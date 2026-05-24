Trực tiếp vòng cuối Ngoại hạng Anh: Sao Bournemouth phủ nhận ghi bàn vì Arsenal
Tổng hợp những thông tin bên lề nóng hổi trước vòng 38 của Ngoại hạng Anh 2025/26.
Các cặp đấu vòng 38 Premier League (đều diễn ra lúc 22h, 24/5)
Manchester City - Aston Villa
Crystal Palace - Arsenal
Brighton - Manchester Utd
Tottenham - Everton
West Ham - Leeds
Liverpool - Brentford
Sunderland - Chelsea
Nottingham Forest - Bournemouth
Fulham - Newcastle
Burnley - Wolverhampton
Kroupi đang nổi lên là mục tiêu của Arsenal mùa sau. Nhiều người cho rằng bàn thắng của Kroupi vào lưới Man City là "màn chào hàng" của cầu thủ này. Tuy nhiên, tiền đạo của Bournemouth đã lên tiếng phủ nhận. "Tôi nhận được rất nhiều lời khen và câu nói như vậy. Nhưng điều đó là sai sự thật. Tôi không ghi bàn vì Arsenal. Tôi ghi bàn vì Bournemouth. Nếu đó là Arsenal, tôi vẫn ghi bàn thôi".
Theo nguồn tin từ Anh, Maxence Lacroix sẽ thi đấu trận cuối cùng cho Crystal Palace. Trung vệ người Pháp sẽ tìm kiếm bến đỗ mới và ưu tiên những đội bóng được đá ở Champions League mùa sau. Trong khi đó, Palace chấp nhận mất trụ cột và thu về khoảng 40 triệu euro.
Mặc dù được CLB cho phép về Argentina để dưỡng thương, thế nhưng Cristian Romero vẫn quyết định bay về Anh để cổ vũ Tottenham ở vòng cuối của Ngoại hạng Anh. Trung vệ người Argentina vẫn đang điều trị chấn thương dây chằng đầu gối nên chắc chắn không thể ra sân.
MU không thể ngoi lên cao hơn thứ 3, họ cũng không sợ rơi khỏi top 5. Nhưng trận gặp Brighton là cơ hội cuối để Bruno Fernandes độc chiếm kỷ lục kiến tạo trong 1 mùa ở Premier League. Anh đang dừng ở mốc 20, ngang bằng Kevin De Bruyne và Thierry Henry, nhưng anh sẽ phải đạt con số 21 trong lúc phải đá giữ chân để chờ World Cup, và nhiều đồng đội của anh cũng vậy.
Nhưng với Brighton thì trận này ý nghĩa hơn nhiều. Họ phải thắng, đồng thời mong Bournemouth thua Nottingham Forest, và thậm chí cả Aston Villa thua Man City. Khi đó vị trí thứ 6 sẽ thuộc về họ, và đi kèm suất dự Champions League được chuyển xuống do Aston Villa đã vô địch Europa League.
Liverpool vẫn chưa xong việc, họ ít nhất phải không thua Brentford trên sân nhà để đoạt vé dự Champions League. Và trận đấu có thể đi kèm chút căng thẳng, khi một bộ phận không nhỏ khán giả Anfield đã phát ngán Arne Slot nhưng lại sững sờ khi Liverpool vẫn đặt niềm tin vào HLV này.
Dù vậy sẽ có một sự kiện không kém quan trọng, đó là lễ chia tay của Mohamed Salah và Andy Robertson. Hai cơn lốc đường biên đã tạo nên hình ảnh tấn công dữ dội và thần tốc của Liverpool dưới kỷ nguyên Jurgen Klopp, nhưng họ đã đến tuổi nên ra đi để tiếp tục sự nghiệp. Và Anfield đang rất nóng lòng với cơ hội để tri ân hai tượng đài.
1 thập kỷ vinh quang đã đến hồi kết. Pep Guardiola sẽ nói lời tạm biệt với các CĐV, cầu thủ Man City tối nay. Mặc dù đã không thể vô địch Premier League, ông vẫn sẽ ra đi với 2 chiếc cúp quốc nội để ăn mừng cùng các fan.
Man City sẽ tổ chức một bữa chia tay hứa hẹn rất xúc động cho Pep, nhưng sẽ không chỉ có ông được tôn vinh trong ngày này. Bernardo Silva, John Stones cũng sẽ rời CLB sau rất nhiều năm tận tụy và góp mặt trong mọi chiến thắng vĩ đại của kỷ nguyên Guardiola.
Sự chờ đợi đã kết thúc, Arsenal là nhà vô địch Anh, lần đầu tiên sau 22 năm. Và hôm nay họ sẽ được sờ vào chiếc cúp vô địch, ăn mừng với nó trước khi đưa cúp vào bảo tàng của CLB. Arsenal đã lên ngôi sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa, do đó thầy trò HLV Mikel Arteta phải chờ tới hôm nay để có màn ăn mừng cùng các fan.
Được biết Crystal Palace cũng sẽ có lễ xếp hàng danh dự để chào các nhà tân vô địch, đặc biệt là những sự chúc mừng dành cho Eberechi Eze sau những cống hiến của anh cho Palace. Trận đấu giữa hai đội không có nhiều ý nghĩa, hai bên dự kiến sẽ đá với lực lượng dự bị để dưỡng sức cho chung kết Champions League và Conference League sắp diễn ra.
Trận đấu diễn ra tại Selhurst Park nên sau trận Arsenal sẽ mang cúp di chuyển về Bắc London để có tiệc mừng với các CĐV. Nhưng tại sân đấu này cũng sẽ có một buổi lễ khác, HLV Oliver Glasner sẽ nói lời chia tay sân đấu thân thuộc, nơi ông đã trở thành HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB.
Sự xuất hiện của Tottenham ở Premier League sẽ được quyết định trong buổi tối nay. Họ vẫn đang đứng ngoài khu vực nguy hiểm, nhưng một thất bại trước Everton, kết hợp với West Ham đánh bại Leeds, sẽ đưa West Ham vượt lên thứ 17 và đưa Tottenham xuống chơi ở Championship.
Tottenham có tới 90% khả năng trụ hạng do hơn West Ham 2 điểm lẫn hơn hẳn về hiệu số, nhưng các fan vẫn không thể bớt lo lắng. Họ đã không thắng trên sân nhà ở 10 trận gần nhất tại Premier League và cả mùa giải họ cũng chỉ thắng 2 trận tại sân nhà của mình.
Điều khiến các fan Tottenham không tin nổi mắt mình là sự thay đổi cục diện giữa hai đội so với lượt đi. Khi Tottenham thắng 3-0 trên sân của Everton hồi cuối tháng 10/2025, Tottenham đang đứng thứ 3 trên BXH và chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm. Sau 7 tháng, Tottenham đã có 3 đời HLV khác nhau, lần đầu tiên trong lịch sử CLB thua 6 trận liên tiếp, và đã không thắng trong 15 vòng liên tục.
Sẽ là một cơn ác mộng không ai tin nổi nếu họ xuống hạng, lần đầu tiên sau 49 năm.
(Chung kết playoff Championship) Một bàn thắng rất muộn ở phút bù giờ hiệp 2 đã định đoạt tấm vé cuối cùng lên Premier League.
-24/05/2026 11:53 AM (GMT+7)