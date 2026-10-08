MU rơi vào vòng lặp quen thuộc, Carrick nối gót 4 HLV "bay ghế" giữa mùa?

MU lại đi vào vòng lặp cũ?

Với nhiều người hâm mộ, chu kỳ quen thuộc của MU dường như đang quay trở lại. Phong độ khởi sắc dưới thời Michael Carrick từng thắp lên hy vọng rằng đội bóng cuối cùng cũng đang đi đúng hướng vào cuối mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, khởi đầu khó khăn ở mùa giải mới đã nhanh chóng phủ bóng lên những tín hiệu tích cực đó, đồng thời khiến sức ép dành cho HLV trưởng ngày càng gia tăng.

Kịch bản này từng xảy ra với Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Erik ten Hag và Ruben Amorim. Sau những giai đoạn lạc quan — có thời điểm kéo dài hơn, có thời điểm chỉ tồn tại trong thời gian ngắn — MU lại bất ngờ sa sút, dẫn đến việc HLV gần như không thể tránh khỏi cảnh chia tay.

MU đã sa thải HLV giữa mùa ở cả hai mùa giải gần nhất: Ten Hag vào tháng 10/2024 và Amorim vào tháng 1/2026. Nhìn rộng hơn, trong 8 mùa giải đã hoàn tất gần đây, có tới 4 HLV của MU bị sa thải khi mùa giải đang diễn ra.

Sức ép dành cho Carrick — người chỉ ký hợp đồng hai năm khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng lâu dài hồi tháng 5 — càng lớn khi MU chỉ thắng 2 trong 7 trận đầu tiên trên mọi đấu trường.

Bàn gỡ ở phút cuối giúp MU hòa 1-1 trên sân Fulham trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia đã ngăn họ rơi vào chuỗi ba thất bại liên tiếp. Dù vậy, Carrick và MU một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Trong thời gian các đội tuyển quốc gia tập trung, sự chú ý chủ yếu hướng về Manchester City và vụ kiện liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. MU có thể nhận được khoản bồi thường lên tới hàng triệu bảng, nhưng hệ quả trước mắt — và cũng là điều dễ chịu đối với họ — là tâm điểm truyền thông đã chuyển sang Etihad thay vì Old Trafford.

Liệu điều đó có còn tiếp diễn sau trận đấu với Tottenham Hotspur vào thứ Bảy, trong bối cảnh chính Tottenham cũng đang rơi vào khủng hoảng? Hay đã có đủ lý do để đặt dấu hỏi về vị trí của Carrick?

Lịch sử có đang lặp lại?

Có rất nhiều điểm tương đồng với những gì từng xảy ra. Ten Hag bị sa thải sau khi MU chỉ thắng 4 trong 13 trận đầu tiên trên mọi đấu trường ở mùa giải 2024-25. Amorim sống sót qua giai đoạn khởi đầu với chỉ 2 chiến thắng trong 7 trận, nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi vào tháng 1.

Solskjær chỉ trụ được 17 trận ở mùa giải 2021-22, dù trước đó ông đã giúp MU giành vị trí á quân. Mourinho cũng từng đưa đội bóng về nhì ở mùa giải 2017-18, nhưng bị sa thải chỉ sau 24 trận của mùa tiếp theo.

Những tiền lệ đó cho thấy tình hình tại Old Trafford có thể đảo chiều nhanh đến mức nào.

Carrick từng thắng 12 trong 17 trận sau khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào tháng 1 mùa trước. Ông chỉ nhận 2 thất bại và gây ấn tượng với những chiến thắng trước Manchester City, Arsenal, Chelsea và Liverpool.

Trong cùng khoảng thời gian đó, không HLV nào tại Ngoại hạng Anh giành được nhiều điểm hơn Carrick. MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba và giành quyền tham dự Champions League.

Nhưng cũng giống như những thành tích từng giúp Mourinho và Solskjær nhận được sự ủng hộ, những gì Carrick đạt được nhanh chóng bị lãng quên.

