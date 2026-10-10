Fan MU lên kế hoạch chế giễu Man City ở đại chiến Tottenham

CĐV MU giăng biểu ngữ chế giễu Man City ở đại chiến Tottenham

Theo tờ The Athletic, một nhóm cổ động viên MU dự kiến khôi phục biểu ngữ từng được treo tại khán đài Stretford End của sân Old Trafford. Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Man City bị kết luận có tội đối với 114 trong tổng số 115 cáo buộc vi phạm tài chính liên quan đến các quy định của Ngoại hạng Anh.

Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào cuối tuần này sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia kéo dài. Manchester United sẽ tiếp đón Tottenham tại Old Trafford vào tối thứ Bảy. Đây cũng là thời điểm nhóm cổ động viên The Red Army dự kiến đưa biểu ngữ chế giễu đối thủ cùng thành phố trở lại sân vận động.

Biểu ngữ có tên gọi “ticker” từng xuất hiện tại khán đài Stretford End từ năm 2000. Trong lần đầu được treo, biểu ngữ ghi “24 năm”, nhằm chế giễu khoảng thời gian Man City chưa giành được danh hiệu lớn nào.

Biểu ngữ được gỡ xuống sau khi Man City vô địch Cúp FA năm 2011. Tuy nhiên, The Red Army đã chi 114 bảng Anh để làm một biểu ngữ mới, với con số được cập nhật nhằm tiếp tục chế giễu đối thủ.

Con số “51 năm” ám chỉ những danh hiệu của Man City từ năm 2011

Biểu ngữ mới sẽ ghi “51 năm”. Đây là cách cổ động viên MU mỉa mai Man City, hàm ý rằng những danh hiệu đội bóng này giành được kể từ chức vô địch Cúp FA năm 2011 không còn được tính đến.

Trước khi giành Cúp FA tại sân Wembley cách đây 15 năm, Man City chưa đoạt danh hiệu lớn nào kể từ chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh năm 1976. Vì vậy, con số trên biểu ngữ mới được xây dựng dựa trên cách nhìn nhận mang tính chế giễu của nhóm cổ động viên Man Utd, chứ không phải một thống kê chính thức về thành tích của Man City.

Việc lựa chọn con số 114 bảng Anh để làm biểu ngữ cũng gắn trực tiếp với thông tin về 114 cáo buộc mà Man City bị kết luận có tội. Qua đó, nhóm The Red Army đưa vụ việc liên quan đến các cáo buộc tài chính vào hoạt động cổ vũ và chế giễu đối thủ.

Man City bác bỏ cáo buộc, khẳng định có bằng chứng minh oan

Các cáo buộc nhằm vào Manchester City liên quan đến giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2018. Trong khoảng thời gian này, đội bóng giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, ba Cúp Liên đoàn Anh và một Cúp FA.

Man City tiếp tục khẳng định mình vô tội và thông báo đã nộp đơn kháng cáo vào tuần trước. Trong tuyên bố chính thức, câu lạc bộ cho biết đơn kháng cáo toàn diện đã được gửi đi lúc 19 giờ ngày 1/10/2026, nhằm phản đối kết luận của Ủy ban Ngoại hạng Anh trong vụ việc kỷ luật liên quan đến các cáo buộc.

Kháng cáo dự kiến được xem xét trước khi kết thúc năm

Theo thông tin được bài báo đăng tải, đơn kháng cáo của Man City dự kiến được xem xét trước khi năm 2026 kết thúc. Quyết định có thể được đưa ra vào khoảng tháng 1/2027.

Trong thời gian chờ kết quả kháng cáo, Man City vẫn giữ nguyên lập trường bác bỏ các cáo buộc, trong khi vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ bóng đá Anh.

Việc The Red Army dự kiến khôi phục biểu ngữ tại Old Trafford cho thấy các cáo buộc tài chính nhằm vào Man City đã trở thành chủ đề được khai thác trong sự cạnh tranh giữa hai đội bóng thành Manchester. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của vụ việc vẫn phụ thuộc vào quá trình xem xét kháng cáo và các thủ tục liên quan.