Trực tiếp vòng cuối Ngoại hạng Anh: Sao Bournemouth phủ nhận ghi bàn vì Arsenal

Arsenal chờ mở tiệc & lời chia tay của Glasner với Palace

Sự chờ đợi đã kết thúc, Arsenal là nhà vô địch Anh, lần đầu tiên sau 22 năm. Và hôm nay họ sẽ được sờ vào chiếc cúp vô địch, ăn mừng với nó trước khi đưa cúp vào bảo tàng của CLB. Arsenal đã lên ngôi sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa, do đó thầy trò HLV Mikel Arteta phải chờ tới hôm nay để có màn ăn mừng cùng các fan.

Được biết Crystal Palace cũng sẽ có lễ xếp hàng danh dự để chào các nhà tân vô địch, đặc biệt là những sự chúc mừng dành cho Eberechi Eze sau những cống hiến của anh cho Palace. Trận đấu giữa hai đội không có nhiều ý nghĩa, hai bên dự kiến sẽ đá với lực lượng dự bị để dưỡng sức cho chung kết Champions League và Conference League sắp diễn ra.

Trận đấu diễn ra tại Selhurst Park nên sau trận Arsenal sẽ mang cúp di chuyển về Bắc London để có tiệc mừng với các CĐV. Nhưng tại sân đấu này cũng sẽ có một buổi lễ khác, HLV Oliver Glasner sẽ nói lời chia tay sân đấu thân thuộc, nơi ông đã trở thành HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB.