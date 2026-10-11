Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal - Chelsea phả hơi nóng vào gáy Man City

Arsenal và Brighton bứt phá

Arsenal vươn lên thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 2-1 trước Leeds United ở vòng 6, có cùng 15 điểm với đội đầu bảng Man City nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại. Brighton đứng thứ ba, trong khi Chelsea chen chân vào top 5. Ở chiều ngược lại, Manchester United và Tottenham tiếp tục chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Arsenal khó nhọc hạ Leeds

Arsenal giành chiến thắng quan trọng nhờ các pha lập công của Riccardo Calafiori và Bruno Guimaraes, qua đó nâng tổng điểm lên 15 sau sáu vòng đấu. Đội bóng Bắc London này tiếp tục gây sức ép lên Man City, dù đối thủ còn một trận chưa đấu với Liverpool.

Brighton cũng tận dụng tốt cơ hội khi đánh bại Sunderland 2-0, vươn lên vị trí thứ ba với 13 điểm. Chelsea thắng Bournemouth 5-1 để có 10 điểm, đứng thứ năm, bằng điểm Brentford nhưng xếp sau về hiệu số bàn thắng bại.

MU và Tottenham chưa thoát khủng hoảng

Manchester United hòa Tottenham 1-1 ngay trên sân Old Trafford. Bryan Mbeumo đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 73, nhưng Dominic Solanke ghi bàn gỡ hòa trong thời gian bù giờ, giúp Tottenham giành một điểm dù phải chơi thiếu người sau thẻ đỏ của Rodrigo Bentancur.

MU (áo đỏ) và Tottenham cùng gây thất vọng, đặc biệt là "Quỷ đỏ"

Trận hòa khiến MU tiếp tục đánh rơi điểm số và kéo dài chuỗi không thắng trên mọi đấu trường quốc nội lên năm trận. Tottenham cũng chưa thể tìm được chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng thoát khỏi vị trí cuối bảng nhờ bàn gỡ muộn.

Sau vòng 6, cuộc đua ở nhóm đầu vẫn xoay quanh Man City và Arsenal, trong khi Brighton nổi lên như một đối thủ đáng chú ý. Chelsea cũng cải thiện vị thế sau chiến thắng đậm. Trái lại, MU và Tottenham cần sớm cải thiện phong độ nếu không muốn tiếp tục sa lầy ở nhóm cuối bảng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại