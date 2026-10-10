MU - Tottenham đại chiến, liệu còn cửa đua top 4 Ngoại hạng Anh?

Premier League trở lại cuối tuần này và bên cạnh trận đại chiến Liverpool – Man City lẫn dư chấn của vụ scandal Man City gian lận, điều các fan quan tâm cũng sẽ là việc đội nhà có thể cải thiện phong độ đến mức nào để thay đổi cuộc đua mà họ tham gia.

Michael Carrick và các cầu thủ MU đang vật lộn đầu mùa giải với chỉ 5 điểm sau 5 vòng

Ví như MU, mùa trước về đích top 4 và có phong độ như một nhà vô địch, nhưng sang mùa này 5 điểm sau 5 vòng đầu khiến họ đứng ở nửa dưới BXH. Họ vẫn chỉ kém khu vực đua vé Cúp C1 có 4 điểm, và mùa giải vẫn còn dài để “Quỷ Đỏ” nâng cấp cuộc đua, thậm chí lên đua vô địch.

Nhưng vị trí hiện tại của BXH Premier League, dù chỉ sau 5 vòng, thường nói lên rất nhiều về cơ hội của các đội cho tới cuối mùa giải. Brighton và Brentford liệu có tiếp tục ở lại cuộc đua vé Cúp C1 từ giờ cho tới hết mùa bóng? Thực tế lịch sử cho thấy điều đó có thể xảy ra.

Độ biến thiên ngày càng nhỏ

So sánh BXH sau 5 vòng đầu của mùa 2025/26 so với cuối mùa, có tới 13 đội về đích ở vị trí giống như so với 5 vòng đầu, nếu không thì cũng quanh quẩn trong khoảng 4 bậc. Ví dụ: Arsenal đứng nhì bảng sau 5 vòng và sau đó vô địch, Sunderland đứng thứ 7 và về đích cũng thứ 7, trong có 2 đội rớt hạng đã dứng sẵn ở nhóm “đèn đỏ” từ đầu mùa.

So sánh BXH Premier League 2025/26 sau 5 vòng & khi kết thúc mùa giải

Tuy nhiên cũng có những đội thay đổi cục diện một cách khá ấn tượng. Tottenham đầu mùa đứng top 4 nhưng cuối mùa phải toát mồ hôi trụ hạng ở vị trí thứ 17, trong khi Aston Villa sau 5 vòng đứng trong nhóm xuống hạng nhưng lại về đích ở khu vực dự Cúp C1.

Tính rộng hơn nữa, trong 10 mùa gần nhất của Premier League thì có hơn 2/3 số đội thi đấu (138/200) đã về đích ở cùng vị trí, hoặc cách vị trí gốc 4 bậc, so với 5 vòng đầu tiên (có 27 đội về đích đúng vị trí gốc).

Trong các đội còn lại, có khoảng 50 đội về đích cách vị trí gốc từ 5-9 bậc, và chỉ 12 đội về đích cách vị trí gốc 10 bậc trở lên. Đáng nói là trong 12 đội đó có tới 3 đội đến trong mùa vừa qua, bao gồm Aston Villa và Tottenham vừa được đề cập.

Đầu mùa ở đâu, cuối mùa vẫn ở đó?

Thú vị ở chỗ, vị trí đầu bảng lại không có xu hướng giữ nguyên sau 5 vòng. 6 mùa gần nhất, Man City mùa 2023/24 là đội duy nhất đã vô địch sau khi chiếm ngôi đầu bảng sau 5 vòng đầu. Man City trong quá khứ cũng đã từng 2 lần toàn thắng 5 vòng đầu như mùa này, nhưng ở các mùa 2015/16 và 2016/17 họ đều kết thúc mùa trong cuộc đua top 4. Tương tự là Liverpool mùa trước và Arsenal 2022/23.

Man City mùa này đã thắng 5 vòng đầu tiên, nhưng những đội toàn thắng sau 5 vòng đầu ít khi vô địch trong các mùa gần đây

Ngoài nhóm đua vô địch, các vị trí tranh cúp châu Âu phía sau cũng thường ổn đinh khá nhanh, trong đó mùa 2024/25 có top 8 đội về đích cũng là những đội góp mặt top 8 sau 5 vòng đầu.

Vậy còn nhóm rớt hạng? 6 trong 7 mùa giải gần nhất đội bét bảng sau 5 vòng đầu vẫn là đội bét bảng khi mùa giải kết thúc. Với cả nhóm 3 đội cuối bảng, 3 mùa giải gần nhất những đội tụt hạng đều đứng trong nhóm “đèn đỏ” sau 5 trận đầu tiên.

Đây là một sự chuyển biến rất đáng lo cho Tottenham, bởi ở thập kỷ trước điều này thường không xảy ra và thậm chí các đội xếp cuối sau 5 vòng đầu lại hay trụ hạng. Mùa 2022/23 là lần gần nhất mà có đội xếp ở nửa trên BXH vẫn rơi xuống Championship, khi Leeds và Southampton lần lượt xếp thứ 7 & thứ 9 sau 5 vòng đầu.

MU hay Tottenham vẫn có thể thoát khỏi khu vực hiện tại để leo cao trong phần còn lại của mùa giải, lịch sử cho thấy điều đó đã xảy ra mùa trước. Nhưng họ sẽ phải nhanh chóng vào đà chiến thắng, mà trận tiếp theo chính là 2 đội gặp nhau (23h30, 10/10).