Thất bại trước tân binh Hull City ngay ở vòng đấu mở màn khiến Carrick lập tức rơi vào thế bị động. Màn trình diễn trước Manchester City, dù đối thủ chỉ còn 10 người, cũng rất đáng thất vọng. Tệ hơn nữa, MU dẫn Brighton & Hove Albion 2-0 chỉ sau 10 phút nhưng cuối cùng lại thua ở Carabao Cup.

Carrick, tuy nhiên, cho rằng đội bóng của ông đã phải chịu những tình huống bất lợi vì những khác biệt rất nhỏ.

Everton gỡ hòa ở thời gian bù giờ nhờ một cú sút khó tin của Ainsley Maitland-Niles. Bàn thắng quyết định của Erling Haaland giúp Manchester City đánh bại MU cũng được cho là xuất phát từ một quyết định sai lầm của trọng tài.

Bàn thắng của Fulham cũng đến từ một tình huống rất hy hữu khi bóng bật vào người Senne Lammens rồi đổi hướng chạm Lisandro Martínez. Nếu nhận định của Carrick là đúng, MU có thể không còn cách chuỗi kết quả tích cực quá xa.

Các con số nói gì về phong độ của MU?

Câu trả lời ngắn gọn là: còn tùy vào việc nhìn vào chỉ số nào. Các cầu thủ MU nhận nhiều chỉ trích vì bị cho là thiếu nỗ lực. Fulham chạy nhiều hơn MU tới 6,5 km trong trận đấu tại Craven Cottage. Đội bóng của Carrick cũng bị Hull, Ipswich Town và Everton vượt qua về tổng quãng đường di chuyển.

Sau 5 vòng đấu Ngoại hạng Anh, MU đứng thứ 20/20 đội về quãng đường di chuyển ở cường độ cao, thời gian hoạt động ở cường độ cao, số lần chạy nước rút và tổng thời gian chạy nước rút.

Trong bối cảnh một đội bóng liên tục không giành chiến thắng, những con số này rõ ràng rất bất lợi. Tuy nhiên, không có mối tương quan thực sự rõ ràng giữa các chỉ số vận động và thành tích.

Mùa trước, Leeds United đứng thứ hai Ngoại hạng Anh về tổng quãng đường di chuyển trung bình mỗi trận nhưng chỉ kết thúc ở vị trí thứ 14. Aston Villa đứng thứ 16 về chỉ số này nhưng lại cán đích thứ tư.

Điều quan trọng hơn là đội bóng chạy như thế nào và chạy vào thời điểm nào.

Carrick không muốn công khai chỉ trích các học trò, vì vậy chỉ ông mới biết liệu các cầu thủ có thực hiện đúng chỉ đạo chiến thuật hay đơn giản là chưa làm việc đủ chăm chỉ.

Ở những chỉ số khác, MU lại đang cho thấy những dấu hiệu tích cực.

Họ đứng thứ hai về số cú sút trúng đích trung bình mỗi trận và số đường chuyền chính xác mỗi trận. MU dẫn đầu về số quả tạt chính xác và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Họ cũng là đội đưa bóng trúng khung gỗ nhiều nhất.

Sau 5 vòng đấu, MU đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng nhưng xếp thứ tư về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) và thứ bảy về bàn thua kỳ vọng.

Nếu chỉ xét chênh lệch xG không tính phạt đền, các số liệu thống kê cho thấy đội bóng của Carrick đáng lẽ phải đứng thứ tư, sau Arsenal, Brentford và Man City.

Tài chính đang trở thành vấn đề

Nhiều người hâm mộ thất vọng với hoạt động chuyển nhượng mùa hè và cho rằng Carrick không được cung cấp đủ lực lượng cần thiết.

MU chi tiêu ít hơn các đối thủ truyền thống trong nhóm Big Six gồm Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham và Chelsea. Manchester City, Liverpool, Tottenham và Chelsea đều bỏ ra ít nhất 100 triệu bảng cho một cầu thủ duy nhất.

Các nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng ngân sách chuyển nhượng ban đầu của MU trong mùa hè vào khoảng 120 triệu bảng.

