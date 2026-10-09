Haaland kêu gọi Man City đoàn kết, Liverpool sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ?

Haaland động viên người hâm mộ Man City

Manchester City đang trải qua giai đoạn đầy bất ổn sau khi ủy ban độc lập xác định CLB vi phạm toàn bộ các cáo buộc liên quan đến những quy định tài chính trọng yếu của Ngoại hạng Anh. Đội bóng đã đệ đơn kháng cáo, khẳng định phán quyết tồn tại nhiều sai sót về nội dung và quy trình.

Haaland hướng đến đại chiến với Liverpool

Giữa sức ép dư luận, Erling Haaland lựa chọn gửi thông điệp đoàn kết thay vì đi sâu vào những tranh luận pháp lý.

“Chúng tôi phải sát cánh bên nhau, duy trì tinh thần tích cực. Dù chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, chúng ta vẫn phải mỉm cười. Hãy nhìn về phía trước, cố gắng giành chiến thắng và tận hưởng hành trình này”, tiền đạo người Na Uy chia sẻ.

Haaland cũng nhấn mạnh tình cảm dành cho thành phố Manchester và những người hâm mộ đội bóng. Anh cho biết bản thân cũng là một cổ động viên, đồng thời thấu hiểu cảm xúc của những người đang lo lắng trước tương lai CLB.

Hơn 100 vi phạm tài chính phủ bóng đen lên Man City

Theo kết luận của ủy ban độc lập, trong giai đoạn từ mùa giải 2009 - 2018, Man City sử dụng những hợp đồng bị mô tả là “giả tạo” với các đối tác thương mại, qua đó che giấu nguồn tài trợ. Cơ quan này cho rằng những thỏa thuận trên giúp CLB thổi phồng doanh thu thêm 830 triệu bảng.

Cáo buộc vi phạm luật Công bằng tài chính đang bủa vây Man City

Man City còn bị xác định cung cấp báo cáo tài chính không phản ánh trung thực tình hình thực tế, vi phạm nghiêm trọng các giới hạn chi tiêu của Ngoại hạng Anh và UEFA, cùng hơn 100 quy định khác của giải đấu. Ba trong bốn cáo buộc liên quan đến việc không hợp tác với ban tổ chức cũng được xác nhận.

Đội chủ sân Etihad phản bác quyết liệt, khẳng định mình “vô tội” và cho rằng phán quyết chứa đựng những sai sót nghiêm trọng về pháp luật, nguyên tắc và sự thật.

Đại chiến Liverpool và nguy cơ kháng cáo kéo dài đến năm 2027

Man City sẽ làm khách trên sân Liverpool vào Chủ nhật. Đây vốn là cuộc đối đầu đỉnh cao của bóng đá Anh, nhưng lần này đội bóng của Enzo Maresca còn phải chịu sức ép từ những biến động ngoài sân cỏ.

Haaland thừa nhận các trận đấu với Liverpool luôn đặc biệt. Anh nhớ lại thời còn khoác áo Salzburg và Dortmund, thường xuyên theo dõi những màn so tài giữa hai đội dưới thời Guardiola và Jurgen Klopp.

Haaland khẳng định, đây là lúc Man City phải đoàn kết

“Tôi từng thắng, hòa và thua tại Anfield. Mỗi trận đấu ở Ngoại hạng Anh đều khác nhau, nhưng những cuộc đối đầu với Liverpool luôn đặc biệt”, Haaland nói.

Trong khi đó, quá trình kháng cáo có nguy cơ kéo dài. Man City bị buộc tội từ năm 2023 và phiên điều trần diễn ra năm 2024, trước khi cơ chế kháng cáo rút gọn mới được áp dụng. Nếu tranh chấp về tính hiệu lực của quy định này phát sinh, vụ việc có thể kéo dài đến năm 2027.

Lời kêu gọi của Haaland không thể giải quyết cuộc chiến pháp lý, nhưng phản ánh nỗ lực duy trì sự ổn định trong phòng thay đồ. Với Man City, nhiệm vụ trước mắt vẫn là tập trung vào bóng đá giữa giai đoạn bất định chưa có hồi kết.