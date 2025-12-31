Gyokeres hóa "điểm đen duy nhất" của Arsenal: Arteta nên mạnh tay thay bằng Jesus

"Điểm đen" mang tên Viktor Gyokeres

Arsenal vừa giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục với tỷ số 4-1 trước Aston Villa, đội bóng đang có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trước đó. Với chiến thắng này, “Pháo thủ” chính thức kết thúc năm 2025 với ngôi vị đầu bảng Ngoại hạng Anh mà không cần phải nghĩ tới Man City thắng hay thua.

Gyokeres đang lạc lõng trong đội hình của Arsenal

Về mặt tổng thể, Arsenal đã vận hành tốt lối chơi do Mikel Arteta đề ra. Tuy nhiên, “Pháo thủ” vẫn có một “điểm đen” mang tên Viktor Gyokeres. Tiền đạo trị giá 55 triệu bảng đang chứng tỏ bản thân ngày càng không phải mảnh ghép phù hợp của đội chủ sân Emirates.

Sau nửa mùa giải, cầu thủ này mới chỉ có được 5 bàn tại Ngoại hạng Anh. Mặc dù liên tục được đá chính nhưng Gyokeres gần như “tàng hình” trên sân. Trận đấu với Aston Villa là một ví dụ điển hình. Trong khi tất cả các vị trí còn lại trên sân của Arsenal đều thi đấu cực hay, tiền đạo người Thụy Điển lại một mình một kiểu.

Trong suốt 77 phút có mặt trên sân, cầu thủ này chạm bóng được 16 lần, tức là gần 5 phút Gyokeres mới chạm bóng một lần. Số 14 của Arsenal có tổng cộng 5 đường chuyền trong đó 2 lần không chuẩn xác, 3 pha dứt điểm khá vô hại và 6 lần làm mất bóng. Tiền đạo người Thụy Điển là cầu thủ duy nhất của Arsenal bị chấm dưới 6 điểm trong trận đấu này.

Gabriel Jesus sẽ sớm thay thế Gyokeres?

Trái ngược hẳn với Gyokeres, Gabriel Jesus lại đang dần lấy lại phong độ sau quãng thời gian chấn thương. Tiền đạo người Brazil chơi rất hay mỗi khi được tung vào sân trong thời gian vừa qua. Vào thay Gyokeres ở phút 77, Jesus chỉ mất đúng 1 phút để có được bàn thắng với cú cứa lòng chân phải đẳng cấp.

Jesus lấy lại được phong độ là ngày Gyokeres lên ghế dự bị

Chứng kiến màn trình diễn của Gyokeres và Jesus, Jamie Carragher thẳng thắn khuyên HLV Mikel Arteta nên đưa ra quyết định. “Arsenal chỉ có một điểm đen trong trận đấu này. Đó là Viktor Gyokeres, người xứng đáng được ngồi trên băng ghế dự bị từ lâu rồi.

Sau khi thi đấu trở lại, Jesus bắt đầu tìm lại được nhịp độ vốn có. Cậu ấy xứng đáng có được suất đá chính của Gyokeres. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Một điều khá buồn cười là Jesus từng bị đặt dấu hỏi về khả năng ghi bàn giúp Arsenal vô địch. Tuy nhiên, cậu ấy lại đang làm tốt hơn người được đem về thay thế chính bản thân mình”.