Cuối cùng, họ chi 155 triệu bảng để chiêu mộ Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba, đồng thời thu về khoảng 45 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.

Các số liệu tài chính được công bố tuần trước phần nào lý giải tại sao ngân sách chuyển nhượng của MU bị hạn chế.

Từ tháng 3 đến tháng 6, MU đã hoàn trả khoảng 150 triệu bảng từ một hạn mức tín dụng quay vòng. CLB cũng chi hơn 60 triệu bảng để mua khu đất cần thiết cho dự án sân vận động mới có sức chứa 100.000 chỗ ngồi.

Nguồn tin từ CLB nói với ESPN rằng xét về hoạt động chuyển nhượng mùa hè, MU đã "hoạt động trong khả năng tài chính của mình".

Nói cách khác, đội bóng không có đủ ngân sách để tiếp tục mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

Tuy nhiên, không thể bỏ qua thực tế rằng tình hình tài chính của MU đang rất căng thẳng, một phần do khoản nợ khoảng 1 tỷ bảng được gia đình Glazer chất lên CLB kể từ khi hoàn tất thương vụ thâu tóm bằng đòn bẩy tài chính vào năm 2005.

Vấn đề tài chính cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của Carrick.

MU cần thường xuyên giành quyền tham dự Champions League để củng cố nguồn thu. Vì vậy, ban lãnh đạo CLB chắc chắn sẽ theo dõi sát diễn biến thành tích, đặc biệt là khả năng kết thúc mùa giải trong top 4.

MU sẽ đi về đâu?

Carrick không ảo tưởng về việc khởi đầu mùa giải của MU đã đủ tốt hay chưa. Điều ông có thể hy vọng là quãng nghỉ dài dành cho các đội tuyển quốc gia sẽ tạo cơ hội để toàn đội làm mới tinh thần và bắt đầu lại.

Điều đáng lo là trên lý thuyết, những trận đấu đầu tiên của MU đều được xem là có thể giành chiến thắng. Trong khi đó, lịch thi đấu sau khi Ngoại hạng Anh trở lại vào tháng 10 lại khó khăn hơn đáng kể.

MU sẽ bắt đầu bằng cuộc tiếp đón Tottenham, đội vẫn chưa biết thắng, tại Old Trafford. Sau đó là ba chuyến làm khách khó khăn trước Atlético Madrid, Leeds United và Como, trước khi trở về sân nhà gặp AFC Bournemouth rồi làm khách của Chelsea vào ngày 31/10.

Nếu đến thời điểm đó MU vẫn chưa thể xoay chuyển tình hình, những tiêu đề về một "cơn ác mộng Halloween" tại Old Trafford gần như đã có sẵn.

Ban lãnh đạo MU chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vị trí của Carrick đang bị đe dọa. Tuy nhiên, như thường lệ, kết quả sẽ là yếu tố quyết định.

Sức ép sẽ tăng lên sau mỗi thất bại và mỗi màn trình diễn kém thuyết phục. Dù vậy, MU cũng không muốn tiếp tục sa thải thêm một HLV nữa sau khi đã phải trả gần 45 triệu bảng tiền đền bù để chấm dứt hợp đồng với Ten Hag và Amorim trong hai năm qua.

Cách duy nhất để thay đổi tình hình là giành chiến thắng. Những tin đồn về Antonio Conte đã bắt đầu xuất hiện trên truyền thông Italy, với thông tin cho rằng HLV người Italy quan tâm đến công việc tại Old Trafford.

Eddie Howe, người có nhiều kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh sau thời gian dẫn dắt Bournemouth và Newcastle United, cũng đang là HLV tự do.

MU cũng được biết đến là đội bóng đánh giá cao Kieran McKenna. HLV người Bắc Ireland hiện chưa có việc kể từ khi rời Ipswich hồi tháng 6, và từng được MU liên hệ khi vị trí của Ten Hag bị đe dọa vào mùa hè năm 2024. Carrick sẽ được trao thời gian để xoay chuyển tình thế. Câu hỏi là: Ông có thể cải thiện tình hình trong bao lâu?