Cựu hậu vệ Tottenham tuyên bố ứng cử chủ tịch FIFA, trở thành ứng viên đầu tiên tranh ghế với Infantino

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Borussia Dortmund vs Werder Bremen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Genoa vs Fiorentina
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Mainz 05 vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Ipswich Town vs Fulham
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Frosinone
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Frosinone - FRO Frosinone
-
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Bắc Ninh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Hull City vs Everton
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-

Cựu hậu vệ Tottenham tuyên bố ứng cử chủ tịch FIFA, trở thành ứng viên đầu tiên tranh ghế với Infantino

Sự kiện: Tottenham

Cựu trung vệ của Tottenham Hotspur, Ramon Vega, vừa chính thức tuyên bố tham gia tranh cử chức chủ tịch FIFA, đối đầu trực tiếp với đương kim chủ tịch Gianni Infantino. Ông là ứng viên đầu tiên chính thức lên tiếng đấu lại Infantino.

Cựu hậu vệ Tottenham tuyên bố ứng cử chủ tịch FIFA, trở thành ứng viên đầu tiên tranh ghế với Infantino - 1

Ramon Vega từng có 23 lần khoác áo đội tuyển Thụy Sỹ. Tại CLB, cựu hậu vệ 55 tuổi thi đấu cho Tottenham, Celtic, Watford, Cagliari và Grasshoppers. Kể từ khi treo giày năm 2004, Vega chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tài chính và từng bày tỏ ý định tranh cử chức chủ tịch FIFA vào các năm 2015, 2019 và 2022.

Tuy nhiên, ở những lần trước, ông đều không đạt được điều kiện tiên quyết là sự ủng hộ bằng văn bản từ ít nhất 5 trong số 211 liên đoàn thành viên FIFA. Bên cạnh đó, các ứng viên tranh cử còn phải chứng minh vai trò tích cực trong hoạt động bóng đá ở 2 trong 5 năm gần nhất và vượt qua quy trình thẩm tra tư cách khắt khe từ ủy ban giám sát của FIFA.

Nhưng lần này, Vega tin rằng ông ít nhất sẽ lọt qua “vòng sơ loại” để chính thức thách thức Infantino. Trong thông cáo đưa ra vào hôm qua, Vega nhấn mạnh rằng nền bóng đá toàn cầu “đang trong tình trạng nguy kịch và cần được cải tổ toàn diện”. Ông khẳng định môn thể thao này không thuộc về các vị chủ tịch hay các liên đoàn, mà luôn lớn hơn bất kỳ cá nhân hay thiết chế quyền lực nào.

Vega sẽ trở thành nhân vật đầu tiên công khai ý định thách thức vị thế lãnh đạo của Infantino trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội FIFA vào tháng 3 tới tại Rabat, Morocco, nơi Infantino dự định tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.

Ramon Vega thi đấu 64 trận, ghi 7 bàn cho Tottenham

Ramon Vega thi đấu 64 trận, ghi 7 bàn cho Tottenham

Chiến dịch tranh cử của Vega nổ ra đúng vào thời điểm Infantino đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ giới lãnh đạo bóng đá châu Âu. UEFA công khai tuyên bố đã đánh mất niềm tin vào Infantino sau khi kế hoạch huy động quỹ đầu tư tư nhân đầy tranh cãi cho World Cup bị 3 liên đoàn châu lục bác bỏ và buộc phải hủy bỏ hồi tháng 7.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cùng các phó chủ tịch FIFA đại diện cho châu Á và Bắc Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Infantino vì "sự lừa dối và làm xói mòn lòng tin". Ngoài ra, cách thức điều hành của bộ máy FIFA xung quanh trường hợp Folarin Balogun (dính thẻ đỏ nhưng được FIFA ưu ái hoãn thi hành án treo giò) cũng bị đặt dấu hỏi lớn.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Berlin, UEFA đang tích cực tìm kiếm một gương mặt khả dĩ để đối đầu với người đứng đầu FIFA, dù cả ông Ceferin lẫn các lãnh đạo quyền lực của châu Á và Bắc Mỹ đều không có ý định đứng tên trên lá phiếu. Người được UEFA đặt niềm tin là Al-Khelaifi, chủ tịch PSG thì vẫn chưa chính thức xác nhận tư cách tranh cử.

Về phần mình, vị chủ tịch đương nhiệm Infantino vẫn duy trì ưu thế rất lớn với khoảng 90 cam kết ủng hộ ban đầu, đồng thời tích cực củng cố "thành trì" quyền lực tại châu Phi khi tham dự hội nghị chiến lược cùng Arsene Wenger tại Cape Verde. Ngoài châu Phi, ông Infantino còn nhận được sự hậu thuẫn từ Qatar, Indonesia, Saudi Arabia… thậm chí vài quốc gia châu Âu như Latvia, Azerbaijan vẫn ủng hộ ông. Tất cả những gì Infantino đang có chắc chắn sẽ trở thành trở ngại khổng lồ với Ramon Vega.

FIFA cáo buộc UEFA thực hiện "chiến dịch bôi nhọ" nhằm vào Chủ tịch Infantino
FIFA cáo buộc UEFA thực hiện "chiến dịch bôi nhọ" nhằm vào Chủ tịch Infantino

FIFA cáo buộc UEFA thực hiện một “chiến dịch bôi nhọ nhằm vào tổ chức này và ban lãnh đạo” trong động thái phản đối vụ kiện liên quan đến kế hoạch đã...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2026 13:30 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tottenham Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN