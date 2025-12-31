Gyokeres hóa "điểm đen duy nhất" của Arsenal: Arteta nên mạnh tay thay bằng Jesus

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Gyokeres hóa "điểm đen duy nhất" của Arsenal: Arteta nên mạnh tay thay bằng Jesus

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal

Vitkor Gyokeres đang trở nên lạc lõng trong đội hình Arsenal và đã đến lúc Arteta nên ra quyết định.

   

"Điểm đen" mang tên Viktor Gyokeres

Arsenal vừa giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục với tỷ số 4-1 trước Aston Villa, đội bóng đang có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trước đó. Với chiến thắng này, “Pháo thủ” chính thức kết thúc năm 2025 với ngôi vị đầu bảng Ngoại hạng Anh mà không cần phải nghĩ tới Man City thắng hay thua.

Gyokeres đang lạc lõng trong đội hình của Arsenal

Gyokeres đang lạc lõng trong đội hình của Arsenal

Về mặt tổng thể, Arsenal đã vận hành tốt lối chơi do Mikel Arteta đề ra. Tuy nhiên, “Pháo thủ” vẫn có một “điểm đen” mang tên Viktor Gyokeres. Tiền đạo trị giá 55 triệu bảng đang chứng tỏ bản thân ngày càng không phải mảnh ghép phù hợp của đội chủ sân Emirates.

Sau nửa mùa giải, cầu thủ này mới chỉ có được 5 bàn tại Ngoại hạng Anh. Mặc dù liên tục được đá chính nhưng Gyokeres gần như “tàng hình” trên sân. Trận đấu với Aston Villa là một ví dụ điển hình. Trong khi tất cả các vị trí còn lại trên sân của Arsenal đều thi đấu cực hay, tiền đạo người Thụy Điển lại một mình một kiểu.

Trong suốt 77 phút có mặt trên sân, cầu thủ này chạm bóng được 16 lần, tức là gần 5 phút Gyokeres mới chạm bóng một lần. Số 14 của Arsenal có tổng cộng 5 đường chuyền trong đó 2 lần không chuẩn xác, 3 pha dứt điểm khá vô hại và 6 lần làm mất bóng. Tiền đạo người Thụy Điển là cầu thủ duy nhất của Arsenal bị chấm dưới 6 điểm trong trận đấu này.

Gabriel Jesus sẽ sớm thay thế Gyokeres?

Trái ngược hẳn với Gyokeres, Gabriel Jesus lại đang dần lấy lại phong độ sau quãng thời gian chấn thương. Tiền đạo người Brazil chơi rất hay mỗi khi được tung vào sân trong thời gian vừa qua. Vào thay Gyokeres ở phút 77, Jesus chỉ mất đúng 1 phút để có được bàn thắng với cú cứa lòng chân phải đẳng cấp.

Jesus lấy lại được phong độ là ngày Gyokeres lên ghế dự bị

Jesus lấy lại được phong độ là ngày Gyokeres lên ghế dự bị

Chứng kiến màn trình diễn của Gyokeres và Jesus, Jamie Carragher thẳng thắn khuyên HLV Mikel Arteta nên đưa ra quyết định. “Arsenal chỉ có một điểm đen trong trận đấu này. Đó là Viktor Gyokeres, người xứng đáng được ngồi trên băng ghế dự bị từ lâu rồi.

Sau khi thi đấu trở lại, Jesus bắt đầu tìm lại được nhịp độ vốn có. Cậu ấy xứng đáng có được suất đá chính của Gyokeres. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Một điều khá buồn cười là Jesus từng bị đặt dấu hỏi về khả năng ghi bàn giúp Arsenal vô địch. Tuy nhiên, cậu ấy lại đang làm tốt hơn người được đem về thay thế chính bản thân mình”.

Arsenal phục hận trước Aston Villa: Bước ngoặt Onana, HLV Emery cũng đến lúc hết phép
Arsenal phục hận trước Aston Villa: Bước ngoặt Onana, HLV Emery cũng đến lúc hết phép

Arsenal thắng đậm Aston Villa để khẳng định vị thế đội đầu bảng, dù Aston Villa thực tế đã có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/12/2025 09:09 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN