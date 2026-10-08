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3 tuần định đoạt ghế nóng HLV Carrick, 8 trận khổ chiến chờ MU

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United

HLV Michael Carrick đang chịu áp lực ngày càng lớn tại Manchester United khi thành tích sa sút của đội bóng khiến tương lai nhà cầm quân người Anh bị đặt dấu hỏi.

   

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, HLV Michael Carrick đã bước vào giai đoạn “quyết định” để xoay chuyển tình hình và thuyết phục ban lãnh đạo rằng ông vẫn là người phù hợp để đưa đội bóng tiến lên.

MU gây thất vọng thời gian qua

MU gây thất vọng thời gian qua

Carrick được MU trao hợp đồng 2 năm hồi tháng 5 sau khi gây ấn tượng trong thời gian làm HLV tạm quyền. Ông từng tạo ra bầu không khí tích cực tại Old Trafford, đưa đội bóng giành vé dự Champions League và đánh bại một số đối thủ thuộc nhóm “Big Six”.

Tuy nhiên, phong độ của MU đi xuống trước đợt tập trung đội tuyển. “Quỷ đỏ” chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có thất bại trước Man City dù đối thủ chỉ còn 10 người, bị Brighton loại khỏi League Cup và bị Fulham cầm hòa 1-1 sau màn trình diễn kém thuyết phục.

MU vẫn đặt niềm tin vào Carrick

Chuyên gia Romano cho biết, Carrick chưa đối diện nguy cơ bị sa thải ngay lập tức, bất chấp áp lực gia tăng. MU vẫn tin tưởng chiến lược gia người Anh bởi ban lãnh đạo nhận thấy phòng thay đồ chưa xuất hiện bất kỳ rạn nứt nào.

HLV Carrick vẫn được tin tưởng ở thời điểm hiện tại

HLV Carrick vẫn được tin tưởng ở thời điểm hiện tại

“Manchester United đang phát đi những tín hiệu tự tin dành cho Michael Carrick vì một lý do quan trọng: CLB cảm nhận và tin rằng các cầu thủ vẫn 100% ủng hộ HLV. Không có sự chia rẽ hay rạn nứt nào”, Romano tiết lộ.

Dù vậy, thành tích 3 thất bại, 2 trận hòa và chỉ 2 chiến thắng trong 7 trận trên tất cả các đấu trường từ đầu mùa là không đủ để Carrick có thể tiếp tục an toàn. Nhà báo Romano nhấn mạnh MU cần nhanh chóng cải thiện kết quả và màn trình diễn để tránh những “đám mây đen” bắt đầu xuất hiện tại Old Trafford.

Nên nhớ, Antonio Conte và Julian Nagelsmann bắt đầu được nhắc đến như những phương án thay thế tiềm năng. Fabian Hurzeler và Eddie Howe cũng có thể xuất hiện trong danh sách ứng viên.

Tuy nhiên, Romano khẳng định MU hiện vẫn kiên định với Carrick và hy vọng đội bóng có thể đảo chiều tình hình, bắt đầu từ trận đấu trên sân nhà gặp Tottenham.

8 trận khổ chiến chờ thầy trò Carrick

Chặng đường sắp tới được đánh giá là vô cùng cam go với MU. Ngay khi đợt tập trung ĐTQG tháng 9 và 10 kết thúc, “Quỷ đỏ” dù vẫn mang trong mình những vết thương, sẽ ngay lập tức phải đương đầu với những đối thủ thực sự lớn.

MU cần sớm cải thiện thành tích

MU cần sớm cải thiện thành tích

Tottenham là đối thủ bắt đầu chuỗi 8 trận khổ hạnh của MU (diễn ra lúc 23h30 ngày 10/10, giờ Hà Nội). Sau đó là hàng loạt khó khăn chờ thầy trò Carrick: Atletico Madrid, Como, Roma ở Champions League và Leeds, Bournemouth, Chelsea, Aston Villa tại đấu trường Ngoại hạng Anh.

Sau chặng tourmalet đó, sân khấu sẽ nhường lại cho loạt FIFA Days tháng 11. Nếu MU không có kết quả tốt ở giai đoạn tới, hoàn toàn có khả năng HLV Carrick mất việc và đội chủ sân Old Trafford bổ nhiệm HLV mới trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia kế tiếp.

Lịch thi đấu của MU chặng kế tiếp

3 tuần định đoạt ghế nóng HLV Carrick, 8 trận khổ chiến chờ MU - 4

8

Liverpool - Man City 11.10

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2026 02:55 AM (GMT+7)
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