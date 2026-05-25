Nước mắt ngày chia tay Man City của Pep Guardiola

Thất bại 1-2 trước Aston Villa ở vòng đấu cuối Premier League 2025-2026, buổi lễ chia tay mà Man City dành cho HLV Pep Guardiola và các "đại công thần" Bernardo Silva, John Stones, Ilkay Gundogan, Ederson có đôi chút khiến tất cả phải suy nghĩ.

Hai thầy trò Pep Guardiola và Bernardo Silva sẽ rời Man City

Tuy vậy, khán giả ngồi chật cầu trường Etihad - những người đã chứng kiến mọi thăng trầm của Man City tròn 1 thập kỷ qua - vẫn trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc trong trận đấu cuối cùng của Pep Guardiola trên cương vị thuyền trưởng Man City.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu được những giọt nước mắt khi nhìn lại quãng đường 10 năm cùng "The Citizens" mang về 20 danh hiệu lớn nhỏ.

Bernardo Silva và John Stones không còn khoác áo Man City trong tương lai

Đội trưởng Bernardo Silva cũng nghẹn ngào trong lần cuối khoác áo đội bóng thành Manchester. Bầu không khí xúc động bao trùm sân Etihad ngay từ trước giờ bóng lăn. Bernardo Silva bước ra sân cùng gia đình và nhiều lần phải lau nước mắt.

Đến khi được thay ra ở phút 58, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nhận được tràng pháo tay kéo dài từ khán giả nhà, trước khi ôm Guardiola trong khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động.

Hình ảnh gây xúc động trong ngày hạ màn mùa giải

Trên sân, Man City khởi đầu khá thuận lợi. Antoine Semenyo mở tỉ số từ một tình huống phạt góc giữa hiệp một, giúp đội chủ nhà mơ về một chiến thắng trọn vẹn trong ngày chia tay các huyền thoại. Savinho và Phil Foden sau đó liên tiếp tạo ra cơ hội nhưng không thể đánh bại thủ thành Marco Bizot.

Antoine Semenyo mở tỉ số trận đấu cho Man City

Tuy nhiên, Aston Villa cho thấy vì sao họ vừa trải qua mùa giải thành công nhất trong lịch sử hiện đại dưới thời Unai Emery. Ollie Watkins tận dụng sai lầm của hàng thủ Man City để gỡ hòa đầu hiệp hai trước khi hoàn tất cú đúp từ đường kiến tạo của Ross Barkley, giúp đội khách thắng ngược 2-1 ngay tại Etihad.

Ollie Watkins và Aston Villa "phá hỏng" ý nghĩa ngày chia tay của thầy trò Pep Guardiola

Những phút cuối, Foden từng đưa bóng vào lưới Aston Villa nhưng VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Thất bại khiến màn chia tay của Guardiola không thể trọn vẹn, nhưng kết quả gần như không còn là điều quan trọng nhất trong ngày đặc biệt này.

Erling Haaland là chân sút xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh

Dẫu vậy, người hâm mộ Man City vẫn có lý do để tự hào khi Erling Haaland tiếp tục khẳng định vị thế chân sút số một giải đấu. Tiền đạo người Na Uy giành danh hiệu "Chiếc giày vàng Premier League mùa 2025-2026" với 27 bàn thắng, hơn 5 bàn so với Igor Thiago của Brentford.

Haaland là niềm tự hào của Man City

Đây là lần thứ ba Haaland đoạt danh hiệu Vua phá lưới chỉ sau bốn mùa giải tại Anh, cân bằng thành tích của Alan Shearer và Harry Kane. Trước đó, anh cũng trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn thắng Premier League nhanh nhất lịch sử khi chỉ cần 111 trận, phá sâu kỷ lục cũ của Shearer.

Ngày Guardiola rời Etihad khép lại bằng nước mắt và thất bại, nhưng cũng là lời nhắc về một thập kỷ rực rỡ đã làm thay đổi lịch sử Manchester City, đồng thời mở ra chương mới với không ít thách thức phía trước.