và thành tích.

Leeds United đứng thứ hai về tổng quãng đường di chuyển trung bình mỗi trận mùa trước nhưng chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 14. Aston Villa đứng thứ 16 về chỉ số này nhưng lại cán đích thứ 4.

Điều quan trọng hơn là đội bóng chạy như thế nào và chạy vào thời điểm nào. Carrick không muốn công khai chỉ trích các học trò, vì vậy chỉ ông mới biết liệu các cầu thủ có tuân thủ đúng chỉ đạo chiến thuật hay đơn giản là chưa nỗ lực đủ.

Hàng công của MU vẫn đang thi đấu không tồi

Ở những chỉ số khác, MU lại đang thể hiện khá tốt mùa này. Họ đứng thứ hai về số cú sút trúng đích trung bình mỗi trận và số đường chuyền chính xác mỗi trận. "Quỷ đỏ" dẫn đầu về số quả tạt chính xác trung bình mỗi trận cũng như số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Họ cũng là đội đưa bóng trúng khung gỗ nhiều nhất.

MU hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu, nhưng xếp thứ 4 về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) và thứ 7 về chỉ số bàn thua kỳ vọng.

Nếu chỉ xét chênh lệch xG không tính phạt đền, các số liệu cho thấy đội bóng của Carrick đáng lẽ phải đứng thứ 4, sau Arsenal, Brentford và Man City.

Khó khăn tài chính

Nhiều người hâm mộ thất vọng với hoạt động chuyển nhượng mùa hè của MU và cho rằng Carrick không được cung cấp đủ lực lượng cần thiết. MU chi ít tiền hơn các đối thủ thuộc nhóm Big 6 gồm Man City, Arsenal, Liverpool, Tottenham và Chelsea. Cả Man City, Liverpool, Tottenham lẫn Chelsea đều chi ít nhất 100 triệu bảng cho một cầu thủ.

Các nguồn tin nói với ESPN rằng ngân sách chuyển nhượng ban đầu của MU trong mùa hè vào khoảng 120 triệu bảng. Cuối cùng, Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba được đưa về với tổng mức phí 155 triệu bảng, trong khi CLB thu về khoảng 45 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.

Các số liệu tài chính được công bố tuần trước phần nào lý giải tại sao ngân sách của MU bị hạn chế. CLB đã thanh toán khoảng 150 triệu bảng từ một khoản tín dụng quay vòng trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6, đồng thời chi hơn 60 triệu bảng để mua khu đất cần thiết cho dự án sân vận động mới có sức chứa 100.000 chỗ ngồi.

Nguồn tin nội bộ CLB nói với tờ ESPN rằng, xét về hoạt động chuyển nhượng mùa hè, MU đã “hoạt động trong khả năng tài chính của mình”.

MU không thể chi tiêu quá mạnh tay trong phiên chợ hè 2026

MU cho biết họ không có ngân sách để mạnh tay hơn trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tình hình tài chính đang rất eo hẹp do khoản nợ lên tới 1 tỷ bảng mà gia đình Glazer đã đè lên CLB kể từ khi hoàn tất thương vụ mua lại theo hình thức đòn bẩy tài chính vào năm 2005.

Tiền bạc có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai của Carrick. MU cần thường xuyên giành quyền tham dự Champions League để cải thiện tình hình tài chính, vì vậy ban lãnh đạo CLB chắc chắn sẽ theo dõi sát diễn biến thành tích, đặc biệt là khả năng lọt vào top 4.

Carrick không ảo tưởng về việc màn khởi đầu mùa giải của MU đã đủ tốt hay chưa. Điều ông có thể hy vọng là quãng nghỉ dài dành cho đội tuyển quốc gia sẽ tạo cơ hội để toàn đội làm mới tinh thần và bắt đầu lại.

Điều đáng lo là trên lý thuyết, những trận đấu đầu mùa của MU đều tương đối dễ giành chiến thắng. Và khi bóng đá trở lại trong tháng 10, lịch thi đấu phía trước thậm chí còn khó khăn hơn nhiều. Nếu MU vẫn chưa thể xoay chuyển tình thế, những dòng tít về một “cơn ác mộng Halloween” gần như đã tự viết sẵn.

Ban lãnh đạo MU chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vị trí của Carrick đang bị đe dọa. Tuy nhiên, như thường lệ, mọi thứ sẽ được quyết định bởi kết quả.

Áp lực sẽ tăng lên sau mỗi thất bại và màn trình diễn kém thuyết phục. Dù vậy, "Quỷ đỏ" cũng không muốn tiếp tục sa thải thêm một HLV nữa sau khi phải chi gần 45 triệu bảng tiền đền bù để chấm dứt hợp đồng với Ten Hag và Amorim trong hai năm qua.

Cách duy nhất để thay đổi tình hình là giành chiến thắng. Carrick sẽ được trao thời gian để xoay chuyển tình thế. Nhưng câu hỏi là: Ông sẽ có bao nhiêu thời gian?