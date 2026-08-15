Giới chủ không chi tiền, fan MU hy vọng Rashford sẽ là "tân binh" tốt nhất

Barcelona từ chối mua đứt Rashford

Barcelona quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford trị giá khoảng 26 triệu bảng (30 triệu euro) sau khi tiền đạo người Anh trải qua một mùa giải cho mượn tại Tây Ban Nha. Trong thời gian khoác áo đội chủ sân Camp Nou, Rashford ghi 14 bàn và có 11 kiến tạo.

Rashford đã chơi tốt khi khoác áo Barcelona

Rashford đã cùng đội hình Man Utd di chuyển tới Dublin để chuẩn bị cho trận giao hữu tiền mùa giải với Leeds United tại sân Croke Park. Tuy nhiên, anh không được đăng ký thi đấu, trong bối cảnh người hâm mộ vẫn tranh luận về khả năng cầu thủ 28 tuổi được HLV Michael Carrick trao cơ hội trở lại đội hình chính.

Man Utd trao áo số 14 cho Rashford

Đầu tháng này, Man Utd xác nhận Rashford sẽ sử dụng áo số 14, động thái được xem là dấu hiệu cho thấy anh nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội chứng minh giá trị tại Old Trafford dưới thời Carrick.

Rashford đã không thi đấu cho Man Utd kể từ tháng 12/2024. Sau khi trở lại từ Barcelona, tương lai của anh vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt khi đội bóng thành Manchester đang chuẩn bị cho mùa giải mới.

Fan MU kỳ vọng Rashford sẽ tốt hơn sau thời gian khoác áo Barca

Gullit: “Rashford có thể là bản hợp đồng hay nhất”

Chia sẻ với Sport Witness, Ruud Gullit cho rằng Rashford hoàn toàn có thể trở thành một “tân binh” chất lượng của Man Utd nếu tiếp tục ở lại và phát huy những gì đã thể hiện tại Barcelona.

“Marcus Rashford có thể trở thành bản hợp đồng hay nhất. Cậu ấy đã học hỏi được rất nhiều tại Barcelona và chơi tốt hơn nhiều, với sự tự do lớn hơn hẳn so với khi còn ở Manchester United”, Gullit nhận xét.

Cựu HLV Chelsea cũng đặt câu hỏi liệu vấn đề của Rashford trước đây có thực sự xuất phát từ bản thân cầu thủ này hay nằm ở môi trường tại Man Utd.

“Rất dễ đổ lỗi cho cầu thủ. Nhưng nếu một cầu thủ thi đấu tốt ở nơi khác, điều đó cho thấy có thể đã tồn tại vấn đề trong môi trường cũ của cậu ấy”, Gullit phân tích.

Theo huyền thoại người Hà Lan, nếu Rashford ở lại và tái hiện phong độ như tại Barcelona, đây có thể là một thương vụ “tuyệt vời” đối với Man Utd.